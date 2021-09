Från och med idag är det möjligt att logga in på ett Microsoft-konto utan att använda sig av ett lösenord, rapporterar The Verge. Istället kan användare logga in med Microsoft Authenticator-appen, Windows Hello, en säkerhetsnyckel, eller en verifikationskod via sms eller mejl.

Microsoft argumenterar för att deras användare borde sluta använda traditionella lösenord eftersom de flesta användare antingen har för många eller för få. Till följd utgör lösenorden ironiskt nog ofta en säkerhetsrisk. Enligt Microsoft sker hela 579 lösenordsattacker varje sekund, motsvarande 18 miljarder attacker per år.

Företaget uppmanar därför sina användare att börja använda sina Microsoft-konton utan lösenord. Detta går nu att aktivera via säkerhetsinställningarna i Windows. Istället för ett lösenord föreslår Microsoft att du använder dig av Microsoft Authenticator-appen på din mobil för att logga in i fortsättningen.

Läs också: Därför bör du uppdatera dina Apple-prylar illa kvickt