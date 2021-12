Smartare processor, snabb uppkoppling, massivt grafikkort, nytt operativsystem och ny sorts minnen. Det är mycket nytt att hålla reda på om du ska sätta ihop en maxad dator just nu.

Den som bygger sin egna pc har många val att göra när det gäller komponentval, konfiguration och format. Vad som är helt rätt för dig beror givetvis på vad du ska ha datorn till och hur mycket du är beredd att betala för den. Du kan sätta ihop en modern pc för allt mellan 5 000 kronor och tio gånger så mycket. Eller mer.

Ska du spela de senaste spelen på högfrekvent 4k skärm eller flera parallella skärmar får du lägga ner väldigt mycket pengar på ett av de allra bästa grafikkorten, och du bör inte heller snåla med processor, minne och snabb lagring.

Är det istället jobbprestanda du är ute efter, för proffsig videoredigering, 3d-modellering, programutveckling med mera kan du spara in en stor slant på att välja ett lite enklare men fortfarande kraftfullt grafikkort. Då kan du satsa på annat, som bästa möjliga processor, mycket ram-minne och lagring. Kanske också mer avancerad kylning som kan hålla datorn sval utan att väsnas för mycket.

Många gamers vill idag ha både och, en dator att spela på och som dessutom har rätta kvaliteterna för att spela in och redigera video från spelsessioner, och liveströmma till publik. Då blir det svårt att hålla en begränsad budget. Med fortsatt halvledarbrist och hög prisnivå är prestanda-pc för närvarande allt annat än ekonomiskt. Det kan dessutom vara svårt att få tag på de rätta komponenterna i handeln.

Men drömma kan man ju. Här har vi valt ut våra favoritkomponenter för ett kompromisslöst pc-bygge som ska vara både smart, snyggt och extra kraftfullt för all sorts användning för en gamer eller ett halvproffs. Kosta vad det kosta vill. Vi håller oss dock till komponenter som vi är bekanta med, antingen sådana som vi kunnat provköra i olika sammanhang, om än inte i regelbundna recensioner, eller prylar vi på redaktionen använt privat och kan gå i god för.

Datorlåda – lagom är bäst

För det första behöver du ett chassi att bygga din dator i. Det ska rymma alla dina komponenter, ge möjlighet till prydlig kabeldragning så att de inte är i vägen för luftflöde eller vid underhåll och uppgraderingar, och det ska gärna se snyggt ut, både inuti och utanpå. En bra frontpanel med rätta usb- och ljudanslutningarna är givetvis också ett plus.

Antec DF700.

Vårt första val föll på Asus jättelåda ROG Strix Helios. Det är en bjässe med lätt borttagbara glasskivor på bägge sidor, massivt metallskelett, borttagbar bärrem upptill och plats för precis allt och lite till inuti. Du kan få in upp till sju fläktar, moderkort av E-ATX-typ och även de största grafikkorten just nu med god marginal.

Men det här är verkligen inte ett datorchassi för alla. Det är stort i måtten, så pass att standardlängd på sladdar från kraftenheter är för korta för snyggaste kabeldragningen internt, och du kan behöva skaffa alternativa längre kablar. Dess kantiga design sticker ut, och den har en vikt på hela 18 kilo. För att inte tala om ett saftigt pris. Över 3 000 kronor får du betala för det, och då det har egenskaper resten av komponenterna i datorn inte behöver, väljer vi ett mer diskret chassi.

DF700 Flux från Antec är en dryg decimeter kortare på höjd och djup, betydligt lättare och har fortfarande med god marginal plats för allt vi vill kunna montera in, och utmärkt tillgänglighet för att jobba i och för snygg kabeldragning. Den har tre färgglada rgb-upplysta fläktar i framkant, men du väljer själv om de ska hållas släckta eller bjuda på ljusspel. Att det också är klart billigare är ett plus, men inget som påverkar valet i detta fall.

Det är helt enkelt ett chassi vi är bekanta med och kan intyga håller rätt kvalitet utan att vara galet stort. Priset i butik ligger i skrivande stund på 1 078 kronor, vilket gör den till den billigaste posten på vår oblyga shoppinglista.

Moderkort – redo för framtiden

Den stora pc-nyheten hösten 2021 var lanseringen av nya chipsetet Z690, samt nya processorer som passar till det (vi kommer till dem strax). Här introduceras flera intressanta nyheter. Det är en ny processorsockel, än så länge bara för de nya Alder Lake-processorerna. Det är också ny design för fäste för processorkylare. Har du redan en bra kylare du vill använda får du först se efter om du kan köpa till adapter för LGA1700-sockel, som den nya standarden heter.

Asus ROG Maximus Z690 Hero.

Nytt är också snabbare ddr5-minnen. Dd4-minnen har en klockfrekvens på mellan 1 600 och 3 200 MHz, men med överklockningsbara minnen och en funktion kallad XMP har Intel och minnestillverkarna fått upp dd4 till runt 4 000 MHz och i extrema fall närmare 5 000 MHz. Nu kommer istället ddr5, som börjar på 4 800 MHz och finns i versioner upp till 6 400 MHz redan utan överklockning.

Slutligen har Z690 stöd för en ny generation av PCI Express-gränssnittet. PCI Express 5.0 ger dig upp till 64 GB/sek i dataöverföringshastighet jämfört med 32 GB/sek för PCI Express 4.0. Det kan i framtiden ge snabbare ssd-lagring, möjlighet till ännu kraftfullare grafikkort och andra tillägg till datorn. I skrivande stund finns det dock inga PCI Express 5.0-kort eller ssd-er, utan allt som säljs är PCI Express 4.0. Men det är givetvis ett plus att vara redo för framtida uppgraderingar.

Moderkortet vi väljer till vår drömdator är definitivt det. Asus ROG Maximus Z690 Hero är ett högpresterande moderkort i ATX-format, med nya processorsocklen, fyra ddr5-platser, två platser för PCI Express 5.0-kort (fast du kan även montera PCI Express 4.0-kort i dem, det är bakåtkompatibelt) och ett för PCI Express 4.0. Vi får gott om platser för ssd i M.2-format med bra värmeavledning och fler sata-portar för annan lagring. Kortet har dessutom inbyggd wifi 6E och bluetooth, samt fast nätverkskort med upp till 2,5 gigabits hastighet.

Billigt är det inte, rekommenderat pris är 6 990 kronor. Men då har du en bra grund i din dator som kommer hålla hög klass många år framöver.

Nätaggregat – extra watt för säkerhets skull

En dator är ingenting utan el, och du behöver ett bra nätaggregat eller psu (Power Supply Unit) som konverterar och fördelar energi till alla komponenterna. För att energin garanterat ska räcka till väljer vi det mest avancerade kraftpaket vi kan hitta just nu, Asus ROG Thor med 1 200 watts effekt. Det är inte troligt att vi behöver så mycket, men för att inte behöva byta ut det vid eventuella framtida utökningar eller uppgraderingar så satsar vi lite extra på det.

Asus ROG Thor 1200 W.

Det är helt modulärt, vilket innebär att sladdarna från det är löstagbara och du bara behöver montera in de kablar som just din dator behöver. Det har så kallad halvpassiv kylning, vilket innebär att dess fläkt står stilla om det inte är för varmt, så att du slipper onödigt buller.

Smakar det så kostar det. Du kan få ett helt okej 1000 watts nätaggregat för runt 1 400 kronor, men här får du betala 3 490 kronor. Thor är inte värst på marknaden, det finns kraftaggregat i samma effektklass som kostar upp till cirka 9 000 kronor, men de har vi ingen erfarenhet av och kan inte säga vad du vinner på att skaffa.

Processor – slår rekord

Till datorn väljer vi givetvis den nya, nyskapande och rekordsnabba Intel Core i9-12900K. Med hela 16 processorkärnor, varav åtta är extra snabba och stödjer multitrådning, tar den täten bland desktop-processorer just nu. I alla fall för datorer som är tänkta för ett hemmabygge som detta. AMD:s toppmodeller kommer nära, men med tanke på fördelarna vi får med Intels nya chipset så blir valet enkelt. I alla fall tills nästa generation av AMD-chipset kommer.

Intel Core i9-12900K.

Uppdelningen mellan kraftfulla Peformance-kärnor och enklare Efficient-kärnor gör att du kan få full fart för tunga arbetsuppgifter samtidigt som datorn gör annat, till exempel virusskydd och systemunderhåll. Windows 11 har dessutom rutiner på operativsystemsnivå för att automatisera och optimera det.

Nya Core i9 finns i två versioner. Core i9-12900K och den billigare Core i9-12900KF. I KF-modeller får du inte grafikkrets inbyggd i processorn. Eftersom vår drömdator också har ett separat grafikkort behövs det egentligen inte, men vi väljer Core i9-12900K i alla fall. Prisskillnaden är inte så stor, 6 990 mot 6 790 kronor, och det ger en extra trygghet att veta att datorn fortfarande är användbar om grafikkortet skulle behöva tas loss.

Kylning – lättmonterad och effektiv

En högpresterande processor kräver högklassig kylning, som både kan hålla den sval nog för intensiv drift och överklockning för den som är intresserad av det, och som kan göra det utan att få rummet datorn står i att låta som insidan av en hårfön. Ingen fläkt medföljer processorn, och hade det gjort det hade det varit en kompakt och högljudd standardfläkt från Intel. Det finns mycket bättre alternativ att välja mellan.

Asus ROG Ryujin II 360.

Vi kör därför med en Asus ROG Ryujin II 360, en vätskebaserad cpu-kylare som nyligen uppdaterats till att innehålla monteringssats för de nya Z690-moderkorten. Den leder överskottsvärme till en stor kylfläns monterad i taket på datorlådan, som i sin tur har tredubbla 120-millimetersfläktar påmonterade. Dessa kommer från Noctua, en fläkttillverkare känd för tyst pc-kylning av hög kvalitet. På lågvarv går det att få ner hela ekipaget i behagligt låg ljudnivå, men det finns mycket utrymme att varva upp om program och spel kräver det.

En skärm på blocket som monteras på processorn kan ge dig realtidsinformation om temperatur och annan status. Kanske inte super-nödvändigt, men riktigt snyggt. ROG Ryujin II 360 kostar 3 590 kronor. Det är en rejäl slant för en processorkylare, men ska du ha bästa effektivitet och kontroll i ett datorbygge som fortfarande är lätt att sätta ihop för de flesta med grundläggande datorkunskaper kan det vara värt det.

Minne – många och snabba gigabyte

Med nytt Z690-moderkort är det givetvis ddr5-minnen som gäller. Till skillnad från PCI Express-platserna så är inte minnesplatserna kompatibla, så det går inte att stoppa in ram-minnen från en äldre dator. Och varför skulle du vilja det när ddr5 är påtagligt bättre?

Här kör vi 32 gigabyte av Dominator Platinum RGB från välrenommerade minnestillverkaren Corsair. Med 5 200 MHz klockfrekvens är de snabbare än de flesta minnen just nu, och hanteras bra av moderkortet, även om det kräver lite trixande i bios-inställningarna för att konfigurera det helt rätt.

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5.

Det är två minnesenheter á 16 GB styck, så i teorin kan vi få in dubbelt så mycket på moderkortets fyra dimm-platser. Men vi nöjer oss med 32 GB, då det är lätt att komplettera med mer i efterhand vid behov, kanske också slänga ut dem helt och fylla på till max med 32 GB-kretsar för upp till 128 GB ram-minne, när sådana blir tillgängliga i Svenska butiker. Vårt 32 GB-pack kostar i skrivande stund

3 999 kronor men kan behöva förbeställas, då tillgängligheten är begränsad.

Grafikkort – gammalt är bäst

Det är ingen tvekan om att topp-grafikkortet just nu är ett med Nvidida Geforce RTX 3090-grafikprocessor. Det har ett och ett halvt år på nacken, men Nvidia började denna generation grafikkort med att släppa det tyngsta först, och har sedan lanserat enklare och enklare uppföljare under 2020 och 2021. Så det är korten från hösten 2020 som fortfarande är i topp.

Nvidia ligger än så länge ett par steg före AMD med strålspårning, och lyckas också klämma ur lite mer prestanda ur sina kort med lägre energiförbrukning. Den som vill ha datorn främst till tunga jobbutgifter kan välja att installera Nvidia Studio-drivrutiner som optimerar kortet för det istället för spel.

Här stoppar vi in ett Asus Geforce RTX 3090 ROG Strix Gaming. Prismässigt är grafikkortet den verkliga elefanten i rummet, det kostar 26 990 kronor, och det är om du får tag på ett från en av Asus rekommenderade återförsäljare som inte tar ut överpris. Men alla grafikkort i toppskiktet kostar ungefär så mycket. Det här är dessutom ett kort som du får ut några procent extra prestanda ur utan att behöva anstränga dig. Det är aningen överklockat från början. Det stora och tunga kortet med tre massiva fläktar kan vara en utmaning att montera, men i vår rymliga datorlåda får det plats utan problem.

Asus Geforce RTX 3090 ROG Strix Gaming, i vitt utförande.

Behöver du så här mycket grafikprestanda? Troligen inte, om du inte har flera högfrekventa skärmar eller vill spela helt kompromisslöst i 4k. Men här maxar vi allt och tänker inte på budgeten. Då är valet lätt. Lite kul är också att just vårt kort finns i två färger, traditionellt svart och en med vitt yttre.

Mixa inte för mycket

Som du kanske märker är det mycket Asus i vår dator. Det finns en orsak till det. Inte att vi föredrar Asus framför andra tillverkare som Gigabyte eller MSI, vår dator hade lika gärna kunnat vara baserad på en av dem istället. Men det finns en poäng med att ha moderkort och grafikkort från samma tillverkare, kanske också en del andra komponenter om det finns möjlighet.

Det gör att vi bara behöver ett par program för att kontrollera klockfrekvenser, kylning, belysning och andra inställningar, istället för en eller två för varje ny tillverkare. Det gör inte datorn bättre, smartare eller snabbare, men mer behändig att hantera.

Lagring – snabba ssd för hela slanten

Med fyra stycken platser för ssd:er i M.2-format med PCI Express 4.0-hastighet finns det ingen anledning att kompromissa med lagringen. Här stoppar vi in ett par av de bästa ssd:er vi kan hitta just nu: Kingston KC3000 på två terabyte styck. De finns även i fyra terabytes storlek, men blir då dyrare per gigabyte än två mindre enheter.

Kingston KC3000.

Och då vi ändå har många ssd-platser över, och dessutom gott om plats för traditionella sata-diskar både på moderkortet och i lådan, tjänar vi inget på det. Det går att stoppa in gott om extra lagringsplats om det skulle behövas. Fyra terabyte lagring med topprestanda, i teorin upp till 7 GB/sek i läs- och skrivhastighet under ideala förhållanden, kostar då totalt 8 980 kronor.

Operativsystem – standardvalet

Här krånglar vi inte till det. Windows 11 rekommenderas av både moderkortstillverkarna och minnestillverkarna, och framför allt Intel, som systemet som passar bäst att få ut det mesta av hårdvaran på. Och även om det är nytt och säkert kan ha en och annan barnsjukdom, så räknar vi med att det kommer att uppdateras och optimeras löpande under kommande året.

Då är bara frågan om du ska ha Windows 11 Home eller Pro. Och för vår del har vi inte glädje av några av de funktioner för företagssäkerhet som Pro-versionen erbjuder, så vi skippar det. Men det är helt upp till användaren. Prisskillnaden, cirka 1 445 mot 1 695 kronor för en OEM-licens, är minimal när vi ser till kostanden för detta datorpaket.

Windows 11.

Zoomar vi ut och tittar på den hög datorkomponenter vi samlat ihop här så möts vi av en total prislapp på 62 561 kronor. Pris och tillgänglighet på datorkomponenter är en berg-och dalbana och de kan både gå upp och ner markant, beroende på tillgänglighet, komponentbristläget och framtida efterfrågan. Det finns också möjlighet att öka på priset med säkert 10 000 kronor till, framför allt med fördubbling av ram-minnet och fler och större ssd:er, men också med en lyxigare datorlåda.

Det är en slutnota som kan få det att svartna för ögonen, men det kan vara skönt att veta att det här är ett vräkigt vansinnesbygge som du också lätt kan pressa ned i pris och fortfarande ha en kraftfull och framtidssäkrad pc. Du behöver troligen inte ett så extremt grafikkort utan ett för halva priset räcker mycket långt. Core i5-modellen i Alder Lake-generationen är riktigt vass den också, det finns billigare ddr5-minnen, och ssd-lagringen kan troligen bantas ner till en fjärdedel för många datoranvändare.

Så slöjda din pc med sans, och tänk efter var det är viktigt att snåla mer eller mindre.