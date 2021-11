Testad produkt: Microsoft Surface Go 3

Pris: Kostar 6 290 kronor hos Komplett.se

Tredje generationen av Microsofts minsta och billigaste Surface-platta är den första äkta Windows 11-datorn som säljs. Visst, du kan köpa nästan vilken ny Windows 10-dator som helst och själv starta en gratis uppgradering till Windows 11 på den, och för det mesta går det utan större problem. Men inte ens Microsofts andra Surface-plattor och datorer kommer med nya Windows förinstallerat ännu.

Betyg 3 av 5 Omdöme En blygsam processoruppgradering och nya Windows är egentligen det enda märkbart nya med Surface 3 Go, och vi är inte säkra på att kombinationen av de två innebär en förbättring, Vill du vara tidig på tåget med Windows 11 och absolut vill ha en enkel liten Windows-tablet gör den jobbet. Så länge du har tålamod med den ofta sega upplevelsen. Positivt Först ut med Windows 11

Bra uppkoppling och anslutning

Kvalitetskamera Negativt Tveksamma prestanda

Bara knappt godkänd batteritid

Surface Go 3 ligger också nära hårdvarukraven för att över huvud taget kunna köra Windows 11. Den har dubbelkärnig processor med basklockfrekvens precis över 1 GHz-gränsen, och den kan fås med precis de 4 gigabyte ram-minne och 64 gigabyte lagring som är minimikravet. Det är nästan som om Microsoft tittar på Surface Go 3 och satt minikraven just för den.

Det finns dock ett par kraftfullare konfigurationer. Den platta vi testar har dubbla ram-minnet och lagringen, men samma beskedliga dubbelkärniga Pentium Gold-processor. Sedan finns också en modell där processorn är utbytt mot en Core i3-processor av extra strömsnål typ. Priset för enklaste versionen är 4 790 kronor, medan du får betala 6 490 kronor för mer minne och slutligen 7 390 kronor för uppgraderad processor.

Som vanligt är det baspriset för bara plattan. Vill du ha tangentbord eller pekpenna till din platta kostar dessa extra, strax under 1 000 kronor styck i större butiker, men över tusenlappen om de beställs från Microsoft. Om du inte väljer snikversionen av plattan är den redan rätt så påkostad, så totalpriset kan bli en rejäl slant.

Utöver de två processorvalen är det inte mycket som skiljer Surface Go 3 från sin föregångare. Såvitt vi kan se är det samma chassi som förra årets modell, och med andra ord samma som den första Surface Go. Det innebär en del positiva saker.

Windows 11 är största nyheten i Surface Go 3. Är det verkligen en avgörande nyhet när det kommer till precis alla nya Windows-datorer inom kort?

En del funktioner övertygar

Du får en bra om än inte fantastisk bildskärm med färg i srgb-klass, god ljusstyrka och fin kontrast. Du får rent och klart ljud från högtalarna. Och du får en överraskande bra webbkamera, i själva verket en selfiekamera på fem megapixlar, men som filmar utmärkt i 1080p-upplösning. Är det något Surface Go 3 och även Surface Go 2 är bra på så är det videosamtal, med kombinationen av bra kamera och wifi 6-uppkoppling som är problemfritt snabb.

Du får en snabb usb-c-port med displayportstöd, som du också kan ladda plattan med i nödfall. Du får också behändig dockning eller laddning med egna Surface Connect-porten. Och slutligen har du micro sd-plats bakom plattans klassiska utfällda stöd om du skulle behöva extra lagringsplats.

Designen var trevligt kompakt och hyfsat men inte unikt tunn för två år sedan, men nu tycker vi att det börjar bli dags för Microsoft att visa upp något nytt. Som 10-tums surfplatta ligger den långt efter en Apple Ipad eller en Samsung Galaxy Tab S7 i tunn form och greppvänlig komfort. Till och med en udda uppstickare som Lenovos tablet-Chromebook Ideapad Duet slår Surface Go 3 på den punkten. Alla dessa går att få i samma prisklass eller lägre.

Konkurrenterna kommer närmare

Det som talar för Surface Go 3 är givetvis att den ju också är en komplett Windows-dator och kan användas som en kompakt laptop. I alla fall om du köper till ett påsnäppbart tangentbord. En gång i tiden hade detta smällt högre, men både Samsungs Dex-gränssnitt och framför allt Ipad OS har visat sig ha riktigt bra kvaliteter i notebook-läge. Och en av konkurrenterna är som sagt bokstavligen en Chromebook.

Gör introduktionen av Windows 11 något för att stärka Surface Go 3 mot dem? Både ja och nej. Det finns inget speciellt surfplatteläge i Windows 11, och vi tappar därför vissa saker, som en tile-baserad startmeny direkt på hemskärmen, men får nya svepgester som gör navigeringen lite lättare, och bättre möjlighet att manövrera fönster med fingertoppen än tidigare, samt att dela helskärm mellan två och flera appar.

Inte lättaste plattan att hålla i handen. Men visst funkar det.

Tyvärr blir det trots det ingen smidig upplevelse i Surface Go 3, tack vare den sega processorn som inte verkar innebära något nämnvärt lyft mot den som sitter i Surface Go 2. Det är en nyare generation Pentium Gold, men i rena benchmarkmätningar presterar den faktiskt aningen sämre. Och upplevelsen är densamma, scrollning på webbsidor är hackig och seg, skalning och flyttning av fönster på skärmen släpar efter, och många mer krävande appar tar tid att ladda.

Det kan eventuellt bero på just att Windows 11 kräver mer av hårdvaran, eller så handlar det om andra tillfälligheter. Men räkna i vilket fall som helst inte med ett stort lyft. Om Core i3-modellen, som ersätter en Core m3 i förra generationen, klarar detta bättre låter vi vara osagt.

Windows 11 kommer i S-läge när plattan levereras. Det innebär att den är låst till att använda godkända appar från Windows Store. Detta gör ingen kännbar skillnad för den upplevda prestandan, men kan vara en god idé att behålla om du bara surfar, kör enstaka enklare appar och strömmar lite video på den. Om inte annat är det en säkrare miljö med mindre virushot. Du kan annars manuellt gå över till vanliga Windows 11 Home.

Batteritiden halkar efter

Slutligen verkar det som om batteritiden har fått sig en törn jämfört med Surface Go 2. Vi får ut två och en halv timmes drift med full processorbelastning och full ljusstyrka, och jobbar vi blandat men relativt intensivt under en dag så behöver vi uppsöka vägguttag efter mellan fem och sex timmar. En riktig snålkörning motsvarande textredigering på en dämpad skärm räcker en full arbetsdag och lite till, men det är fortfarande ett rätt så mediokert resultat.

Klassiska stora stödet och ytkontakter för tangentbord.

Utöver introduktionen av Windows 11 är iet inte mycket som lockar med nya Surface Go. Den har en blygsam processoruppgradering som verkar ätas upp av det nya systemet, och är för övrigt i stort sett samma platta vi sett förr. Det innebär dock att en del saker är bra, som solid uppkoppling och för en surfplatta bra anslutningsmöjlighet, kvalitetsljud och bra kameror.

Men Microsoft behöver vässa formatet, öka ambitionen för skärmen och erbjuda något nytt och intressant fr att hänga med. Det är visserligen den bästa Windows-plattan i detta lilla format. Men det är bara för att det just nu inte finns några andra.

Specifikationer

Produktnamn: Surface Go 3 8VA-00004

Testad: Oktober 2021

Tillverkare: Microsoft

Processor: Intel Pentium Gold 6500Y, 1,1-3,4 GHz dual core

Grafik: Intel UHD Graphics 615

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 128 GB ssd, plats för mikro sd-kort

Bildskärm: 10,5 tum blank ips, 1920x1280 bildpunkter, 3:2, multitouch

Kameror: 8 megapixel bak, 5 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 gen 1 typ c, 3,5 mm headset, Surface Connect, tangentbordsdockning,

Trådlöst: wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 11 Home S

Övrigt: Tangentbord, pekpenna mm som tillval

Ljudnivå: Ljudlös

Batteritid: 2 tim 35 min (hög belastning), ca 13 tim (låg belastning)

Storlek: 24,5 x 17,5 x 0,83 cm

Vikt: 544 g

Rek. pris: 6 490 kr (testade modellen med Pentium, 8 GB ram och 128 GB ssd)

Aktuellt pris: Kostar 6 290 kronor hos Komplett.se

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 1 311 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 736 poäng

Geekbench 5, cpu: 1 672 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 876 poäng

Geekbench 5, grafik: 4 106 poäng

Disk, läsning: upp till 1 756,3 MB/s

Disk, skrivning: upp till 829,16 MB/s