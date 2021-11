Bland Acers laptops testar vi mest datorer ur Swift och Spin-serierna. Det är Acers lättare och kompaktare notebooks. Men de har även serien Aspire som då och då hamnar i testlabbet – mer robusta datorer som ger mer prestanda för pengarna. De har också lite större format, mestadels 15-tummare, men också enstaka 14- och 17-tumsmodeller. Här testar vi senaste Acer Aspire 7.

Betyg 3 av 5 Omdöme Aspire 7 gör inga stora misstag, och det låga priset lockar, men den lyckas ändå inte riktigt imponera. Med blek bild i skärmen och lika blekt ljud faller den platt för media, och RTX-grafikkortet levererar under förväntan. Det går dock inte att förneka att det är ett intressant budgetalternativ till ofta mer påkostade konkurrenter. Positivt Hög byggkvalitet för prisklassen

God batteritid

Grafik för enklare spelande

Bra pris Negativt Steget efter de bästa i prestanda

Blek bildskärm och svagt ljud

Mycket bloatware Läs vårt test av laptops med tunga prestanda

Det är lätt att hålla reda på Acers konsumentdatorer då alla slutar med 1, 3, 5 eller 7 där en högre siffra indikerar en lyxigare, mer funktionsrik och dyrare dator. Men inga Aspire-modeller är särskilt dyra, och vår dator har ett pris i butik på under 12 000 kronor. Och är då den dyraste Aspire 7 vi kan hitta i butik.

Det är en stadigt byggd laptop i en mix av plast och gråsvart metall som håller hög kvalitetskänsla rakt igenom, vi hittar inga uppenbara skavanker att anmärka på. Med lätt rundade kanter är den trots relativt hög vikt lätt att bära runt på, men det är definitivt en dator som är byggd för att vara praktisk när den står uppfälld på ett bord mer än hopfälld i handen.

Kvalitet efter förväntan

Den har ett brett tangentbord som trots sifferknappsats på sidan känns generöst tilltaget, även om känslan i knapparna hade kunnat vara mer distinkt. Med tanke på prisklassen håller det dock god kvalitet, med dämpat klickljud och tydlig bakbelysning. En stor musplatta med matt plastyta ger godkänd kontroll, men i vissa tillfällen hade vi hoppats på mer precision. Ska du till exempel pixelredigera ett foto kan det vara bra att ansluta en mus.

Det får du godkänt många usb-portar för, varav en är av usb 2.0-typ och kan vara lämplig för det. Utöver det får du en typ c-port och två usb typ a-portar, bägge med usb 3 gen 1-hastighet. Usb-c-porten stödjer inte extern skärm så vill du koppla in det är det en hdmi-port som gäller.

Datorn har också fast gigabit-nätverksport, och givetvis bluetooth och wifi 6 för trådlösa anslutningar. Till en början har vi problem med wifi som tenderar att koppla ner sig, men det löser sig efter uppdatering av drivrutiner via Windows Update, vilket går lite långsamt just då vi ansluter till routern med wifi. Vi vet inte om detta är ett problem med just vår dator eller Aspire 7 i allmänhet, men ha en nätverkskabel tillhands för säkerhets skull.

Datorn kommer med Windows 10 och är sedan lätt att uppdatera till Windows 11 manuellt. Vi laddar hem Microsofts Installationsassistent och är igång med nya Windows utan några uppenbara problem efter mindre än en kvart.

Halvsnabb processor och grafik

Tidigare Aspire 7-modeller har funnits med en mix av Intel- och AMD-processorer, men de senaste och bästa har femte generationen av AMD Ryzen 5 eller Ryzen 7-processor. Det innebär många kärnor och riktigt bra prestanda för tunga jobb som till exempel film- och fotoredigering. I vår dator sitter en sexkärnig Ryzen 5 som ger stabila men inte skyhöga jobbprestanda.

De har också Nvidia Geforce-grafik inbyggd, och de nya modellerna som kom tidigare under hösten är utrustade med Geforce RTX 3050 ti-grafikkort. Det är ett kort som kan ge mycket extra prestanda till program som kan utnyttja CUDA-teknik, men som har visat sig vara mindre imponerande för spel. Det räcker för enklare spelande utan höga krav på effekter och bildfrekvens, men steget upp i prestanda till ett RTX 3060 är markant. Framför allt är det strålspårning och dlss som ligger långt efter vad vi hoppats på av ett RTX-kort.

Att spela spel är dessutom en blandad upplevelse då skärmen, en ips-panel med 1080p-upplösning, är både långsam i uppdateringen och har relativt bleka färger, en bra bit under srgb-standard. Du får dessutom måttlig ljusstyrka. Betraktningsvinklar och ljusfördelning över skärmen är dock utmärkta, den är behagligt flimmerfri och har neutral färgbalans.

Det är en skärm som passar utmärkt att jobba länge framför, men som inte erbjuder det där extra för mediavisning, mediajobbande eller spel. Detta trots att den faktiskt har 144 Hz uppdateringsfrekvens, och verkar vara en skärm adopterad från Acers Nitro-serie gaming-laptops. Men då grafikkortet knappast kan leverera rätta frekvensen förutom i äldre, enklare och extra väl optimerade spel känns det mindre värdefullt.

Dämpad volym på flera sätt

Ljudet från datorns inbyggda högtalare imponerar inte heller. Det är platt i ljudbilden, saknar mycket detaljer och har låg maxvolym. För en bra ljudupplevelse behöver du definitivt investera i externa högtalare eller ett par bra hörlurar.

Datorn håller sig för det mesta tyst eller drar igång subtilt susande fläktar. När processor och grafik går varm kan den dock till och från flåsa på rejält. De kan då lätt överrösta datorns relativt svaga högtalare. Det sker sällan, och även när vi spelar spel så är datorn för det mesta acceptabelt tyst. Dock blir den påtagligt ljummen, och tangentbordet kan då bli obekvämt att använda.

Acer öser alltid sina konsumentdatorer fulla med extra program, från en svit behändiga inställnings- och service-appar till bonus-tjänster som Dropbox och enkla mediaregigeringsprogram. Men också en hel del rent bloatware som du kan behöva rensa bort för en renare upplevelse.

Slutligen ger vi Acer plus i kanten för bra batteritid, inte en självklarhet i en 15-tums laptop med kraftfull processor och extra grafikkort. Men systemet växlar smart mellan RTX och inbyggda grafiken, och skärmen hör till en strömsnål sort, vilket bidrar till lång driftstid för enklare surf och jobb.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Aspire 7 A715

Testad: November 2021

Modellnummer: NH.QDLED.004

Tillverkare: Acer

Processor: AMD Ryzen 5 5500U, 2,1-4 GHz hexa core

Grafik: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 144 Hz

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb c 3.2 gen 2, 2 st usb a 3.2 gen 1, usb 2.0, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home, klar för Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, numeriskt tangentbord

Ljudnivå: 0-42 dBa

Batteritid: 1h 25min (hög belastning), ca 19h (låg belastning)

Storlek: 36,3 x 25,5 x 2,3 cm

Vikt: 2,1 kg

Rek. pris: 11 490 kr

Aktuellt pris: 11 490 kr på Elgiganten

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 6 701 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 190 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 291 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 120 poäng

Geekbench 5, grafik: 56 005 poäng

Disk, läsning: 2 313,84 MB/s

Disk, skrivning: 1 720,02 MB/s