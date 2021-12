För några år sedan var en blogg det trendigaste man kunde skaffa sig – och Blondinbella och Kenza blev heta kändisar. I dag har många coola influencers hittat andra kanaler, men för alla andra är bloggen fortfarande ett oslagbart verktyg för att snabbt nå ut med information.

Ordet blogg kommer från engelskans web log, och på svenska skulle man kunna använda ordet webbdagbok.

Det smarta med en blogg är att den är väldigt enkel att använda. Den består av (korta) inlägg som publiceras i kronologisk ordning där det färskaste ligger högst upp. Eftersom bloggen huvudsakligen är gjord för text är upplägget enkelt och det går snabbt att skriva. Givetvis går det även att ladda upp bilder och filmer, men eftersom bloggen har en tydlig mall är även det här okomplicerat.

Det är även enkelt att läsa. En blogg är nämligen som regel helt öppen och kräver ingen inloggning. Den går dessutom att läsa på vilken enhet som helst som har en internetuppkoppling.

Gratis från Google

Bloggen är med andra ord ett perfekt verktyg för en företagare som vill hålla sina kunder uppdaterade, en föreningsaktiv som snabbt vill kunna informera medlemmarna, en lärare som vill dela med sig av sina kunskaper – eller varför inte en privatperson som bara vill göra sin röst hörd?

Det finns många bloggverktyg, men det enklaste är Googles tjänst Blogger. Den finns både i en webbversion och som en Android-app. Det enda som krävs är en Gmail-adress eller något annat Google-konto.

Som vanligt i Google-världen är tjänsten gratis och enkel att använda. Men precis som vanligt är nackdelen att Google samlar ihop mycket information om oss användare för att exponera oss för reklam.

Steg för steg: Skapa en blogg

1. Skapa

Surfa till www.blogger.com, tryck på Skapa en blogg och logga in med en Gmail-adress eller ett annat Google-konto. Du får nu ge bloggen ett namn, ange vad den ska ha för webbadress och välja visningsnamn. Fyll i all information och avsluta med Slutför.

2. Ändra inställningar

Din blogg är nu klar och du bör först gå till Inställningar. Här kan du exempelvis välja om bloggen ska synas i sökmotorerna, vem som ska få kommentera och om du vill ha e-postaviseringar. Härifrån kan du även radera en blogg du inte vill behålla.

3. Välj tema...

För att bestämma hur din blogg ska se ut trycker du på Tema. Du får nu välja bland ett antal färdiga mallar med olika karaktär. Gör ditt val och tryck på Anpassa om du vill modifiera mallen. Välj Förhandsgranska för att se resultatet och därefter Använd.

4. ... och layout

Tryck på Layout för att välja komponenter till bloggen. Det kan exempelvis vara en informationsruta om dig, ett arkiv med gamla texter eller en informativ sidfot. Med hjälp av pennan till höger skriver du in eller ändrar informationen.

5. Skriv ett inlägg

För att skriva ett inlägg väljer du Inlägg, Nytt inlägg. Skriv rubriken överst och resten i fältet under. Via verktygsfältet kan du formatera texten och lägga in bilder. Välj Förhandsvisa för att se resultatet – och Publicera när du är nöjd.

6. Visa

För att se hur din blogg ser ut för besökarna trycker du på Visa blogg, vilket öppnar den i ett nytt fönster i webbläsaren. Du kan också följa bloggens utveckling via Statistik och Kommentarer – och genom att välja Intäkter kan du lägga till annonser.

Så bloggar du tillsammans med andra

Är ni flera som vill kunna blogga? Det här är möjligt på två sätt: