Testad produkt: HP Victus R7

Pris: 16 990 kronor hos HP

Victus är ett nytt varumärke från HP som är tänkt för datorer med spelinriktning, vid sidan av deras Omen-datorer. Vi har sett flera tillverkare göra på samma sätt under åren, som Asus med ROG och TUF, Acer med Predator och Nitro, och Dell med Inspiron G och Alienware. Ofta tycker vi att det blir förvirrande, då de olika serierna överlappar varandra rejält i pris, funktion och prestanda. Lyckas Victus med konststycket att etablera nya varumärket?

Betyg 3 av 5 Omdöme Vore det inte för det nya namnet Victus så hade vi nog missat att testa denna HP-laptop. Och tyvärr är namnet det mest intressanta med den. Det är en helt okej laptop för vardaglig användning och enklare gaming. Förutom mjukvara som behöver tyglas så gör den inga stora fel. Men ingenting ger oss en orsak att välja en Victus framför en Omen eller andra likande gaming-laptops. Positivt Goda prestanda

Hög kvalitet på skärm

Gott om anslutningar Negativt Kräver en del manuell konfiguration

Inte bästa ljudet

Kort batteritid Stort test av bärbara datorer – kraftfulla laptops för kreativa jobb

Det har vi svårt att se. Enligt HP ska Victus finnas för att ”hjälpa nya gamers i sin strävan att upptäcka gaming och utveckla sina färdigheter”. Vad det nu betyder. Den ser ut som en Omen-dator. Den presterar som en Omen-dator. Den har Omen-mjukvara installerad. Det enda sätt vi kan se att de två modeller som hittills finns skiljer sig från HP:s Omen-datorer är att de inte har rgb-tangentbord, utan vanlig vit bakbelysning. Och en annan logotype i skärmlocket.

Möjligen är det också mer fokus på cpu-prestanda jämfört med grafik. Det har till en början släppts två modeller, en med Intel Core i7 och en med AMD Ryzen 7. Här har vi testat Ryzen-modellen. Den kostar 16 990 kronor, medan Intel-modellen kostar 18 990 kronor. Men då får du också dubbelt så mycket lagring. En terabyte istället för 512 gigabyte.

HP har faktiskt redan sedan tidigare haft ett enklare och billigare varumärke för speldatorer, Pavilion Gaming. Om något så ser Victus ut som ett sätt att döpa om den serien. Vi hoppas att de åtminstone gör det och inte försöker hålla tre varumärken vid liv. Ska de lyckas behövs dock en snäppet aggressivare prispunkt. Det kan vara svårt med dagens komponentsituation, men annars blir det mest virrigt.

Omen-klass i både pris och prestanda

Du kan köpa en HP Omen-laptop med likande specifikationer för samma pris eller till och med lite mindre. Exakt samma kombination specifikationer får du inte, utan antingen Ryzen 5-processor i en billigare modell eller RTX 3070 i en dyrare. Så varför det här inte bara är ytterligare en Omen-dator har vi svårt att säga.

Stora hål för kylning på baksidan.

De två Victus-modellerna är så vitt vi kan se likadana, med snabbt 16 gigabyte ddr4-minne som tar upp datorns bägge minnesplatser, och ett Geforce RTX 3060-grafikkort. Det ger dig rejält med prestanda för jobb och en bra spelupplevelse, i alla fall så länge du håller dig till den inbyggda 1080p-bildksärmen.

Under hård press ger datorn aldrig ifrån mer än måttligt med fläktbrus. Den har fläktar med potential att väsnas mycket – det märker vi när vi går in i inställningarna och manuellt kör dem på fullt blås. Men under drift, även spel som pressar grafikkortet till max, så är den inte överdrivet högljudd. Visst brusar det, men vi slipper den där verkliga jetmotorn.

Rätt grafikprestanda, till slut

Systemet listar både Geforce RTX 3060 och Ryzens inbyggda Radeon Graphics som grafikkort och både Nvidia-inställningar och AMD Radeon Software är installerade. Här är det något med konfigurationen som blir förvirrat. Tanken är att antingen du manuellt eller systemet automatiskt ska välja rätt grafikkort vid rätt tillfälle. Det som fungerar utan problem på de flesta datorer med växlingsbar grafik som vi använt, men här blir vi tvungna att tvinga fram manuellt grafikkortsbyte både med inställningar i Windows och Nvidias program.

För att få en del program och spel, inklusive prestandamätningsprogram som 3dMark och Geekbench, att upptäcka att datorn faktiskt har ett bra grafikkort krävs det både manuellt meck i obskyra inställningar och ett par omstarter av datorn. Det är inte helt okej. Om det bara har med vårt exemplar att göra eller är en generell konfigurationsmiss från HP:s sida har vi inget svar på, men var medveten om att det kan vara något att kolla upp om du slår till på denna dator.

I programmet Omen Gaming Hub finns enkel fläktkontroll. Du kan köra tyst, balanserad eller prestanda-profil. Tyst är dock inte heltyst och prestada ser inte ut att ge någon extra prestanda. Så vi kör mellanläget konstant.

Väl upplåst så levererar grafikkortet precis vad vi förväntar oss. Det är inte lika snabbt som en RTX 3060 i en stationär pc, men inte långt ifrån. Victus 16 har hdmi 2.1-utgång och en usb typ c som stödjer displayport 1.4 på sidan, så du kan i teorin koppla in dig till en snabb 4k- eller till och med 8k-tv. Men då räcker inte grafikkortet till.

RTX 3060 är utmärkt för vanlig full-hd och vi får stabilt över 60 fps i de flesta spel, med undantag av de som kräver extra mycket av strålspårningen. Men ska du upp till 4k i upplösning behöver du ett RTX 3070, eller motsvarande Radeon-kort, för att vara säker på att bildfrekvensen ska hålla sig godkänt hög.

Bra klass på skärmen

Victus 16 har en 144 Hz ips-bildskärm med klassisk 1920x1080-upplösning, korta om än inte extremt korta svarstider, och en del riktigt bra egenskaper för att sitta i en mer prismedveten dator. Den matchar srgb-standard i stort sett perfekt, med god färgkorrekthet om än inte i proffsklass. Ljusstyrkan är godkänt hög, mellan 300 och 350 cd/m2 och svärta och kontrast bra för en spelinriktad ips-skärm.

Vi har inga uppgifter om att skärmen har specifikt G-sync-stöd, men med så pass hög bildfrekvens som 144 Hz och v-sync aktiverat i spel får vi en snygg och jämn upplevelse utan så kallad tearing-effekt i alla spel vi testar. HP uppger inget specifikt hdr-stöd för skärmen, men vi kan aktivera hdr-strömning av video i Windows vilket tyder på att enklare stöd för högre dynamik finns.

Gott om anbslutningar. Usb typ c-porten är en enklare usb av generation 1. Inte heller Intel-modellen av datorn har thunderbolt 4 här.

Ljudet är inte lika övertygande som skärmen, även om det inte direkt låter dåligt. Högtalarna tappar en del detaljer och har inte tillräckligt med tyngd och fyllighet i mellanregister och bas för att leverera perfekta känslan i filmer och spel. Men vi har också hört sämre. Med ljudkontrollprogram signerat Bang & Olufsen går det att pressa upp bastonerna i en equalizer för lite extra kraft.

Enkelt och redigt byggd

Det är inte så mycket att säga om designen och konstruktionen. Victus 16 är som de flesta gamingdatorer lite för kantig för sitt eget bästa, så pass att vassa kanter gör den obekväm att bära runt på. Med en vikt på 2,5 kilo står den stadigt på ett bord, och alla detaljer från gångjärn för skärmlocket, externa portar och knapparna i tangentbordet håller hygglig kvalitet. Chassit är mestadels i stadig plastkomposit, men känns ändå gedigen.

Portar är det gott om, både fast nätverk, hdmi-utgång och fyrdubbelt med usb. Usb-portarna är alla av typen usb 3.2 gen 1 vilket innebär maxhastighet på 5 Gbit/s. Några riktigt snabba usb-portar får du inte. På ena sidan sitter också en sd-kortläsare. Trådlöst är det givetvis wifi 6 som gäller, och vi kan inte upptäcka några problem med anslutning och hastighet den vägen.

Responsen i tangentbordet är distinkt utan att göra extra motstånd, och trots att datorn har sifferknappsats på sidan blir det inte trångt. Musplattan är mindre övertygande. Den har en viss friktion vi gärna varit utan och ger ifrån sig ett skramligt klickande ljud vid användning, även när vi inte trycker ner för manuellt klick.

HP Victus 16. Snygg men kantig.

Blandade intryck

I skrivande stund levereras Victus 16 med Windows 10 och ska utan problem gå ett uppgradera. I HP:s webbutik står det att den kan förinstalleras med Windows 11, men något val för det finns inte. Vi antar att det betyder att den kommer att börja levereras med det tids nog. Utöver Omen Gaming Hub och kontrollprogram för grafik och ljud får du också en hel del bloatware att rensa upp, från vpn och antivirus i prova på-versioner till ren reklam.

Victus 16 är, förutom det nya namnet, en dator som inte lämnar något bestående intryck. Den presterar enligt förväntan och bjuder inte på några överraskande mätresultat. Den är välbyggd och solid utan att vara extra lyxig, och dess bra egenskaper, som skärmen och tangentbordet, vägs upp av mindre starka punkter som ljudet, musplattan och en rätt så brusig webbkamera.

Till skillnad från lösa RTX 3060-grafikkort, så finns det gott om bärbara datorer med samma prestanda som denna dator lätt tillgängliga i butik. En del som är billigare, och en del som har andra intressanta specifikationer och funktioner. Vi avråder inte från att köpa en Victus 16. Det är ett tryggt val om du får den till ett bra pris. Men du kan hitta mer intressanta alternativ.

Specifikationer

Produktnamn: HP Victus 16-e0025no

Testad: Oktober 2021

Tillverkare: HP

Processor: AMD Ryzen 7 5800H, 3,2-4,4 GHz octa core

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3060, 6 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 16 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 19:9, 144 Hz

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 1 st usb 3 gen1 typ c med displayport, 3st usb 3 gen1 typ a, hdmi 2.1, lan, headset

Trådlöst: wifi 6, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 10 Home, klar för Windows 11

Ljudnivå: 0-39 dBa

Batteritid: 1 tim 30 min (hög belastning), 9 tim 20 min (låg belastning)

Storlek: 37 x 26 x 2,4 cm

Vikt: 2,48 kg

Rek. pris: 16 990 kr

Aktuellt pris: 16 990 kr hos HP

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 10 910 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 362 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 012 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 372 poäng

Geekbench 5, grafik: 103 232 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 18 049 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 11): 7 861 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 4 516 poäng

Disk, läsning: upp till 3 240,65,04 MB/s

Disk, skrivning: upp till 2 903,6 MB/s