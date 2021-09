Youtube har nu beslutat att bannlysa alla videor som innehåller desinformation om vaccin som administreras och har godkänts av lokala hälsomyndigheter och WHO, rapporterar The Washington Post, via The Verge.

Videoplattformen uppmanar nu sina användare inte posta videor som påstår att vaccin leder till bieffekter som inte är bevisade, att vaccin inte minskar risken för överföring eller som innehåller felaktigheter om vilka ingredienser som finns i ett vaccin.

Videoplattformen kommer nu också ta bort kanaler tillhörande flera framträdande vaccinmotståndare.

Youtube säger att det fortfarande är tillåtet att göra videor som diskuterar regler för vaccin, nya vaccin som håller på att testas samt historiska vaccin och hur dessa antingen lyckats eller misslyckats.

Youtube säger att anledningen till att de inte infört bannlysningen tidigare är för att de fokuserat på att hantera desinformation om covid-19-vaccinen.

Läs också: Apple börjar kräva covid 19-tester av anställda nästa månad