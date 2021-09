Testad produkt: ROG Strix RX6600XT O8G Gaming

Pris: 5 690 kronor på Komplett

Radeon RX 6600 XT är den senaste grafikkretsen från AMD. De första korten med den kom under sensommaren, och går nu att hitta i butiker med priser mellan 4 500 och 6 000 kronor, de hittills enklaste och billigaste i senaste generationens Radeon-kort. Det är ett lågt pris för ett grafikkort 2021, men allmänna prisläget och tillgängligheten på kort är fortfarande allt annat än bra.

Betyg 3 av 5 Omdöme Har du en snabb 1080p-skärm och nöjer dig med det för ditt pc-spelande? Då kommer du långt med detta grafikkort i datorn. Du får undvika strålspårning och högre upplösning, men då levererar Radeon RX- 6600 XT-baserade kortet från Asus en bra upplevelse. Kliv dock inte utanför de begränsningarna, då blir kvaliteten direkt lidande. Positivt Stabilt bra prestanda på 1080p

Kompakt design

Lätt att hålla kylningen tyst Negativt Tappar mycket på 1440p eller mer

Inte alls bra för strålspårning

AMD riktar här in sig på dig med en lite enklare stationär dator. Radeon RX 6600 XT-korten kräver inte extremt med ström, bara upp till ungefär 160 Watt, och har relativt låg värmeutveckling. Så länge du håller dig till full hd-upplösning när du spelar, det vill säga 1920x1080 bildpunkter kan du få riktigt bra resultat.

Vårt testade kort är ROG Strix RX6600XT O8G Gaming från Asus. ROG Strix-korten hör till de mest populära grafikkorten, och det kan därför vara svårt att få tag på just denna modell om du tycker att Radeon RX 6600 XT-kort verkar passa dina behov. I skrivande stund är det slut i lager i svenska butiker, men Asus uppger att de väntar in en ny skeppning kort inom kort.

För en grafikkortsköpare 2021 gäller fortfarande att du behöver vara påpasslig, bevaka några större webbutiker och slå till när det kort du vill ha finns tillgängligt, eller kompromissa och välja ett annat med samma grafikprocessor. Just vårt kort är aningen fabriksöverklockat, men överlag är de prestandasiffror vi uppnår ungefär jämförbara med andra Radeon RX 6600 XT-kort.

Kort men tjockt kort

Får du tag på just ROG Strix RX6600XT O8G Gaming är det dock ett riktigt trevligt grafikkort, som lyckas kombinera en kompakt form med bibehållen kylning utan att bli överdrivet högljutt. Det har bara två fläktar där många andra har tre, vilket gör att det blir kort nog att montera in i de flesta halvkompakta datorchassin.

Ett kompakt kort med dubbla fläktar. Det räcker för att kyla både effektivt och utan för mycket oväsen.

Alla ROG Strix-kort är dock både lite extra tjocka och höga jämfört med många konkurrenter, så har du en extra smal datorlåda eller vill kunna trycka in många andra pci-kort utöver grafikkortet, så kan det finnas en risk för problem. Risken är dock liten. På baksidan har kortet en stadig skyddande plåt som bidrar till en bastant vikt.

Kortet bjuder inte på någon stor rgb-ljusshow, bara en liten ROG Strix-logga i närheten av kortets enda pci-strömkontakt. Du kan kontrollera den med Asus Aura Sync-mjukvara, men då det inte bidrar med så mycket ljus inne i datorn föredrar vi att helt enkelt släcka ner dioderna. Om du vill kan du ge det smart ljuskontroll som att indikera med varma färger om kortet blir överhettat.

Lätt att ställa in kylning

Kortet har fysisk switch som ställer bios i tyst läge eller prestandaläge. Det här är något som fler ROG-kort har och det finns en viss poäng med det i mer kraftfulla kort. Men här kör vi i prestanda-läge och kan fortfarande få bra dämpad kylning, ofta passiv och fläktlös, via mjukvaruinställningar.

Prestanda- och fläktkontroll får du med separata programmet GPU Tweak II som gör det lätt att växla mellan tre förkonfigurerade profiler, standardläget Gaming, extra kraftfullt och högljutt överklockningsläge och Silent-läge. Här håller vi oss faktiskt konstant till Gaming-profilen. Att försöka överklocka mer än kortet redan är ger bara marginella förbättringar. Och så länge vi inte spelar spel så håller sig kortet till passiv kylning nästan uteslutande.

Så vad får du för prestanda med Radeon RX 6600 XT? Det beror på vad du spelar och hur mycket du är beredd att kompromissa med upplösning och effekter. Prismässigt konkurrerar det med Nvidia RTX 3060, så det blir den mest uppenbara jämförelsen. Med bara 8 gigabyte minne mot Nvidia-kortens 12 blir det en utmaning.

Tre Displayport och en hdmi.

Snabbt på låg upplösning

AMD säger själva att grafikkretsen är riktad mot spelande på 1080p-skärm, och så länge vi håller oss till det presterar det riktigt bra i de flesta spel vi testar. Vi kör Control, Horizon Zero Dawn och Shadow of the Tomb Raider i mellan 85 och 90 fps med alla vanliga effekter på högsta kvalitet, och även ett tungt spel som Cyberpunk 2077 kan landa nära stabila 60 med endast minimala justeringar. Andra extra bra optimerade spel som Death Stranding och Doom Eternal seglar på med genomsnittlig frekvens över 120 fps.

Det varierar från spel till spel, men den matchar eller till och med slår det RTX 3060-kort vi testade i våras. Det går även hjälpligt att köra på 1440p, men då tappar Radeon-kortet mer i bildfrekvens än vad det vinner i pixlar. Här kan just skillnaden i minne vara en faktor. Då är ett RTX 3060-kort det bättre valet och ger högre bildfrekvens i de flesta spel.

Särskilt bra går Radeon RX 6600 XT i lite äldre spel som kör DirextX 11. Det är AMD:s arkitektur lite extra bra på tydligen, för det går igen i de flesta Radeon-kort på senare tid. Det kan också variera påtagligt från spel till spel. Spelmotorn Decima som Death Stranding och Horizon Zero Dawn är byggd på är till exempel extra effektiv med Radeon-kort. Det är inget att haka upp sitt val av grafikkort på, men kan vara bra som en förklaring till att prestanda inte alltid är konsekvent från spel till spel.

Undvik all strålspårning

Radeon RX 6600 XT har dock en tydlig akilles-häl. Det har verkligen inte vad som krävs för att köra strålspårning. De resultat för Cyberpunk och Control som vi redovisat är med strålspårning av. Med sådant påslaget går kortet helt in i väggen och vi får 15-17 fps i Cyberpunk och strax över 20 fps i Control. Det går att kompromissa lite med strålspårnings-inställningar och klättra upp lite närmare 30 fps, med det känns knappt värt det. I väntan på en ny generation Radeon-kort är det bara deras absolut mest kraftfulla som just nu kan hantera dessa avancerade effekter.

Med programmet GPU Tweak är det lätt att hålla koll på prestanda och kylning.

Spel ser ofta bra ut utan det, så för en gaming-pc på en snäv budget är det ingenting som vi tycker ska ses som avgörande. Det här ser ut att vara bland det mest prisvärda du kan skaffa för snabb bild på 1080p-skärm. Asus gör också med sitt ROG Strix-kort ett som vanligt stabilt jobb med att bygga in grafikprocessorn i ett lätthanterligt och relativt tyst kylt kort.

Men har du högre ambitioner bör du spana in en bra deal på ett RTX 3060 eller lägga på en slant för ett RTX 3060 ti-kort istället. Det kan också vara värt att leta efter äldre grafikkort, om inte låg strömförbrukning är viktigt för dig, eller vänta med en uppgradering av en befintlig dator för att se vad mer som lanseras under hösten.

Specifikationer

Produktnamn: ROG Strix RX6600XT O8G Gaming

Testat: September 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Asus

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 6600 XT, fabriksöverklockad upp till 2674 MHz

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4a, 1st hdmi 2.1

Minne: 8 GB gddr6

Extra programvara: Armoury Crate, GPU Tweak II

Längd: 243 mm

Rek pris: 5 690 kronor

Pris: 5 690 kronor på Komplett

Prestanda (I dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 75 995 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 9 515 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 23 198 poäng

3dmark Port Royal (strålspårning): 4 463 poäng