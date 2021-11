Testad produkt: Vivobook Pro 16 Oled

Pris: Kostar 17 490 kronor hos Elgiganten

Vivobook har alltid varit Asus varumärke för lite enklare laptops i mellanklass. Bra kvalitet men inte lika mycket lyx, mobilitet eller funktion som toppdatorerna i Zenbook- och Proart-serierna. Asus tänjer nu på gränserna för det med Vivobook Pro, med egenskaper som riktar sig till så kallade prosumers. Entusiaster och hobbyskapare som vill ha lite extra.

Betyg 4 av 5 Omdöme Du får betala lite mer för en Vivobook Pro 16 Oled, och får visserligen bra prestanda men inte unikt bra. Istället är det skärmen som är dragplåstret. Och den kan vara värd en slant. Men bara om du verkligen vet att du har glädje av oled-panelens kontrast, 4k-upplösningen och hdr-kvaliteterna. Annars kan du komma långt med betydligt mer prispressade alternativ. Positivt Höga prestanda

Lysande oled-skärm

Snyggt, kraftfullt ljud

Bra batteritid Negativt Stor, tung och kantigt designad

Bitvis högljudd kylning

Begränsat med anslutningar

Relativt dyr Stort test: Bästa laptop just nu

Vivobook Pro 16X Oled är en ny modell som levererar ordentligt med prestanda för kreativt jobb och också en bildskärm i proffsklass. Som namnet antyder är det en oled-panel på 16 tum. Asus har satsat mycket på oled i år, även i enkla och prisvärda mellanklass-laptops. Det här är inte den första Vivobook vi ser med oled-skärm, men här pratar vi skärm med riktigt goda kvaliteter.

För det första är den högupplöst, 4k-upplösning plus lite till, eftersom det är 16:10-bildförhållande istället för 16:9, vilket ger en utmärkt skarp bild. För det andra har den bra färgegenskaper, med både matchning mot dci-p3-standard för färgomfång och Pantone-verifiering för färgkorrekthet.

Extra ljusstyrka för intensiv hdr

Den är också relativt ljusstark och har fullt hdr-stöd. Den uppges leverera upp till 400 cd/m2 i normalläge och upp till 550 cd/m2 i hdr-läge, och är Vesa DisplayHDR 500 True Black-certifierad. Med oled-skärmens djupa svärta och fina ljuskontroll går det att få högklassig dynamik. Skärmen har blank yta vilket kan orsaka lite reflexer beroende på ljuset i rummet, men med extra ljusstyrka kan du lätt kompensera för det.

En dator med proffsambitioner ska givetvis ha prestanda som motsvarar det. Det får vi här med åttakärniga AMD Ryzen 7 5800H, snabba ddr4-minnen, Geforce RTX 3050-grafik och en både snabb och stor ssd. Grafikkortet har Nvidia Studio-drivrutiner installerade och är med andra ord anpassat främst för kreativt jobb.

Spel kommer i andra hand. RTX 3050 är också det svagaste av de senaste Nvidia-kretsarna, och är bara lämpat för enklare 1080p-gaming om du inte har höga krav på bildfrekvens samt stänger av strålspårning. Men som extra prestanda för program är det ett smart val om du inte vill pressa upp priset alltför mycket. Asus Vivobook Pro 16X Oled är visserligen dyr jämfört med en del andra 15-16-tummare med samma prestanda, men det du betalar mer för är framför allt den utmärkta 4k oled-skärmen.

Stort batteri förlänger driftstiden

Med mer strömslukande processor, RTX-grafik och högupplöst och ljusstark skärm borde datorn äta batteriresurser snabbt. Men med stort sexcelligt batteri med 69 wattimmars kapacitet kan du jobba hårt på datorn i flera timmar innan batteriet tar slut. Däremot är strömsnålt läge inte lika övertygande här som i en del konkurrerande datorer i samma format.

Datorn har ett stadigt chassi helt i aluminium med undantag av reptålig svart plast runt just skärmen. Med halvtunna skärmkanter är datorn inte superkompakt men inte heller överdrivet stor för att vara en 16-tummare. Och den har trots bastant bygge fortfarande en vikt på under två kilo.

På sidorna sitter en relativt enkel uppsättning anslutningar. En usb-c-port med usb 3 gen 1-hastighet, en lika snabb usb typ a-port, samt två usb 2.0-portar. För extern skärm har du en hdmi 1.4-utgång. Fast nätverksport får du klara dig utan, men med stabil wifi 6-mottagning är det inget vi direkt saknar.

Tangentbordet är välbyggt, men här märker vi faktiskt lite av att det är en Vivobook och inte en Zenbook. De är av en plastigare sort med mjuk respons istället för den mer snärtiga vi fått i de Zenbook Pro-datorer vi testat. Trots att den har sifferknappsats på sidan känns ingenting för kompakt eller hopträngt – förutom just sifferknapparna.

Virtuell ratt för bra kontroll

Den stora musplattan döljer en bonusfunktion. Vivobook Pro 16X Oled har stöd för Asus Dial, samma rattkontroll som Asus Proart Studiobook 16 Oled, fast istället för en fysisk ratt är det en virtuell som du kan aktivera och som lyser upp under ytan i musplattan. Med den kan du kontrollera vissa systemreglage som volym, ljusstyrka och lodrät scrollning, samt utvalda funktioner i Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom och After Effects.

Det är inte lika smidigt som med en riktig ratt, eftersom du här måste hålla ögonen på en touchkontroll, men den har fortfarande sin användning. Sedan vi testade Proart-datorn har Asus Dial fått utökad funktionalitet, och nu kan den även programmeras att köra knappkommandon i samtliga program på datorn. Dessa får du programmera som makron själv. Du ska också kunna välja att låta den ta kontroll över Microsofts egna rattkontroll som annars styrs av en Surface Dial.

En enkel webbkamera sitter bakom ett linsskydd ovanför skärmen. Den ger oss ren och brusfri bild, men med visst släp och ovanligt varma färgtoner. Datorns inbyggda mikrofoner är utmärkta och fångar upp en användares röst med bra ton utan att omgivande brus och buller stör.

Även ljudet övertygar

Högtalarna i Vivobook Pro 16X Oled håller mycket hög klass. Ljudet är välbalanserat, detaljrikt och med rätta fylligheten i både mellanregister och bas. Maxvolymen kan dock var för låg för vissa situationer. Vill du använda datorn för presentationer i en större lokal så se till att du har både projektor och högtalare. Ibland kan också kylningen i datorn bli så högljudd att lite mer volym från högtalarna är bra för att överrösta det. Det klarar vi dock, då det är snyggt ljud ända upp på maxvolym.

Datorn kommer tills vidare med Windows 10 Home förinstallerat, men Asus uppger att den kan komma att börja levereras med Windows 11 framöver. Det är i alla fall problemfritt att uppgradera, så när som att Asus egna bakgrundsbild för skrivbordet försvinner och ersätts av enfärgad bakgrund. Det är i och för sig inte helt fel, då en helsvart bakgrund kan spara batteri i en dator med oled-skärm. Troligen blir det åtgärdat på de datorer som levereras med Windows 11.

Utöver kontrollprogrammen My Asus och Proart Creator Hub där du ställer in sådant som fläktkontroll, batterioptimering och Asus Dial-funktioner, samt Nvidia och DTS-appar för grafik och ljud-kontroll, är datorn fri från extra program. I My Asus finns en avdelning med erbjudanden, som rabatt på Adobe-program, vpn-tjänst och en handfull andra program. Men ingenting är förinstallerat förutom Microsoft Office, och det vet vi inte om det är Asus eller Microsofts som ska hållas ansvariga för.

Specifikationer

Produktnamn: Asus Vivobook Pro 16X Oled M7600QC-L2002W

Testad: November 2021

Tillverkare: Asus

Processor: AMD Ryzen 7 5800H, 3,2-4,4 GHz octa core

Grafik: Nvidia GeForce RTX 3050, 4 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 16 tum blank oled, 3840x2400 bildpunkter, 16:10

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2st usb c 3.2 gen 1, usb a 3.2 gen 1, 2 st usb 2.0, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home, klar för Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, numeriskt tangentbord

Ljudnivå: 0-44 dBa

Batteritid: 3h 15min (hög belastning), ca 15 tim (låg belastning)

Storlek: 36,2 x 26 x 2 cm

Vikt: 1,94 kg

Rek. pris: 16 999 kr

Aktuellt pris: 17 490 kr hos Elgiganten

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 11 451 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 428 poäng

Geekbench 5, cpu: 7 230 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 426 poäng

Geekbench 5, grafik: 53 630 poäng

Disk, läsning: 3 611 MB/s

Disk, skrivning: 3 090 MB/s