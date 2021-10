Testad produkt: Brother MFC-J4340DW

Pris: Från 1 991 kronor på Prisjakt

Bläck har tagit över allt mer från laser på små- och hemmakontor. Mycket tack vare att tillverkarna under senaste åren gått från små patroner med inbyggda skrivhuvuden till stora bläckreservoarer med hög kapacitet, vilket markant har sänkt utskriftskostnaden. Flera tillverkare har bläcktankar som fylls på med refillflaskor. Brother har i MFC-J4340DW valt en lite annan lösning.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är skrivaren som funktionsmässigt har allt, även om alla komponenterna och funktionerna den har inte är av absoluta toppklass. Den skriver ut godkänt men inte fantastiskt, och samma sak kan sägas om dess skanner och kopiatorfunktion. Ett bitvis rörigt handhavande blir ett minus, men dess snabba utskrifter räddar kvar den på högt betyg. Positivt Mycket snabb för enskilda sidor

Brett funktionsutbud

Kompakt form, trots det

Bra pris Negativt Kan vara omständlig att använda och underhålla

Högljudd under utskrift Test av färgskrivare (bläck och laser)

Den har fortfarande vad som ser ut som klassiska bläckpatroner, men de är betydligt större än en traditionell patron, och ger sig ungefär samma mängd bläck som en full tank i till exempel en Epson Ecotank-skrivare. Det finns två storlekar på bläckbehållare, fyra mindre som uppges ge 3 000 svartvita utskrifter eller 1 500 färgsidor, och fyra större med 6 000 respektive 5 000 sidors kapacitet.

De är lite dyrare per styck än konkurrenternas bläckflaskor, men ger fortfarande en bra utskriftsekonomi. I alla fall jämfört med färglaserskrivare i liknande storlek. Brothers lösning har dessutom en annan fördel, den är betydligt enklare att fylla på med nytt bläck. Patronerna har en prydlig plats i en lucka på sidan av skrivarens frontpanel och vi trycker den enkelt på plats utan någon risk för spill.

MFC-J4340DW är en extra funktionsrik liten skrivare som gör mycket i ett relativt kompakt format. Den är under två decimeter hög men har ändå plats för en multifunktionsdel med skanner, kopiator och en liten arkmatare ovanpå. Den har också ett riktigt pappersmagasin under skrivaren istället för en lucka baktill där papper sticker upp. Det är ett klart plus.

Slutligen har MFC-J4340DW en numera väldigt sällsynt funktion, inbyggd fax. Det sitter ett uttag för telefonlinje samt ett extra för vidarekoppling till en fast telefon på sidan. Det kan kännas antikt, men med tanke på att det inte direkt verkar höja priset på enheten så kan det kanske finnas en och annan som har nytta av det.

Vissa problem vid installation

Teleanslutningarna ska inte misstas för fast nätverksuttag. Det har inte MFC-J4340DW, utan du får ansluta med antingen usb eller wifi. Vi väljer att testa en wifi-anslutning, men när vi följer snabbstartsguiden för det får vi problem. Efter ett misslyckat försök att ansluta med wps till routern får vi starta om både router och skrivare för att komma vidare.

Medföljande blackpatroner är av lägre kapacitet, men det finns större att köpa. Det är lite tilltagna jämfört med vad du får i flaskform från konkurrenter som Epson och HP. Men det är fortfarande en prisvärd lösning då själva skrivaren är billigare.

Med manuell anslutning med lösenord går det bättre. Speciellt eftersom vi med fax-funktion i skrivaren också får en full sifferknappsats som vi kan mata in lösenord med. Därefter följer vi enkla instruktioner på frontpanelens lilla färgskärm för att ladda bläck och justera skrivhuvuden. Till mobilen finns sedan appen Brother Mobile Connect som ger behändig tillgång till utskrifts- och skannerfunktion, samt grundläggande underhåll. Det du inte får den vägen är tillgång till detaljerade skrivarinställningar.

För det behöver du ett program på datorn, Brother Utilities, som också ger dig skannerverktyg och faxfunktion via datorn. Det kan lätt bli överväldigande med alla extra funktioner. Men om du bara vill skanna en sida då och då, och annars mestadels göra utskrifter, så kan du ignorera de flesta av dem.

Snabb som få

Som skrivare är det en pigg liten enhet som framför allt utmärker sig med ovanligt snabba enskilda utskrifter. Med utskrifter ställda till standardkvalitet tar det bara sex sekunder för oss att få ut får testutskrift i svartvitt, och nio sekunder i färg. Det är nästan dubbelt så snabbt som med andra skrivare vi testat, både bläck- och laserskrivare.

Även när vi skriver ut långa dokument på flera sidor går det undan, även om en laserskrivare i det fallet kan hålla ett lite högre tempo. MFC-J4340DW har stöd för automatiska dubbelsidiga utskrifter, och även dessa färdigställer den jämförelsevis snabbt.

Har den höga hastigheten några negativa sidor? Egentligen bara en, det blir ganska högljutt när skrivhuvudet går igång och åker som ett yrväder inne i maskinen, och pappershanteringen är också allt annat än diskret. Däremot kan vi inte klaga på utskriftskvaliteten. Text och grafik blir skarp, och fotoelement i dokument ser väl godkänt snygga ut, även om svärtan i dem hade kunnat vara djupare.

Skärmen ger dig ett funktionsrikt och tydligt, om än lite tålamodsprövande, gränssniitt.

Det går att få, om vi går in i skrivardrivrutinerna och väljer Hög eller Bästa kvalitet istället för Standard. Det gör ingen påtaglig skillnad för text och färgytor, men det ger lite finare toningar, och djupare svärta. Vi kan dock inte se att det är någon som helst skillnad på kvalitetslägena Hög och Bästa. I bägge fallen går utskrift betydligt långsammare än med Standard. Och skillnaden i kvalitet är inte mer är marginell. I alla fall inte vid utskrift av vanliga dokument på standardpapper.

Specifikationer

Produktnamn: Brother MFC-J4340DW

Testad: Oktober 2021

Kontakt: www.brother.se

Skrivartyp: Bläckstråle med högkapacitetskasett

Upplösning: 1200x1200 dpi (1200x600 dpi färg)

Dubbelsidig utskrift: Automatisk

Max pappersformat: A4

Kapacitet inmatningsfack A4: 150 ark

Anslutningar: Wifi, usb

Inbyggd skanner/mfc: A4, 20 sidor dokumentmatare

Utskriftshastighet, första sida A4*: 6 sek (sv), ca 9 sek (färg)

Utskriftshastighet, flera sidor A4*: 17 sid/min (sv), 14 sid/min (färg)

Kontrollprogram/app: Ja/ja

Molnutskrift: Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria

Mått: 43,5 x 34,3 x 18 cm

Vikt: 8,8 kg

Garanti: 3 år

Rek. pris: 2 590 kr

Kostnad bläck

Medföljande bläck**: 3 000 sidor (sv), 1 500 sidor (färg)

Maxkapacitet bläck**: 6 000 sidor (sv), 5 000 sidor (färg)

Kostnad bläck***: 465 kr (sv), 475 kr (per färg)

Kostnad per sida A4, beräknad på uppgiven kapacitet: 8 öre (sv), 36 öre (färg)

* Uppmätt utskriftshastighet på A4 med skrivarens standardinställningar

** Uppgiven kapacitet för utskrifter enligt iso-standard för bläck- respektive laserutskrift

*** Bästa pris för maxkapacitet på originaltoner/bläck i svensk butik oktober 2021