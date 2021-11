Testad produkt: Acer Swift X-14

Pris: Kostar från 14 490 kronor på Prisjakt

Acers Swift-datorer är tillverkarens tunnaste och lättaste konsument-laptops, och på senare tid har de gjort sig kända för modeller som antingen är extra tunna eller slår lågviktsrekord. Det gör inte nya Swift X, utan är en relativt bastant halvkompakt 14-tummare, som sätter mer fokus på prestanda och funktion än extrem bärbarhet.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Swift X är inte så ultralätt som vi associerar med Swift-namnet, men den kompenserar det med mycket datorkraft. Du får också en skärm som övertygar och bra tryck i högtalarna. Men finess uteblir, vinande fläktar irriterar, och RTX-grafiken räcker för jobb, men inte för spel. Positivt Mycket bra jobbprestanda

Hög bildkvalitet i skärm

Kompakt format

Rätta priset Negativt Högljudd kylning

Inget för spel trots RTX-grafik

Något plastig känsla

En del bloatware Stort test: Bärbara datorer i den lägsta viktklassen

På sätt och vis är det dock fortfarande små mått som står i fokus, för med både kraftfull åttakärnig processor och senaste generationens Nvidia RTX-grafik under huven har Acer här packat in mycket dator i ett kompakt paket. Swift X har 14-tumsskärm i 16:9-format och inte mycket marginaler runtom den. Det gör att den på bredd och höjd inte är nämnvärt större än en del 13-tummare.

Däremot är den tjockare, strax under två centimeter, och vikten på 1,39 kilo är inte den nättaste i klassen. Datorn kunde också ha vägt mer med lyxigare materiel i chassit. Det är en mix av aluminium och aluminiumgrå plast, och känns inte så omsorgsfullt sammansatt. Swift-datorer kommer vanligen i olika prisklasser, Swift 1 är budget, 3 är enkel mellanklass, 5 är lite lyxigare och lätta, och 7 är slimmad lyx. Swift X känns mer som en Swift 3 än som en Swift 5.

Premium-känslan uteblir

Samma lätt budgetaktiga känsla sitter även i tangentbord och musplatta som bägge är i plast. De är funktionella och kontrollen är det inget fel på, men den rätta premiumkänslan uteblir. Knapparna har kraftfull bakbelysning, men bara med en ljusstyrka, och med den på blir tangenterna istället svårläsbara.

Delar av datorns grå yttre har en varmare färgton än resten, bland annat skärmlocket. Det syns bäst i dagsljus, och är i vissa ljusförhållanden istället knappt skönjbart.

Du får en väl godkänd uppsättning externa portar för en kompakt laptop, en usb c med displayportstöd och laddmöjlighet, och två usb typ a, alla tre med 10 gigabits datahastighet. Du får också en hdmi-port, och snabb wifi 6-uppkoppling som beter sig stabilt både mot wifi 5- och wifi 6-nätverk.

Acer presenterar Swift X som en laptop ”optimerad för kreativa personer” och det är lätt att se att den kan vara attraktiv för de som vill ha rätta kraften för sina skapar-program på språng. Med AMD:s Zen 3-baserade processor Ryzen 7 5800U får du enormt med grundprestanda för formatet, speciellt bra för den som multitaskar eller använder program som kan utnyttja många kärnor.

Mycket prestanda och utrymme till bra pris

Lägg till det Nvidia RTX-grafik, 16 gigabyte ram-minne, en terabyte stor ssd och en skärm med full srgb-färg och hög färgkorrekthet. Med ett pris på under 15 000 kronor börjar det se riktigt lockande ut som en mobil enklare arbetsstation, i alla fall för prismedvetna hobbykreatörer. Kanske till och med som en enklare extra bärbar speldator för mindre kräsna gamers.

Det är när vi synar det hela i detaljerna som vi stöter på en del saker som dämpar intrycket. Ssd:n är visserligen stor, men hör inte till de snabbaste vi sett. Skärmen har inte riktigt rätta toppljusstyrkan för att kunna användas i varierade miljöer, även om kontrast och färgåtergivning är bra i prisklassen, med nästan perfekt srgb-matchning, bra betraktningsvinklar och jämn ljusfördelning. Och vi hade uppskattat en sd-kortläsare i datorn just för kreatörer som fortar och filmar.

Grafikkortet är ett RTX 3050 ti. Både 3050 och 3050 ti är utmärkta som prestandahöjare i medieproduktionsprogram men har visat sig mer mediokra för spel. Det är framför allt måttliga 4 GB i grafikminne som verkar ställa till det. Att skärmen har långa svarstider hjälper inte heller.

Kraftfull, ibland för kraftfull, bakbelysning i tangentbordet, och en behändigt placerad fingeravtrycksläsare strax under.

Underpresterar för spel

Benchmarkprogram som Geekbench och 3dmark ger oss här ungefär hälften av poängen som en laptop med RTX 3060-kort levererar, och strålspårning, vilket kortet i teorin ska stödja, går inte ens att mäta pålitligt tack vare för lite minne. Vi skulle inte heller rekommendera att du försöker slå på det i spel.

Vi testar att köra Shadow Of The Tomb Raider samt Horizon Zero Dawn på Swift X, och det går hjälpligt, så länge vi håller oss borta från tunga effekter, både strålspårning i Tomb Raider och avancerad kantutjämning i Horizon. Det är dock först med grafikeffekter ställda till medium som vi snittar 60 bilder per sekund i spelen på datorns 1080p-skärm.

Du får också räkna med att datorn väsnas en hel del. Med kraftfull processor och grafik drar kylning ofta igång även under medelhög belastning. Begränsad väg för luftflöde, bara ett fläktutblås i ena hörnet nära bildskärmen, gör datorn både varm att ha i knät, ljummen i tangentbordet, och ivrig med att dra igång vinande fläktar.

Från högljutt till… lite mindre högljutt

Det finns möjlighet att ställa kylningen i ett ”tyst” läge som dämpar maximala varvtalet på fläkten, men även då kan kylningen bli rätt så högljudd. Ett heltyst läge med passiv kylning och lågt prestandatak för processorn, för när du bara vill surfa eller köra enklare program, hade varit att föredra.

Fläktarna lär dock inte helt överrösta datorns kraftfulla högtalare som kan pressa ut rejält med volym. I alla fall i diskant och mellanregister, någon särskilt fyllig och djup bas infinner sig inte hur vi än experimenterar med volym, surroundinställningar och equalizer. Med ljudmjukvara från DTS får du gott om verktyg för det.

Extra skärmutgång via usb c eller traditionell hdmi.

Som i alla Asus konsumentdatorer får du här också gott om annan mjukvara, på gott och ont. Fullversioner av ett par av Cyberlinks enkla foto- och videoredigeringsprogram ger inte minuspoäng, men många användare lär ignorera dem och stoppa in sina egna program istället. Likaså är ett gratis år med Dropbox ett plus i kanten. Men det mesta annat från tredje part är ren bloatware som vi gärna ser att Acer lägger av med.

I slutänden är Swift X ett udda tillskott till Swift-familjen. Den har en del intressanta fördelar, och är du bara ute efter väldigt mycket processorprestanda plus mer gpu-kraft för produktionsprogram i ett så litet format som möjligt, och till så bra pris som möjligt, är det en intressant dator. Den har också en skärm som uppfyller minimikraven för den typen av användning, om än inte så mycket mer. Men vi hade nog hoppats på lite mer finess runtom.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Swift X-14 NX.AU3ED.006

Testad: November 2021

Tillverkare: Acer

Processor: AMD Ryzen 7 5800U, 1,9-4,4 GHz octa core

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3050 ti, 4 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd

Bildskärm: 14 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 19:9

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 1 st usb 3 gen2 typ c med displayport, 2st usb 3 gen2 typ a, hdmi 2.0, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home, klar för Windows 11 Home

Ljudnivå: 0-40 dBa

Batteritid: 1 tim 5 min (hög belastning), 12 tim 20 min (låg belastning)

Storlek: 32,3 x 21,2 x 1,8 cm

Vikt: 1,39 kg

Rek. pris: 14 490 kr

Aktuellt pris: Kostar från 14 490 kronor på Prisjakt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 11 158 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 443 poäng

Geekbench 5, cpu: 8 087 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 411 poäng

Geekbench 5, grafik: 56 775 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 8 956 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 3 971 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 513 poäng

Disk, läsning: upp till 2 450,09 MB/s

Disk, skrivning: upp till 1 978,10 MB/s