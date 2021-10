Testad tjänst: Zenmate

Pris: Från 16 kronor per månad

En av få nackdelar är dock just att det är en tysk tjänst, då Tyskland är ett av ”14 Eyes-länderna” (en underrättelseallians bestående av Sverige och 13 andra länder, bland annat just Tyskland). Du som har integritet och garanterad anonymitet som högsta prio bör med andra ord välja en annan tjänst.

Betyg 4 av 5 Omdöme Zenmate är både snabbt och billigt, i alla fall om du tecknar ett långtidsabonnemang. Man erbjuder också en veckas gratis test av tjänsten helt utan begränsningar. Några små minustecken, som att det inte går att komma åt TV4 Play eller svenska Disney+, drar dock ned betyget. Positivt Sju dagars gratis testa på

Billiga långtidsabonnemang

Snabbt

Åtkomst till SVT Play, BBC Iplayer och amerikanska Netflix Negativt Dyrt vid månadsbetalning

Få betalalternativ

Ej åtkomst till TV4 Play eller svenska Disney+ Läs vårt test av vpn-tjänster

För övriga finns det dock många många fördelar med Zenmate. Till att börja med har de en bra prissättning. Ett årsabonnemang kostar helt okej 45 kronor (4,49 euro) i månaden, men tecknar du ett treårsabonnemang kostar det bara 16 kronor (1,64 euro) i månaden. Väljer du ett månadsabonnemang blir det dock dyrt, hela 110 kronor (10,99 euro).

Men du behöver inte teckna ett långt abonnemang av tjänsten osett. Zenmate erbjuder nämligen en hel veckas gratis testa på utan några som helst begränsningar. Du behöver inte ens registrera något betalkort för att kunna testa, det räcker med en mejladress.

De erbjuder också en gratisversion av programmet. Denna är dock kraftigt begränsad och fungerar dessutom bara som ett tillägg till webbläsaren, inte som ett eget program.

Positivt är också att de tillåter ett obegränsat antal samtidiga användare och att du (som de flesta andra) har en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti. Däremot erbjuder Zenmate inte så många betalalternativ, bara kreditkort och Paypal.

Snabbt

Zenmate har 4000+ servrar i 80 länder, vilket är imponerande siffror. Och även hastighetsmässigt imponerar Zenmate.

Mot svenska servrar kommer vi upp i 144 Mbit/s i snitt, mot brittiska 123 Mbit/s och mot amerikanska 132 Mbit/s. Väldigt bra resultat för alla tre länderna.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Zenmate kommer upp i 58% för svenska servrar, 49% för brittiska och 53% för amerikanska.

När det gäller åtkomsten till streamingtjänster får vi dock blandade resultat. Vi kommer åt SVT Play, men tyvärr varken TV4 Play eller svenska Disney+. Vi kommer däremot åt både amerikanska Netflix och brittiska BBC Iplayer.

Zenmate är med andra ord uppe och nosar på en position i toppen bland våra hittills testade vpn-tjänster, men når inte riktigt hela vägen fram. Det är dock ändå en bra och prisvärd tjänst som kan rekommenderas.

Specifikationer

Tjänst: Zenmate

Testad: Oktober 2021

Verksamhetsland: Tyskland

Kontakt: zenmate.com

Antal servrar: 4000+ servrar i 80 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Obegränsat

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 144 Mbit/s (58%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 123 Mbit/s (49%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 132 Mbit/s (53%).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Pris vid månadsbetalning: 110 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: 45 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 16 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.