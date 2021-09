Testad tjänst: Air VPN

Pris: Från 42 kronor per månad

Italienska Air VPN drivs av en samling entusiaster och som de själva säger ”aktivister och hacktivister”. Det märks bland annat på att transparensen är hög och att programvaran är baserad på öppen källkod.

Tyvärr märks det också på att sajten (som bara är på engelska) är rätt rörig och svårnavigerad och att programvaran känns daterad med ett inte alltför användarvänligt gränssnitt.

Betyg 2 av 5 Omdöme Air VPN har många abonnemangs- och betalalternativ, men i övrigt finns det få fördelar. Priset är inte lågt nog, hastigheterna är ojämna och åtkomsten till streamingtjänster begränsad. Tillsammans med en inte alltför användarvänlig programvara gör det att Air VPN inte får mer än knappt godkänt betyg. Positivt Många abonnemangsalternativ

Många betalalternativ

Gratis testa på

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix Negativt Få servrar och länder

Ojämna hastigheter

Föråldrad programvara

Föråldrad programvara

Ej åtkomst till TV4 Play, svenska Disney Plus eller brittiska BBC Iplayer

Exempelvis går det att få prova på Air VPN gratis, men för att kunna göra det måste man skapa ett konto och sedan starta ett supportärende, vilket inte är helt lätt att hitta fram till på sajten.

Svåröverskådliga är även abonnemangs- och betalningsalternativen, fast på ett positivt sätt. Här finns en mängd olika abonnemangslängder att välja bland – allt från tre dagar för 20 kronor (2 euro) till tre år för 1 000 kronor (99 euro), vilket ger en månadskostnad på 28 kronor. Ett årsabonnemang kostar 498 kronor (49 euro), vilket ger en månadskostnad på 42 kronor.

Med dessa priser placerar sig Air VPN hyfsat bra i förhållande till konkurrenterna, även om det finns billigare alternativ (särskilt om du är beredd att binda upp dig på tre eller fem år).

Bland betalalternativen finns bland annat kreditkort, Paypal, ett flertal kryptovalutor och Amazon Pay. Tyvärr erbjuder man ingen pengarna tillbaka-garanti, men då det finns på gratis testa på och billiga tredagarsabonnemang gör det inte så mycket.

Få servrar och länder

Air VPN har bara drygt 200 servrar i 22 länder. Hastigheterna visar sig också vara ganska ojämna.

Mot svenska servrar kommer vi upp i 102 Mbit/s, vilket är en bra siffra. Visserligen inte i klass med de allra snabbaste konkurrenterna (som ligger på 124-152 Mbit/s), men fullt godkänd.

Mot brittiska blir resultatet inte lika imponerande men ändå godkända 73 Mbit/s (99-124 Mbit/s för toppkonkurrenterna).

Mot amerikanska får vi dock bara 39 Mbit/s, vilket får anses vara underkänt (här ligger toppkonkurrenterna på 108-129 Mbit/s).

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Air VPN kommer upp i 41 procent för svenska servrar, 29 procent för brittiska och 16 procent för amerikanska.

Även när det gäller åtkomst till vanliga streamingtjänster är resultatet blandat. Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men varken TV4 Play, svenska Disney Plus eller brittiska BBC Iplayer.

Det gör att Air VPN sammantaget är en rätt medelmåttig tjänst som är svårt att rekommendera. Många abonnemangs- och betalalternativ i all ära, men det finns många andra vpn-tjänster som är billigare, snabbare och ger åtkomst till fler streamingtjänster.

Specifikationer

Tjänst: Air VPN

Testad: September 2021

Kontakt: airvpn.org

Verksamhetsland: Italien

Antal servrar: 200+ i 22 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Fem

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 102 Mbit/s (41 procent).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 73 Mbit/s (29 procent).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 39 Mbit/s (16 procent).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Pris vid månadsbetalning: 70 kronor

Pris vid helårsabonnemang: 42 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Tredagarsabonnemang för 20 kronor, tremånadersabonnemang för 50 kronor per månad, halvårsabonnemang för 48 kronor per månad, tvåårsabonnemang för 33 kronor per månad och treårsabonnemang för 28 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.