Du kan ha koll på datorn och till och med styra vissa funktioner från din Android-telefon eller platta. Det kan vara användbart för att övervaka till exempel en server eller valfri dator.

För detta använder vi ett system som kallas Remote System Monitor. Du behöver ladda ned en serverdel som installeras på datorn och en klientapp som ska användas i den mobila enheten.

En förutsättning är att dator och mobil enhet finns i samma nätverk. Det går att ordna så att det fungerar även utanför nätverket, men då behövs en vpn-anslutning till ditt nätverk eller att du öppnar port 19150 i din router och vidarebefordrar den till datorn. Använd plustecknet på appens startsida för att lägga till ytterligare en server.

Detta är något du kan experimentera med på egen hand. Lite mer information kan hittas under rubriken FAQ i menyn på tillverkarens sida.

Serverprogrammet kan du hämta på www.trigonesoft.com. Appen hämtas enklast från Google Play Store. Appen innehåller reklam, som du kan ta bort och samtidigt aktivera en del avancerade funktioner genom att donera minst en euro.

1. Inställningar

Starta programmet i Windows efter installation. Klicka på OK och skriv ett lösenord i fältet Password. Klicka på Save Password. Du kan bli uppmanad att släppa programmet genom brandväggen, klicka i så fall på Add Firewall Exception. Välj sedan Close eller Show Tutorial om du vill ha en liten instruktion.

2. App

Starta appen i din mobila enhet. Klicka på ditt datornamn. Kontrollera att certifikatnumret som visas i felmeddelandet är detsamma som det som visas på fliken Certificate i Windowsprogrammet. Klicka på It’s the same och klicka sedan en gång till. Ange lösenordet.

3. Information

Du kan nu avläsa en oerhörd mängd information om din dator direkt i telefonen. Du kan även fjärrstyra fläkthastigheter med mera, vilket dock kräver att du markerar Allow controllers to be changed remotely i Windows-programmet.

4. Grafer

Långklicka på en rubrik för att avgöra om den informationen ska visas eller inte. Byter du till fliken Graphs kan du i stället välja att visa informationen som grafer i realtid. Även här kan du långklicka för att välja vad som ska visas.