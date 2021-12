Testad produkt: HP Envy X360

Pris: Börjar säljas i januari hos HP

Efter lilla Surface Go 3 är denna HP Envy X360 en av de allra första datorerna i butiker som kommer med Windows 11 förinstallerat. Inte ens Microsofts egna andra Surfacedatorer har det i skrivande stund. Med 15,6 tums skärm, solida notebookprestanda, vikbar design och både pek- och pennstöd till ett inte alltför högt pris är det en mångsidig dator för att testa hur Windows 11 är att använda i vardagen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en mångsidig kvalitetsdator som med sin utmärkta penn- och pekskärm drar nytta av Windows 11:s gränssnittsnyheter. Du får inte den prestanda för mediajobb som en del konkurrenter med fler processorkärnor har, men en pigg och välutrustad laptop för de flesta situationer. Det enda som inte håller rätta kvaliteten är webbkameran. Positivt Kompakt, välbyggd och elegant

Snygg, ljusstark skärm

Snygg, rent ljud

Bra pek- och pennkontroll Negativt Kraftfullare konkurrenter finns

Medioker webbkamera

Det är en slimmad och elegant designad dator med stabilt och tunt aluminiumchassi, Gorilla Glass framför skärmen och utmärkt byggkvalitet i alla detaljer. Den har stadigt skärmgångjärn, lätt tillgängliga om än relativt få usb-portar, en stor, bekväm och högklassig musplatta i glas och väl disponerat tangentbord med utmärkt skrivkänsla.

Det hjälper att HP valt att inte ha sifferknappsats på sidan. Nu kan knapparna sprida ut sig centralt, och det får även plats en nedsänkt fingeravtrycksläsare bland dem, samt uppåtriktade högtalare på vardera sida. Det sitter även högtalare på undersidan i datorns framkant. Datorn levererar rent och detaljerat ljud, tydlig om än inte direkt djup bas, och många möjligheter att själv ställa in ljudbilden i Bang & Olufsens ljudförbättringsprogram.

Det enda problemet med högtalarna är placeringen. Eftersom datorn är vikbar så får vi helt olika ljudbild beroende på hur de olika högtalarna är riktade. Som vanlig laptop eller i helt rundvikt surfplatteläge lyfts diskanten fram bra, men i uppställt fotoramsläge försvinner högfrekventa toner nästan helt.

Full hd-skärm av hög klass

Så ska du kolla på en film eller tv-serie på datorn så rekommenderar vi laptopläge. Och med en riktigt trevlig skärm för det så kan det rekommenderas. Envy X360 har en ips-panel med vanlig 1920x1080 pixlars upplösning. HP uppger att den har 100 procent srgb-matchning för färgerna och upp till 400 cd/m2 i ljusstyrka, och vi ser inget som antyder att verkliga siffrorna ligger långt ifrån det. Den har också utmärkta betraktningsvinklar, jämn ljusfördelning och bra kontrast för att vara en ips-panel. Det enda vi saknar är specifikt hdr-stöd, något som HP inte nämner.

Envy X360 finns i 13-och 15-tumsversioner och med både AMD och Intel-processor. Modellen vi testat här och som är först ut med Windows 11, med fullständiga namnet Envy X360 15-es1039no, har Intel Core i7-processor och är som sagt i 15-tumsformat. Den är mycket snarlik en tidigare Envy X360-dator. Den enda skillnaden vi kan se är att just denna modell har en terabyte ssd istället för 512 gigabyte som den motsvarande Windows 10-modellen som också går att köpa har.

Den har ingen extra grafik utan förlitar sig på Intel Iris Xe för kraft i spel och program som har stöd för det. Det gör den till en rätt så medioker dator för just spel. Men som en extra kick i Photoshop och liknande program gör Iris Xe ett utmärkt jobb. Trots detta kommer datorn med programmet Omen Gaming Hub förinstallerat, i vilket du kan samla och optimera inställningar för pc-spel.

Utöver det får du en drös mindre HP-appar som kontrollerar olika funktioner i datorn, support med mera, ett år med 100 gigabyte Dropbox, samt prova på-versioner av en handfull program, bland annat säkerhetspaket från McAfee. Här finns det saker HP kan göra för att rensa upp, men i Windows 11 är dessa typer av bloatware mindre påträngande och kan lättare ignoreras.

Fyra kärnor räcker, för det mesta

Prestanda i datorn är överlag goda nog för alla former av vardaglig användning från surf, mediaströmning, videomöten och kontorsjobb, mycket tack vare Core-processorernas höga topp-prestanda på enskild kärna. Men för riktigt tunga multitrådade jobb ligger de just nu efter de som har fler riktiga kärnor. Dessutom verkar den Core i7-1195G7 som sitter här underprestera något för just det. Den bör vara mer kraftfull än Core i7-1165G7 som sitter i många datorer vi testat i år, men får sämre resultat i flertrådade tester.

Det beror troligen på att HP valt försiktig kylning istället för att trycka på med extra växel på fläkten. Den hör till de tystare datorerna i sin storleks- pris- och prestandaklass. Den håller sig helt fläktfri under långa perioder och är inte särskilt störande ens när den går igång.

Har du inte behov av tunga prestanda för till exempel videokodning så kan det faktiskt vara ett bra val. Du får fortfarande processorns fördelar för enkärnig prestanda, vilket är viktigt i en hel del vardagliga situationer. En snabb ssd bidrar också till rapp upplevelse i datorn. Det är inte att underskatta.

Till datorn får du med en bekväm aktiv pekpenna med usb-laddat batteri och magnetlås som gör att du kan fästa den på sidan av datorn. Den ger fin precision för anteckningar och skisser med rätt program, men kan behöva kalibreras manuellt både en och ett par gånger innan den träffar helt rätt.

När allt håller så hög kvalitet i övrigt är det trist att se att webbkameran inte gör det. Vi får en blek, utfrätt och brusig bild som inte är särskilt smickrande till videomötet. Däremot är datorns mikrofon bättre, och tar tydligt upp röster utan att få med störande omgivningsljud. Så även om du inte ser bra ut så låter du helt okej.

Specifikationer

Produktnamn: HP Envy X360 15-es1039no

Testad: November 2021

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i7-1195G7, 2,4 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe Graphics

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 15,6 tum blank ips, 1920x1080 bildpunkter, 16:9, multitouch

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Thunderbolt 4, 2st usb a 3.2 gen 1, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, flippbar design, pekpenna

Ljudnivå: 0-37 dBa

Batteritid: 2h 10min (hög belastning), ca 19h (låg belastning)

Storlek: 36 x 23 x 1,9 cm

Vikt: 1,74 kg

Rek. pris: 13 990 kr

Testade modellen börjar säljas i januari.

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 4 516 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 527 poäng

Geekbench 5, cpu: 3 945 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 678 poäng

Geekbench 5, grafik: 15 260 poäng

Disk, läsning: 3 554,03 MB/s

Disk, skrivning: 3 037,47 MB/s