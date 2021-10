Gmail och Outlook. För många finns det egentligen inga andra alternativ när det gäller gratis e-post. Båda tjänsterna fungerar utmärkt, men problemet är att ägarna Google och Microsoft övervakar sina kunder för att kunna exponera dem för reklam.

Det här upplever många som allt mer obekvämt och de väljer därför att exempelvis internetsöka med Duckduckgo och surfa med webbläsaren Brave – i stället för att använda de bägge jättarnas tjänster.

På samma sätt går det att skaffa en mer integritetssäker mejladress med hjälp av Protonmail.

Från Schweiz

Proton grundades av forskare från det välkända institutet Cern, och tanken var just att utveckla integritetssäkra tjänster. Man valde att basera företaget i Schweiz – ett land som är känt för sina strikta sekretesslagar.

Företaget började ta fram olika tjänster, bland annat Proton VPN, en vpn-tjänst som gör internetuppkopplingen mer anonym och som du kan läsa mer om i vår guide här. Man har även tagit fram en kalender och en näthårddisk – men den mest kända tjänsten är Protonmail.

Protonmail är en utmanare till Gmail och Outlook, och när det gäller upplägg är skillnaderna ganska små. Proton lockar i stället med högre säkerhet och mer integritet. Förutom den schweiziska sekretessen är kryptering hela vägen, anonymitet och öppen källkod tre av företagets viktiga argument.

Protonmail, som nyligen släpptes i en ny version, är gratis. Gratisversionen är dock mer avskalad än Gmail och Outlook och företagets förhoppning är att användarna ska välj att betala för deras premiumversion som saknar begränsningar.

Så funkar Protonmail

1. Hem

Återgå till Protonmails startsida eller klicka på ikonen med rutor för att nå andra Proton-tjänster.

2. Nytt

Skriv ett nytt mejl med den här knappen.

3. Mejlkorgar

Välj att visa inkommande mejl, utkast, skickade mejl och sådana som är stjärnmarkerade (extra viktiga). Här finns också arkiverade mejl, spam (skräppost) och raderade mejl. Du kan också visa samtliga mejl – oavsett var de ligger.

4. Sortera

Få bättre ordning på mejlen med mappar och etiketter (se fråga 4).

5. Sök

Leta efter mejl. Ett tryck på högerpilen ger dig fler sökalternativ.

6. Genvägar

Genvägar för att exempelvis kasta och arkivera ett eller flera mejl som du markerar i listan nedan.

7. Lista

Här listas alla mejl i exempelvis inkorgen. Verktygsraden direkt ovanför låter dig sortera och filtrera dem.

8. Konto

Uppgradera ditt konto, visa din kontaktlista (adressbok) eller ändra dina inställningar.

9. Mejlinformation

Det mejl du arbetar med visas här. Överst samlas all information om det.

10. Pågående mejl

Genvägar för att till exempel kasta ett mejl eller flytta det till en mapp.

11. Verktyg

Tryck här för att besvara eller skicka vidare ett mejl.

Frågor och svar om tjänsten

1. Hur får jag en mejladress?

Surfa till www.protonmail.com och klicka på Signup. Tryck på Free och välj Select free plan. Välj önskat namn och lösenord och därefter Create account. Följ instruktionerna för att slutföra registreringen. Din mejladress blir dittnamn@protonmail.com.

Har du redan ett konto väljer du förstås Login och fyller i användarnamn och lösenord.

2. Är tjänsten verkligen gratis?

Grundversionen av Protonmail är gratis, men det finns även ett premiumabonnemang för cirka 480 kronor om året. Det ger dig fler adresser, fler mappar och mer lagringsutrymme. Det finns även ännu dyrare alternativ för företag. Tryck på Upgrade för mer information och för att teckna en prenumeration.

3. Hur sorterar jag?

Får du mycket mejl finns det tre verktyg för att få bättre ordning. Du kan skapa mappar (folders) och du kan använda etiketter (labels) som du sätter på dina mejl. Fördelen med det senare är att du kan sätta flera olika etiketter på ett och samma mejl. I gratisversionen är antalet mappar och etiketter tyvärr begränsat.

Ett tredje verktyg för att skapa ordning är att du kan arkivera dina mejl (archive). De döljs då, men du kan närsomhelst plocka fram dem igen. Är du van att använda Gmail känner du igen upplägget.

4. Kan jag ändra utseende?

Du bestämmer själv hur Protonmail ska se ut. Det här gör du genom att trycka på Settings, Go to settings, Appearance. Överst kan du ändra Theme, alltså färg och utseende och under det väljer du layout på inboxen och meddelanden. Du kan även slå på eller av Conversation grouping, alltså den funktion som gör att meddelanden i samma ”tråd” grupperas ihop.

5. Hur gör jag i mobilen?

Protonmail finns förstås även som app för mobilen. Du installerar den genom att öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS) och söka efter ProtonMail. Öppna appen och se till att logga in med samma uppgifter som du skapade i steg 1.

Som du ser är Protonmail-appen är på svenska, till skillnad från webbsidan som än så länge är engelskspråkig.