I takt med att Google ställer om till sytt uppdaterade designspråk Material You, får nu även Google Kalendar en uppdatering. ”Focus time” som kompletterar ”Event”, ”Out of office” och ”Task”, skriver 9 to 5 Google.

Den ostörda tiden visas med en symbol för hörlurar, och syftar till att ”blockera och skydda tid för individuellt arbete.”

”… att ha fler samtal och möten gör det svårare för människor att karva ut tid för individuellt arbete. Med nya fokusläget hoppas vi göra det enklare för människor att skapa dedikerad tid för tänkande och fokuserat arbete”, skriver Google om funktionen.