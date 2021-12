Skulle du vilja spela en låt baklänges? Du kanske har hört historier om dolda budskap i hårdrocklåtar och vill utforska dem. Eller kontrollera det rykte som spreds på 60-talet om att Paul McCartney var död och att detta avslöjades av baklängesbudskap i Beatles musik.

I Pink Floyds låt Empty Spaces från deras rockopera The Wall från 1979 hörs Roger Waters säga “Congratulations. You've just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the funny farm, Chalfont…” En röst i bakgrunden ropar “Roger! Carolyne is on the phone!” Fenomenet, som kallas ”backmasking”, återfinns också i filmer, som till exempel den välkända Exorcisten från 1973.

Oavsett om du bara vill experimentera eller vilka skäl du har finns det gott om sätt att spela ett ljud baklänges. Det finns sidor på nätet som gör det åt dig och det finns appar för telefonen. Här ska vi göra det i Windows, med det välkända ljudredigeringsprogrammet Audacity, som vi ofta använt tidigare och som är helt gratis. Läs mer om programmet i vår guide här.

(Vi testade med en låt på säckpipa och den lät ungefär likadant baklänges …)

1. Öppna

Starta Audacity och välj Öppna i Arkiv-menyn. Välj den låt eller det ljud du vill jobba med. Du kan också dra ljudfilen in i programmets fönster.

2. Markera

Välj Allting i menyn Markera. Hela din låt eller dit ljudklipp väljs och blir markerad i programmet.

3. Baklänges

Öppna nu menyn Effekt och välj Baklänges högt upp i listan. (Som du ser finns det också mycket annat kul du kan göra med ditt ljud.)

4. Lyssna

När Audacity vänt på ljudet kan du provlyssna med uppspelningsknappen. Vill du spara, välj Exportera i Arkiv-menyn.