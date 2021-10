Testad tjänst: Cactus VPN

Pris: Från 51 kronor per månad

Kanadensiska vpn-tjänsten Cactus VPN börjar testet på bästa tänkbara sätt. Man erbjuder ett helt gratis test av tjänsten i tre dagar, utan några som helst begränsningar. Någon registrering av betalkort eller lämnande av massa uppgifter behöves inte heller, det räcker med en anonym mejladress.

För den som sedan eventuellt är intresserad av tjänsten erbjuder Cactus VPN några intressanta abonnemangsalternativ.

Betyg 2 av 5 Omdöme Cactus VPN har sina fördelar, som en helt gratis och obegränsad testperiod på tre dagar och skräddarsydda ”miniabonnemang”. Men priserna är lite för höga, hastigheterna för ojämna och åtkomsten till streamingtjänster för begränsad. Positivt Tre dagars gratis testa på

Billiga ”miniabonnamang”

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix Negativt Få servrar och länder

Ojämna hastigheter

Ej åtkomst till TV4 Play, svenska Disney Plus eller BBC Iplayer Läs vårt test av vpn

Dels finns som väntat de vanliga abonnemangen, där ett årsabonnemang kostar helt okej 51 kronor (5,83 dollar) i månaden. Inte det billigaste årsabonnemang vi har sett, men inte heller det dyraste. Ett tvåårsabonnemang kostar lika okej 35 kronor (3,95 dollar) i månaden, ett tremånadersabonnemang 70 kronor (7,99 dollar) i månaden och ett månadsabonnemang 87 kronor (9,99 dollar).

Men Cactus VPN erbjuder även ett antal skräddarsydda ”miniabonnemang”. För den som nöjer sig med bara amerikanska servrar går det att få ned priset till 24 kronor (2,79 dollar) i månaden vid ett tvåårsabonnemang, samma sak för den som nöjer sig med bara brittiska servrar. Något billigt alternativ för bara svenska servrar finns dock inte.

Positivt är också att Cactus VPN tillåter ett obegränsat antal samtidiga enheter och att man ovanpå tre dagars gratis testande även har en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti. Man har också gott om betalalternativ med allt från kreditkort till kryptovalutor.

Ojämna hastigheter

Så långt allt väl, men sedan börjar problemem för Cactus VPN. Man har bara 39 servrar fördelade på 22 länder, vilket visar sig få stora konsekvenser för hastigheterna.

För hos Cactus VPN svajar det rejält! Bitvis kommer vi upp i riktigt bra hastigheter (över 100 Mbit/s), men vi är också nere på helt usla 5-10 Mbit/s. Ruskigt ojämnt med andra ord. Och i slutändan blir snitthastigheterna på gränsen till godkända.

Mot svenska servrar kommer vi upp i blygsamma 45 Mbit/s, mot brittiska något bättre 58 Mbit/s och mot amerikanska snäppet vassare 62 Mbit/s.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Cactus VPN kommer upp i 18 procent för svenska servrar, 23 procent för brittiska och 25 procent för amerikanska.

Även när det gäller åtkomsten till streamingtjänster får vi rejält blandade resultat. Vi kommer åt SVT Play, men varken TV4 Play eller svenska Disney Plus. Vi kommer åt amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer.

Detta gör att slutresultatet blir för ojämnt för att Cactus VPN ska kunna få något annat än ett knappt godkänt betyg.

Specifikationer

Tjänst: Cactus VPN

Testad: Oktober 2021

Verksamhetsland: Kanada

Kontakt: cactusvpn.com

Antal servrar: 39 servrar i 22 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Obegränsat

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 45 Mbit/s (18%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 58 Mbit/s (23%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 62 Mbit/s (25%).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney Plus: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Pris vid månadsbetalning: 87 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: 51 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Tre månader för 70 kronor per månad, tvåårsabonnemang för 35 kronor per månad, skräddarsydda ”miniabonnemang”

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.