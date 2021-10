Testad produkt: Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle

Pris: Kostar 5 299 kronor på Inet

AMD inledde senaste generationens grafikkort, Radeon RX 6000-serien, med ett par riktiga prestandamonster för ett år sedan. De har sedan successivt släppt allt enklare och billigare modeller. Nu kommer deras mest prispressade 6000-grafikkrets hittills, Radeon RX 6600. Den ska inte förväxlas med RX 6600 TX som vi testade för en dryg månad sedan, utan det här är ytterligare ett steg ned i prestanda, och pris.

Medan RX 6600 XT passade bra för dig med en snabb 1080p-skärm är RX 6600 till för dig som nöjer dig med 1080p-upplösning och 60 fps i dina spel. För just det levererar den precis det du behöver. Om än inte så mycket mer. Gigabytes nonsensfria Eagle-kort passar bra här med relativt lågt pris och funktion över flashighet. Däremot undrar vi om det hade behövt så många och så aggressiva fläktar.

Prisvärd grundprestanda

Strömsnålt och relativt svalt Negativt Glöm strålspårning

Få spel med Fidelity FX-stöd

Vårt testade kort kommer från Gigabyte och heter Radeon RX 6600 Eagle. Det kör grafikprocessorn på standard-klockfrekvens och vill du experimentera med överklockning får du göra det på egen hand. Det har vi inte gjort i vårt test, utan kort och gott pluggat in kortet, installerat drivrutiner och kört.

Det första intrycket av Gigabytes RX 6600-kort är samma som vi fick när vi testade Gigabytes Geforce GTX 3060-kort. Det är det mest strömsnåla och svala från respektive gpu-familj, men Gigabyte väljer ändå att utrusta det med tre av deras extra kylningseffektiva, men också något högljudda, Windforce-fläktar.

Det känns överdrivet i ett kort som detta, och vi tror att tillverkaren utan problem hade kommit undan med två större men tystare fläktar istället. Det klarar Asus i sitt Radeon RX 6600 XT-kort som vi testade tidigare. Kortet är inte särskilt stort i måtten, men i riktigt kompakta datorlådor så finns det en risk att det inte passar in. Alla normalstora burkar kan dock husera det med god marginal.

Tre små men snabba fläktar. Det gör att det kan bli högljutt ibland.

Dämpat med rätt program

Till en början oroas vi också av väldigt aggressiv kylning. Med helt stillastående fläktar eller fullt blås, och inget där emellan. Bios har uppenbarligen ingen intern modulering av varvtal för fläktar, utan vi måste installera Gigabytes standardprogram för grafikortskontroll Aorus Engine för att aktivera automatisk fläktkontroll.

Då dämpas fläktkylningen markant. Men den kan fortfarande bli påtagligt högljudd till och från under en spelsession. Att Aorus Engine behövs nämns inte någonstans i kortets installationsinstruktioner. Men kortet är inte officiellt släppt ännu när vi testar det, så kanske följer bättre dokumentation med för en vanlig kund.

Eagle-korten har en praktisk och enkel design. Här hittar vi inga blinkande dioder eller glödande loggor som på så många andra grafikkort, utan det här är ett kort för dig som öppnar datorn en gång och monterar in dina komponenter och sedan inte bryr dig om hur det ser ut där inne, så länge det funkar. Du behöver en extra åtta pinnars pcie-strömkabel på ovansidan, och Gigabyte rekommenderar minst ett 500 watts kraftaggregat i datorn, vilket inte är så mycket. Men det kan ju givetvis bero på vad mer du har installerat.

Tredje fläkten kyler inte av kortet i sig utan en kylfläns med luftlöde rakt igenom. Det är en lösning som också gör att passiva avkylningen blir bättre.

Mer praktiskt än spektakulärt

Kortet har ett matt, mörkgrått plastskal som kapslar in kretskort och skyddar från damm och andra skador, men som inte gör något extra som värmeavledare. Det behövs dock inte då ett par av dess kylflänsar sitter bra exponerade och kan passivt avleda mycket värme. Vi slipper fläktbrus vid vanligt kontorsjobb och surf, och det är även mestadels fläktfritt i kreativa program som utnyttjar grafikkort.

Vilket pris som Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle i längden kommer att landa på i butiker återstår att se. Med tanke på den fortfarande akuta komponentbristen så är det oklart exakt vad du kommer få betala för ett. Men tittar vi på officiella återförsäljare för Gigabytes kort som har fast pris och inte lägger på ockermarginaler, så kan vi konstatera att Radeon RX 6600 XT Eagle kostar mellan 4 890 och 5 400 kronor, så några hundralappar under det är inte orimligt.

Precis vid säljstart är det dock bara en svensk butik som listar kortet, för 5 299 kronor. Det gör fortfarnade RX 6600 till ett av de billigaste moderna grafikkort du kan köpa just nu, även om fem tusenlappar fortfarande är en inte oansenlig summa. Men det går helt enkelt inte att bygga riktig budget-gaming-pc just nu. Billigare än så här blir det inte om du inte lyckas få en bra deal på ett äldre grafikkort.

Spela stabilt i 60 fps

Så vad får du för pengarna? Precis som RX 6600 XT är RX 6600 anpassat för full hd-skärmar på 1 920 x 1 080 bildpunkter. Men där XT-modellen passade bra (med lite kompromisser) för att spela med hög bildfrekvens på den upplösningen är RX 6600 snarare till för dig som har en 60 Hz-skärm som du gillar och inte har intresse av att byta upp dig på den punkten.

Två hdmi-portar och två Displayport.

Alla är inte inbitna gamers och många klarar sig bra utan extra bildfrekvens och supersnabba svarstider. De spelar på kontorsskärmen och är fullt nöjda med det. Men vill du då se till att spelen du faktiskt kör ändå ser så bra ut som möjligt så kan ett kort som detta vara rätta valet.

Vi testar kortet mot en 60 Hz-skärm med 1080p-upplösning och bra färger men utan extra snabb bildhantering, samt mot en gaming-inriktad 120 Hz-skärm. Och med ett fåtal undantag på maxar vi ut 60 bilder per sekund i moderna spel utan att behöva kompromissa med grafikkvaliteten.

Krävande titlar som Read Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator och Cyberpunk 2077 får vi justera inställningarna lite med för att datorn konsekvent ska hänga med utan tappad bildfrekvens. Men då pratar vi om liten justering av kantutjämning eller aktivering av FidelityFX CAS i spel som stödjer det. Det låter dig rendera spelet i lite lägre upplösning men sedan skala upp till en snygg upplevelse. Det är dock tyvärr inte alla, så ofta får vi ta till andra sätt att dra ner på effekter istället.

Eller snabbare, ibland

I de allra flesta spel kan vi dock undvika det helt och maxa ut alla inställningar utan att det påverkar prestanda. Många spel som Death Stranding, Ori and the Will of the Wisp, Borderlands 3 och Dirt 5 flyter på i upp nära 100 fps om din skärm klarar det. I genomsnitt matchar kortet i princip det betydligt dyrare Geforce RTX 3060, både när vi kör DirectX 11 och DirectX 12-spel.

Undantaget är precis som för alla AMD-kort strålspårning som vi antingen får slå av eller köra väldigt sparsamt, annars drar det ner spelprestanda till biofilmsfrekvens, det vill säga under 30 bilder per sekund. Det här klarade inte RX 6600 XT heller, och dyrare RX 6000-kort gör det bara hjälpligt, så det är inget vi förväntar oss här. Vi får helt enkelt invänta nästa generation av Radeon-arkitektur innan de på allvar kan ge Nvidia en match på den punkten.

Det är å andra sidan inte en så viktig faktor i alla spel, och även spel som utnyttjar tekniken flitigt ser bra ut utan. Har du höga ambitioner på den punkten behöver du ändå minst ett RTX 3060 ti-kort, och du får betala mycket extra för det. Har du inte det är RX 6600 ett val som är skonsamt för plånboken. Men vi hade hoppats på lite lägre maxvolym från fläktarna i Gigabytes bygge.

Specifikationer

Produktnamn: Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle

Testat: Oktober 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Gigabyte

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 6600

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4, 2st hdmi 2.1

Minne: 8 GB gddr6

Extra programvara: Aorus Engine

Längd: 282 mm

Prestanda (I dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (Open GL): 65 106 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 8 250 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 20 470 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 3 372 poäng