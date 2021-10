HP var andra till verkaren efter Epson som började med tank-baserade bläckstråleskrivare, och idag har de ett stort utbud. Den senaste heter Smart Tank 7305 och är en av deras mer proffsinriktade modeller. Den är fortfarande tänkt för ett mindre kontor med ungefär en till fem användare, men har stor arkmatare för dokumentinläsning ovanpå, och en mer seriös framtoning än flera av tillverkarens andra modeller.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den har inte billigaste utskrifterna, men så pass billiga att vi inte kan klaga, och kvaliteten på den är i topp. Trots avsaknad av en riktig frontpanel och osmart lösning för bläckflaskor så är det en av de mer lättanvända skrivare vi testat. Hade bara skannerdelen varit lika bra som resten hade det blivit ett toppbetyg. Positivt Lätthanterad, trots allt

Hög utskriftskvalitet

Billiga utskrifter Negativt Viss risk för bläckspill

Ojämnare som kopiator och skanner Test av färgskrivare (bläck och laser)

För att vara en bläckstråleskrivare är den ovanligt stor i måtten, speciellt på djupet och höjden. Men den är formgiven för att inte dra mycket uppmärksamhet till sig med raka linjer och dova färger. Med pappersmagasin inbyggt under skrivaren och ett utfällbart utmatningsfack som inte går ut mer än det absolut måste tar den faktiskt upp mindre plats än många ”kompaktare” bläckstråleskrivare. Arkmataren till skannern lägger till några centimeter upptill, men även den är diskret när den är hopfälld och inte används.

Med bara en liten lcd-skärm med en textrad och en handfull statusikoner på själva skrivaren genomför vi varken installation eller inställningar via skrivaren. Istället laddar vi hem HP:s utskriftsapp Smart som ger oss en bra steg-för-steg-guide för första konfiguration. Den hittar enkelt enheten med wifi direct och därefter är det lätt att ställa in wifi-uppkoppling till lokala nätverket. Skrivaren har också fast nätverksport om du föredrar det, liksom givetvis usb-port. Appen kan sedan användas för underhållsrutiner och smidiga mobilutskrifter, men du kan också ansluta via Apple Airprint eller Mopria för det.

För att komma igång måste du även installera två skrivhuvuden som medföljer, samt fylla på bläck. Att skrivhuvudena går att byta ut är ett klart plus i kanten. Det är inte alltid det går på denna typ av skrivare. Även om tekniken för att undvika igentorkade skrivhuvuden har blivit mycket bättre än den en gång var, är det då en viss slit och släng-risk. Med denna del tillgänglig som reservdel, och dessutom inte dyr med en prislapp på cirka 150 kronor för svart eller fyrfärg, kan livslängden på skrivaren förlängas.

Osmart bläckhantering för en annars mycket smart skrivare.

Hanteras varsamt

Vi är inte lika förtjusta i HP:s bläckösning. Nya tankskrivare från Epson och Canon som vi testat har smartare flaskor för påfyllning med munstycken som helt eliminerar risk för bläckspill. Här får vi klumpiga flaskor vars kork tillfälligt måste skruvas av helt. Med otur kan du välta en öppen flaska, och även om du undviker det får du kladdiga förpackningsbitar att slänga. Det är lite osnyggt av HP, men med tungan rätt i mun lyckas vi fylla tankarna utan incident.

Efter en inte helt intuitiv process av testutskrifter och inskanning av dem för att automatjustera bläckmunstycken är vi igång. Du gör som sagt inte så mycket framme vid själva skrivaren. Här finns bara enkla kopiatorknappar, en knapp för att slå av och på wifi, en som skriver ut en statussida och ett par för att avbryta jobb och mata ut papper.

Och slutligen en specialknapp för att skanna och kopiera id-kort, av någon anledning. Det är säkert en bra funktion, men är den verkligen så central att den förtjänar en egen knapp på den spartanska kontrollpanelen? Vi hade hellre sett ett par navigeringsknappar och möjlighet att göra grundläggande kopiatorinställningar. Andra skrivar- och utskriftsinställningar kör vi med fördel hellre via Smart-appen på mobil eller för full kontroll via webgränssnitt i datorn.

Halvsnabbt och helsnyggt

Med utskrifter via wifi och skrivarens standardinställningar tar det runt 13 sekunder att få ut en enskild sida, vare sig vi skriver ut i färg eller svartvitt. Det är inte heller skillnad i utskriftstempo mellan färg och svartvitt för flersidiga utskrifter. HP utlovar själva snabbare utskrifter för svartvitt, men det är inget vi lyckas få skrivaren att göra.

Vi testar både i färg och svartvitt, samt provar att sänka utskriftskvaliteten till ”Utkast”, men ser ingen skillnad. Men även då är den jämförelsevis snabb. Inte lika kvick som galet snabba Brother MFC-J4340DW men fortfarande en av de kvickaste bläckstråleskrivare vi testat.

Sparsmakad kontrollpanel.

Du får räkna med en del oväsen just under utskrift. VI kan inte hitta något läge för långsammare men tysta utskrifter som en del andra skrivare i den här klassen har. Skrivaren kan också gå igång slumpmässigt då och då för periodisk mekanisk justering eller bläckspolning. Efter två timmars inaktivitet går den dock ner i permanent viloläge, så har du den i sovrummet riskerar du inte att väckas slumpmässigt.

Utskrivna sidor håller hög kvalitet. Det är distinkt svärta i text, och snygga jämna ytor för grafik. När vi skriver ut bildelement får vi neutral färgåtergivning, men vi behöver gå upp i utskriftskvalitet ett snäpp från Normal till Bäst för att färgtoningar och nyanser ska se riktigt bra ut. Då blir de å andra sidan extra snygga, så nära professionellt tryck eller en fotopappersutskrift du kan komma på vanligt vitt skrivarpapper.

Lätt val för bläck

Precis som liknande skrivare från Canon och Epson får du här med så mycket bläck på köpet att det kan dröja år innan du behöver jaga reda på extra bläck och fylla på. Det beror givetvis på hur och vad du skriver ut, men med 6 000 sidor svart i tanken och en extra full flaska som reserv lär de räcka ett bra tag.

Bläcket är sedan inte heller dyrt. Som alla andra tillverkare propsar HP på att du köper originalbläck, och med tanke på det låga priset, cirka 150 kronor per flaska för tusentals utskrifter, känns det löjligt att försöka spara extra på det. Vi hittar inte ens tredjepartsbläck som är kompatibelt med skrivaren, men det kan bero på att modellen är helt ny.

Ett par små missar håller dock skrivaren från full pott i betyg. Den har problem med för tjocka saker lagda på flatbäddsskannern, som då tappar fokus och läcker in ljus på sidorna. Färgkopior får också en märklig miss i vertikal justering som gör att färger inte träffar helt rätt, med överlapp eller vita skuggor som resultat. Det är väldigt marginellt, men lite osnyggt. Vi hittar ingen kalibreringsfunktion som ser ut att hjälpa oss åtgärda det.

Specifikationer

Produktnamn: HP Smart Tank 7305

Testad: Oktober 2021

Kontakt: www.hp.se

Skrivartyp: Bläckstråle med tank

Upplösning: 1200x1200 dpi

Dubbelsidig utskrift: Automatisk

Max pappersformat: A4

Kapacitet inmatningsfack A4: 250 ark

Anslutningar: Lan, wifi, usb

Inbyggd skanner/mfc: A4, 35 sidor dokumentmatare

Utskriftshastighet, första sida A4*: 13 sek

Utskriftshastighet, flera sidor A4*: 14 sid/min

Kontrollprogram/app: Ja/ja

Molnutskrift: Apple AirPrint, Mopria, HP Print Service Plugin

Mått: 42,8 x 36,4 x 24 cm

Vikt: 7,7 kg

Garanti: 3 år

Rek. pris: 3 999 kr

Pris: 4 316 kr på Cdon

Kostnad bläck

Medföljande bläck**: 12 000 sidor (sv), 8 000 sidor (färg)

Maxkapacitet bläck**: 6 000 sidor (sv), 8 000 sidor (färg)

Kostnad bläck***: 159 kr (sv), 139 kr (per färg) på Inkclub

Kostnad per sida A4, beräknad på uppgiven kapacitet: 2,6 öre (sv), 8 öre (färg)

* Uppmätt utskriftshastighet på A4 med skrivarens standardinställningar

** Uppgiven kapacitet för utskrifter enligt iso-standard för bläck- respektive laserutskrift

*** Bästa pris för maxkapacitet på originaltoner/bläck i svensk butik oktober 2021