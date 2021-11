I den här Windows 11-guiden går vi igenom de största förändringarna i Windows 11 och visar hur det blivit annorlunda.

Mer Windows 11

Start-menyn

Öppna Inställningar och gå till Anpassning -> Aktivitetsfältet. Klicka på Beteenden för aktivitetsfältet. Byt från Center till Vänster intill Justering av Aktivitetsfältet.

Sökfält

Fästa program

Rekommenderade dokument och program

Konto/ström

Aktivitetsfältet

Inställningar

Utforskaren

Var har Byt namn tagit vägen? (Svar: Den mittersta knappen längst upp.)

Åtgärdscenter, snabbinställningar och aviseringar

Mycket bättre Microsoft-butik

Många nya program har tillkommit i Microsoft-butiken, bland annat Epic Games Store.

Nya reglerna har redan fått effekt

Epic Games Store

Discord

Zoom

OBS Studio

Canca

Winzip

VLC

Microsofts egna Powertoys

Förbättrad sökfunktion

Ingen nyhet i Windows 11 är lika uppenbar som den omgjorda Start-menyn. Det beror inte minst på att den för första gången sedan den introducerades i Windows 95 inte längre (som standard) ligger placerad längst ner till vänster på skärmen.I Windows 11 har Start nämligen flyttat till en central position på skärmen, där den ligger tillsammans med öppna och fästa program som också låg vänsterjusterade i Windows 10 och tidigare versioner.Det här är en stor förändring. Centreringen innebär att själva Start-knappen inte ligger still utan placeras mer eller mindre nära mittpunkten på skärmen beroende på hur många ikoner som syns för tillfället. Öppnar du ett gäng program hamnar Start lite mer till vänster. Stör du dig på detta kan du som tur är flytta både Start-menyn och de andra ikonerna till vänster:Placeringen är dock inte den enda, eller ens den största, förändringen. Klicka på knappen så ser du att själva Start-menyn också har ändrats, både till utseende och funktion. Den nya Start-menyn består av fyra områden, uppifrån och ned:Uppe till höger ser du också en knapp med titeln Alla appar. Klicka på den så öppnas en lista som påminner om listan över alla program i äldre Windows-versioner.För att ha mest nytta av den nya Start-menyn som den är rekommenderar vi att du redigerar vilka program som ligger fästa i den övre sektionen. Systemet lägger automatiskt ett stort antal program här som du kanske sällan eller aldrig använder. Det går snabbare att öppna dina mest använda program om bara dessa ligger här.Högerklicka på en ikon under Fäst och välj Ta bort från Start så försvinner den härifrån, men du hittar den fortfarande under Alla appar. Där kan du högerklicka och välja Fäst på Start för att lägga till den igen.Snabblänkar till webbplatser som ligger under Fäst ligger inte under Alla appar. På en färsk installation av Windows 11 får vi till exempel en länk till Netflix under Fäst, och när vi tar bort den är den helt borta.Start-menyn är inte det enda nya med Aktivitetsfältet i Windows 11. Högerklicka någonstans i tomrummet på Aktivitetsfältet så ser du en stor skillnad: Det finns inte längre någon kontextmeny med olika alternativ för att visa skrivbordet och annat. Det enda som visas är istället en genväg till inställningarna.Flera av funktionerna som fanns i den gamla kontextmenyn är dock kvar, men har istället flyttat in i en ny meny som du kommer åt genom att högerklicka på Start-knappen. Här finns genvägar till bland annat Enhetshanteraren, Windows Terminal (nya kommandotolken), Aktivitetshanteraren och visa skrivbordet.Tyvärr har Aktivitetsfältet i Windows 11 ytterligare ett par saknade funktioner. Det första är en liten detalj för vissa men irriterande för andra: Du kan inte längre aktivera klocka och datum på alla anslutna skärmar utan de syns enbart på huvudskärmen. Det andra gäller också bara vissa användare, men för dessa kommer det bli en stor omställning. Windows 11 har nämligen inte stöd för att dra och släppa dokument och annat på programikoner i Aktivitetsfältet för att öppna dem i det programmet.När du öppnar Inställningar för första gången på Windows 11 kan det bli en chock: Programmet ser nästan helt annorlunda ut, och gränssnitt och navigation är också nytt. Som tur är har Microsoft i princip bara gjort det bättre och mer lättanvänt, så det kommer inte ta lång tid att vänja sig.Den största enskilda skillnaden är att du nu kan navigera till de olika avdelningarna via en lista till vänster som alltid ligger där. Windows 10 följde i Windows 8:s fotspår med ett gränssnitt som verkade mer anpassat för surfplattor, men Windows 11 återgår här till ett gränssnitt huvudsakligen gjort för mus eller styrplatta.I varje avdelning ser du underavdelningarna för olika inställningar i rutor som tydligare skiljer dem åt. En del inställningar måste du klicka på här för att komma åt de olika alternativen, men Microsoft har också valt att ha till exempel på/av-reglage direkt i de här listorna. Om du till exempel öppnar avdelningen Nätverk och Internet kan du se att både internetdelning och flygplansläge har den här typen av snabbreglage.Det här gäller även inne i underavdelningar. I System -> Visningsalternativ finns till exempel snabbreglage för Nattläge men inte för Avancerad skärm. Det finns även snabbval för Skärmupplösning, som visar en liten rullgardinsmeny med olika tillgängliga upplösningar.Windows filhanterare har också ett nytt gränssnitt som visar ett designmönster du kommer se mer av framöver. Borta är det gamla systemet med menyer som visas i en bred remsa under den smala menyraden. Istället finns ett enklare verktygsfält som bara är något bredare än den gamla menyraden. Det kommer framför allt göra nytta på mindre skärmar där utrymmet är begränsat.En annan nyhet du ser här som också syns i en del andra program är den förenklade kontextmenyn som döljer ett antal alternativ bakom en ”visa mer”-knapp. Det är något en del användare lär störa sig på och i en senare del av Windows 11-skolan kommer vi visa hur du återställer den fullständiga menyn.Desto trevligare för ”poweranvändare” är nyheten att du nu kan använda kortkommandona för att flytta markören eller radera ett ord i taget (ctrl+höger/vänster respektive ctrl+backsteg/delete), vilket snabbar upp ändringen av filnamn.På tal om det: Byta namn är en av de sakerna som vid första anblick ser ut att ha tagits bort från kontextmenyn när du högerklickar på en fil eller mapp. Men så är det inte, funktionen har flyttat längst upp och blivit en av en handfull ikoner. Du kan även precis som tidigare snabbt byta namn genom att trycka på f2-tangenten eller klicka två gånger på filnamnet med en liten paus mellan klicken.Klicka på klockan längst till höger i Aktivitetsfältet så visas som tidigare en enkel kalender men även aviseringar, som har flyttat hit och inte längre delar plats med snabbinställningar. De senaste har istället fått en egen liten meny som du kommer åt via en knapp med ikoner för ljudvolym, nätverk (wifi eller ethernet) och – på laptops – batterinivå.Designen i båda är väldigt annorlunda mot Windows 10, men det är ungefär samma funktioner. Snabbinställningarna visar färre inställningar som standard men du kan aktivera allt utom surfplatteläge eftersom Windows 11 saknar det.Tillhör du de som sällan eller aldrig öppnar Microsoft-butiken i Windows? Då tycker vi det är dags att du ger det en ny chans. Att butiken tidigare inte var så populär berodde framför allt på en sak: Att det enbart fanns så kallade moderna Windows-appar (”Universal Windows Platform”, UWP). Traditionella skrivbordsprogram skrivna i win32, .net och java var portade och därmed kunde de flesta utvecklare inte släppa sina program i butiken.Ett exempel på hur det kunde bli är populära spelet Minecraft. Den ursprungliga datorversionen av spelet är skriven i java och måste hämtas via webbläsare, medan versionen i Microsoft-butiken kallas Bedrock Edition och har mer gemensamt med konsolversionerna av spelet.En del utvecklare kringgick den här begränsningen genom att bygga ett UWP-skal runt programmet, och med åren dök en del större program till slut upp, men i Windows 11 har Microsoft tänkt om. Den nya butiken har stöd för alla slags program – win32, .net, java, UWP och rent av webbappar (det vill säga inte mycket mer än en länk till en webbplats som fästs i Start-menyn och alternativt i Aktivitetsfältet).Samtidigt har Microsoft ändrat reglerna för utvecklare och de som inte längre vill använda företagets kommersfunktioner behöver inte göra det och kan därmed behålla 100 procent av intäkterna (något till exempel Epic har efterfrågat).Om du undrar om utvecklare faktiskt kommer dra nytta av öppenheten och börja släppa sina program i Microsoft-butiken kan vi ge ett rungande ja till svar. En lång rad utvecklare har redan släppt sina program. Här är bara ett litet urval:

Sökfunktionen i nya butiken har blivit smartare och snabbare. Längst upp till höger hittar du filter, där du kan välja att begränsa resultaten utifrån avdelning (som tidigare), ålder och/eller pris (gratis, betal eller program på rea). Det här gör det mycket lättare att sålla bland potentiella köp, speciellt som du enkelt kan slippa se alla konstiga gratisresultat som kan dyka upp för många sökord.

Uppdateringar

Att butiken är mer öppen innebär också att det blir lite mer komplicerat för användare. Du kan inte längre räkna med att program du har hämtat från butiken hålls uppdaterade, och hur uppdateringar sköts kan variera.

Program som har distribuerats direkt av utvecklarna och har inbyggda uppdateringsfunktioner kan – och kommer förmodligen oftast – fortsätta använda dessa även när de distribueras via Microsoft-butiken. Utvecklare kan också lägga till uppdatering via butiken, men vi vet ännu inte hur vanligt det kommer bli.

För de program som kan uppdateras via butiken är det enkelt. Klicka på ikonen med en boktrave längst ner till vänster för att öppna biblioteket med dina installerade program. Klicka på Hämta uppdateringar längst upp till höger för att leta efter och ladda ner tillgängliga uppdateringar.

De enda program som inte kan använda Microsofts uppdateringsfunktion är så kallade opackade win32-program. Det innebär program som inte har packeterats med det moderna .msix-formatet. Utvecklare kan välja att distribuera program som rena .exe-filer eller med andra installationsprogram och då måste de inkludera egna uppdateringsfunktioner.

Tre saker vi hoppades skulle bli bättre

Ett nytt system är en chans för Microsoft att städa undan gammalt skräp och fixa till gamla problem. Tyvärr har Microsoft inte haft ork eller tid att ta sig an alla saker vi hoppades på. Här är några irritationsmoment som fortfarande är kvar i Windows 11.

Alla gamla inställningar som känns som 2000

Sex år efter lanseringen av Windows 10 och det nya programmet Inställningar har Microsoft fortfarande inte lyckats göra sig av med Kontrollpanelen och en rad andra uråldriga inställningar av olika slag som ser ut att härstamma från Windows 2000 eller XP. Borde inte utvecklarna vid det här laget ha kunnat klämma in alla funktioner i Inställningar istället? Kanske mest irriterande är att vissa program enbart kan avinstalleras från Kontrollpanelen.

Färghantering

Året är 2021 och det har blivit vanligt att skärmar stödjer en större färgrymd än gamla srgb-standarden. Många skärmar ligger nära 100 procent av dci-p3 vilket kan göra nytta både för mediakonsumtion och bildredigering. Men Windows 11 är alltjämt kasst på färghantering och inte ens bakgrundsbilden på skrivbordet följer din färgprofil.

Telemetri

Ok vi hade nog egentligen inte hoppats på det, men nog hade det varit trevligt om Windows 11 inte skickade några som helst data till Microsoft om hur du använder datorn, om du inte explicit har aktiverat det? Windows 10 har fått mycket kritik för all ”telemetri” som Microsoft kallar detta anonymiserade spionage, men tyvärr är Windows 11 minst lika illa – speciellt som du måste vara inloggad på ett Microsoft-konto om du har Home-versionen.

