Testad produkt: Asus Chromebook Flip CX5

Pris: Kostar från 7 499 kr på Prisjakt

Chrome OS vill på allvar utmana Windows för fler och fler typer av användare. Med designförändringarna i Windows 11 är de till och med mer lika varandra i gränssnitt och funktion än någonsin. Den nya Chromebook Flip CX5 från Asus är en 15-tummare som vill vara precis så mångsidig som Google vill att Chromebook-datorer ska vara.

Betyg 3 av 5 Omdöme Chromebook Flip CX5 har höga ambitioner och lyckas nästan leva upp till dem. En bättre skärmpanel, mer dämpad kylning och en musplatta som inte krånglar är vad som saknas för toppbetyg. Utöver det finns det mycket att gilla här, men tyvärr kan det som behöver vara bättre vara avgörande punkter för många. Positivt Snygg, välbyggd och stabil

Goda vardagsprestanda

Snabb wifi

Bra ljud Negativt Blek bildskärm

Tveksam musplatta

Realtivt tung

Förvånande högljudd kylning

Den finns i skrivande stund i ett par olika versioner ute i svenska butiker, en lite dyrare med Intel Core i5-processor, och en lite billigare med Intel Core i3. Här testar vi Core i3-modellen. Det är en processor vi inte sett i någon av de laptops vi tidigare testat i denna generation, så det blir intressant att se vad den går för.

15,6-tumsskärm, vikt på 1,9 kilo och 180 graders vikbar design är i sig en ovanlig kombination. ”Surfplatteläget” blir då inte tänkt för att använda datorn som bärbar surfplatta, utan snarare som bordsplacerad tablet eller pekstyrd mediaskärm. Och för det är den riktigt bra. Pekskärmen har snabb respons och rätt kontroll, även för mer pilliga sysslor som att kontrollera skrivbordsfönster. Den har också stöd för pekpenna, men en sådan får du köpa separat.

Det här är inte Chromebook i traditionell budgetklass, utan datorn kostar 7 499 kronor, och är en stadigt byggd och elegant designad laptop som blandar metall och högkvalitativa plastkompositer i chassit och detaljerna. Allt med det yttre känns genomtänkt, omsorgsfullt ihopsatt och med extra omtanke om stilen. Datorns helvita yttre kontrasterar snyggt mot de svarta ytorna när vi fäller upp skärmlocket.

Bra tangentbord, sämre musplatta

Det är inte tunna skärmkanter, så måtten på datorn är relativt breda, men med heltäckande glas framför pekskärmen är den snyggt inramad. Med breda mått får Asus också plats med ett rymligt tangentbord utan att anstränga sig. Du får till och med en sifferknappsats på sidan, även om just den är komprimerad för att få plats. Som alla bättre Chromebooks har CX5 bakbelyst tangentbord, som är helautomatiskt och inte särskilt kraftfullt.

Bekvämt tangentbord och fullstor hdmi-port.

Musplattan är vi mindre förtjusta i. Den är bred och bekväm att använda men har en viss friktion i ytan som gör att man tappar precision. Vi har även påtagliga problem med pålitligheten. Till och från fryser den helt och musen går inte att röra alls i någon tiondels sekund. Ibland stannar pekaren helt, och vi får lyfta fingret för att få tillbaka kontrollen. Först tror vi att det bara är en fråga om aggressivt ställd musacceleration, något den definitivt har. Men även när vi slår av det i inställningarna så kvarstår huvudproblemet. Plattan dras också med konstant långsam reaktionstid.

Vi hoppas att detta är tillfälligt och bara ett problem med vårt exemplar, eller något som lätt kan trimmas med en mjukvarupuppdatering. Därför föredrar vi den utmärkta pekskärmen. Med enda nackdelen att den snabbt får rejält med fingeravtryck. Ha putsduk nära tillhands.

Smart processorval

I Intels 11:e generation av mobila Core i3-processorer finns det två modeller, en dubbelkärnig och en fyrkärnig som prestandamässigt inte ligger långt ifrån den enklaste av Core i5-processorerna. Det är den senare som sitter här. Den har lite lägre klockfrekvens och kanske framför allt en enklare grafikkrets, UHD Graphics istället för betydligt snabbare Iris Xe.

Processorn är snabb nog för bekymmersfri webbläsaranvändning, mediauppspelning och körning av diverse kontorsappar, både webbaserade och Android-appar. Vi kanske hade uppskattat mer ram-minne, i enstaka tillfällen med mängder av flikar och fönster uppe blir det tungt att växla mellan dem, men annars är det här en dator väl utrustad för all typ av vardagsanvändning.

Chromebook Flip CX5 tål att tittas på. Kombinationen av vitt, svart och kromdetaljer ger ett elegant intryck.

Fläktfritt är det dock inte, vilket man kanske skulle kunna tro för en lite enklare processor som denna. Kylning drar till synes igång slumpmässigt, ibland när vi bara startat datorn och inte gör något på den. Fläktarna blir aldrig extremt högljudda, men en dator som denna borde kunna vara diskretare på den punkten. Många Windows-datorer i samma format med ett steg kraftfullare processor har betydligt mer dämpad kylning.

Gaming på en Chromebook?

I en Chromebook spelar det inte så stor roll att vi inte har grafikprestanda, eftersom det är ont om program som utnyttjar den. Möjligen kan en del Android-spel bli lidande. Å andra sidan finns det ju numera andra sätt att spela. Med snabb och pålitlig uppkoppling via wifi 6 och ett bra bredbandsabonnemang hemma blir det här en bra liten enhet att strömma spel till.

Både Geforce Now och givetvis Googles egna Stadia stödjs, och det går lika smidigt här som på en dator eller en surfplatta. Det går även att med lite trixande köra Xbox Gamepass Ultimate-strömning på en Chromebook, men Microsoft har inte officiellt stöd för Chrome OS ännu, så det finns ingen garanti för att det fungerar stabilt.

Du behöver dock plugga in antingen en usb-mus eller en kompatibel spelkontroll, bekymren med musplattan kvarstår när vi spelar. Försöker vi köra mot en wifi 5-router klagar strömningstjänsterna också på att uppkopplingen är för instabil. Vi får också mycket riktigt svagare signal via wifi 5 på datorn än vad vi borde.

Skärmen en besvikelse

För att strömma film, surfa och ladda ner filer räcker dock uppkopplingen utan problem. Hastigheten är det inget fel på, så när vi kan buffra mer fungerar datorn utmärkt även över wifi 5. Det är bara i applikationer där svarstider är viktiga, som spelströmning och videosamtal, som den kommer till korta om du inte har wifi 6-router.

Bildskärmen i Chromebook Flip CX5 är dock inte så rolig att varken strömma film eller spela spel på. Den har en blek färgpalett långt under srgb-klass som funkar bra för kontorsjobb men som inte riktigt håller måttet för spel och media. Du får dock riktigt bra kontrast med djup svärta för en ips-panel.

Tyvärr är inte skärmen lika rolig att skåda. Den är inte direkt dålig, men räcker inte hela vägen för en optimal mediaupplevelse.

I gengäld är den allt annat än ljusstark. Asus uppger 250 cd/m2 i ljusstyrka och det ser ut att stämma. Det är för klent för bekymmerfri utomhusanvändning och till och med ett kraftfullt upplyst rum kan ställa till med irriterande reflexer i den blanka skärmen. Har du dämpat med ljus kan du få en acceptabel filmupplevelse, men utan riktigt livfulla färger.

Det bästa sättet att avnjuta film och spel via datorn kan därför vara med extern skräm, vilket stödjs via en separat hdmi-port. Datorn har tredubbla usb-portar, dessutom av snabb usb 3 gen 2-typ. Vi hade dock gärna sett en extra usb typ a. En av typ c-portarna går åt till laddare, och den enda typ a-porten vill vi gärna ha mus eller spelkontroll i. Då blir det en typ c över till annat.

Bra tryck i ljudet

Till skillnad från skärmen så övertygar ljudet med bra volym och hög kvalitet för en laptop i denna prisklass. Det är både rent, välbalanserat och med fin fyllighet i mellanregister och bas. Du får inga möjligheter att ställa in ljudet själv. Det verkar vara något som Chrome OS inte har stöd för, för det har vi inte sett i någon Chromebook. Det får Google gärna jobba på, för möjlighet att kunna ändra ljudprofil mellan musik, film och spel hade varit välkommet.

Att skärmen är relativt ljussvag och processorn den mest strömsnåla i Core-familjer har positiv effekt på batteritiden. Vi kan strömma en Youtubevideo nonstop i nästan åtta timmar innan batteriet tar slut, och vi kan spela strömmade spel utan kontakten inpluggad i över fem timmar. Dämpar vi skärmen kan vi surfa och mejla en hel dag utan att behöva ladda batteriet förrän framåt sen kväll. Det är väl godkänt för en 15,6 tums laptop utan extra stort batteri.

Chromebook Flip CX5 gör en del saker väldigt bra, den har rätt komfort, rätt prestanda och rätt uppkoppling. Men den missar samtidigt målet på en liten handfull små och stora punkter. Hade den haft ljusstarkare skärm med mer färg så hade vi lätt kunnat rekommendera den. Alla andra tillkortakommanden finns det enkla sätt att komma runt, eller kan tolereras.

Specifikationer

Produktnamn: Chromebook Flip CX5 CX5500FEA-E60025

Testad: Oktober 2021

Tillverkare: Asus

Processor: Intel Core i3-1135G7, 2,4-4,2 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs

Minne: 8 GB ddr4x

Lagring: 128 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 15,6 tum blank ips, 1920x1080 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 gen 2 typ c, 2st usb 3 gen 2 typ a, hdmi 2.0b, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Chrome OS

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, flippbar design

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 8h (onlinevideo, hög ljusstyrka), ca 13h (blandad användning, låg ljusstyrka)

Storlek: 35,8 x 24,1 x 1,85 cm

Vikt: 1,95 kg

Rek. pris: 7 499 kr

Prestanda

Speedometer 2.0: 148 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 332 poäng, 1 160 poäng single core

GFX Bench Manhattan 1080p: 3 696 poäng

Disk, läsning: 287,25 MB/s

Disk, skrivning: 168,88 MB/s