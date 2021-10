I våras spreds en databas med uppgifter om över en halv miljard Facebook-användare, uppgifter som hade samlats in via en funktion för att importera kontakter som togs bort under 2019.

Det var inte den enda gången någon hade utnyttjat den här funktionen för att samla in användaruppgifter. Facebook har lämnat in en stämningsansökan mot en ukrainsk medborgare som påstås ha skapat miljontals virtuella Android-enheter som användes för att matcha telefonnummer med Facebook-användare. Han ska sedan ha delat och sålt den resulterande databasen med uppgifter om 178 miljoner användare, rapporterar The Register.

Precis som med liknande läckor från Linkedin handlar det om uppgifter som låg öppet för vem som helst att se, men det Facebook vänder sig mot är den systematiska insamlingen.

Stämningsansökan lämnades in vid distriktsdomstolen för norra Kalifornien, men då den svarande är bosatt i Ukraina och knappast lär komma till USA frivilligt är det oklart om en fällande dom skulle ha någon faktisk effekt.