Testad produkt:

Pris: 4 590 kronor hos Proshop

Huawei har under de senaste åren sakta breddat sitt utbud av nätverksprylar från små wifi-hotspots med mobilmodem till att ha ett litet men gediget utbud wifi-routrar för hemmet. Nu har vi testat deras senaste och mest kraftfulla nätverksprodukt, Wifi Mesh 7, som började säljas i Sverige i måndags.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Mesh 7 har rätta bandbredden och prestandan, och levererar såvitt vi kan se stabil wifi täckning för ett större hem med höga krav. Det är dock aningen dyrt jämfört med en del likvärdiga routerpaket, och flera av dem har extra funktionalitet att bjuda på. Ett snyggt och smidigt gränssnitt, och smarta nft-synkningen talar till Huaweis fördel, men det finns också en del handhavande som behöver finputsas. Positivt Rätta prestandan på både wifi 5 och wifi 6

Lättinstallerat

Smart anslutning med nfc Negativt Ingen usb

Endast gigabit ethernet

En del förvirring i gränssnittet

Det är en kraftfull mesh-router med tredubbla frekvensband och sammanlagd maxkapacitet på cirka 6,6 Gbit/sek. Då räknar man dock med mycket korstrafik och många anslutna klienter. Enligt Huawei ska den klara upp till 250 samtidiga användare. Det har vi inte kunnat testa, men ett tiotal anslutna datorer och mobiler som skickar data mellan varandra i hög hastighet verkar den klara störningsfritt.

Prestanda till en enskild dator eller annan mottagare är också övertygande. Vi kan som bäst mäta drygt 850 megabit per sekund mellan en pc med Intels AX200-wifi-krets och routern, vilket är i klass med till exempel Asus ZenWiFi AX XT8 eller Linksys Velop MX8400, två paket som den konkurrerar direkt med pris- och prestandamässigt. De har liknande räckvidd per enhet och likande total kapacitet.

Ett av de två 5 GHz-banden går att köra i upp till 160 Hz bandbredd, så med rätt mottagare kan det finnas möjlighet till högre hastigheter än så. Då alla frekvensbanden går att ansluta till med rätt dator eller mobil så drar vi slutsatsen att tilldelning av bandbredd för kommunikation mellan mesh-noder sker dynamiskt.

Två vita torn

Mesh 7 säljs i två-pack, och kan då täcka en stor lägenhet eller till och med en villa om du placerar enheterna rätt. Du kan även köpa en enskild Mesh 7 och använda som fristående router, eller för att utöka med om två enheter inte räcker till. Det två-pack som vi testat har ett rekommenderat pris på 4 599 kronor och en separat enhet kostar 2 599 kronor.

Huawei Wifi Mesh 7 hör inte till de mesta kompakta mesh-paketen, men designen är avskalad och de är lätta att placera ut.

Enheterna står på högkant och är drygt två decimeter höga. Designen är avskalad och elegant, en tillplattad cylinder med en diskret diod på ena kortsidan och ström- och nätverksportar på den andra. Varje enhet har fyra gigabit-portar som är kombinerade wan och lan, så du kan plugga in din bredbandsanslutning i valfri port. Det finns ingen möjlighet till väggmontering, men det är å andra sidan av någon anledning ovanligt för mesh-paket.

Sedan är det bara att ansluta ström till den enhet du har centralt och sätta igång. För att installera och administrera routern använder vi Huaweis app AI Life som finns i Google Play-butiken. Med den identifierar vi snabbt routern och kan sätta upp säkert wifi-lösenord och lösenord för administrationsgränssnittet. Det går allt som allt på ett par minuter, och sedan är vi igång med routern. Att koppla in enhet två är ännu enklare. Plugga in i väggen och vänta en minut. Den är parkopplad och klar.

Begränsat med funktioner

Det du inte får som både konkurrenten från Asus och Linksys har är usb-port på enheten, så du kan inte koppla in extern lagring och dela en skrivare eller sätta upp en filserver. Så det är ett litet minus för Huawei för begränsad funktionalitet. Annars har den ungefär de funktioner vi förväntar oss – möjlighet att sätta upp gästvätverk, göra enklare brandväggsinställningar som portvidarebefodran, sätta upp vpn-tunnel och kontrollera nätverksåtkomst för klienter.

Fyra gigbitportar per enhet. En extra snabb wan-port, alternativt länkaggregering, hade varit ett plus för att möjliggöra för framtida snabbare bredband, men annars gillar vi flexibiliteten i kombinerade wan- poch lan-portar.

Här finns en föräldrakontrollfunktion, men den är lite virrig och inte direkt funktionsmaximerad. Appen kan vi bara kontrollera surftider med, men i webbgränssnittet finns möjlighet att också applicera ett url-filter till webbsidor du anser vara olämpliga. I bägge fallen är det styrt på enskilda klienter, det finns inget sätt att sätta upp en större grupp och ha gemensamma regler för dem. Det här kan definitivt finputsas från Huaweis håll.

Det mesta av traditionella wifi- och routerinställningar går inte heller att nå via appen, utan för de behöver du logga in i webbgränssnittet via en dator. I bägge fallen är gränssnitten dock snygga, grafiskt tydliga och på svenska.

Lovande verktyg som behöver trimmas

Du får ett par andra funktioner som kan höja livskvaliteten. I mobilappen finns ett smart verktyg för att kartlägga wifi-täckningen i ditt hem. Du kan till och med skapa en planritning för en lägenhet eller villa i flera plan, placera ut var du har mesh-enheterna och sedan gå runt i hemmet och göra mätningar i olika rum, så att du får en ”värmekarta” över signalstyrkan. Eller du skulle kunna göra det, om det inte tog så lång tid att rita upp en våning att appen hinner logga ut dig och du får börja om från början.

Den andra funktionen är en inbyggd nfc-krets på ovansidan av routern. Med den kan alla Android-enheter med nfc och One Touch Connect-stöd, vilket är de flesta nyare modeller, ansluta till nätverket genom att snabbt knacka mobilen mot routern. Det fungerar mycket smidigt på ett par mobiler vi testar med. Det enda vi önskar oss är att den funktionen istället kunde kopplas till ett gästnätverk så att besökare snabbt kan ”checka in” i hallen.

AL Life-appen har potential att bli lysande, om ett par tre gränssnitts-tabbar åtgärdas. Det är möjligt att de redan är fixade beroende på när du läser detta. Huawei åtgärdade redan en del andra saker i app och firmware precis innan vårt test.

Allt som allt ser Huawei Wifi Mesh 7 ut som ett tryggt köp, i alla fall om du kan få den till ett bra pris. Den levererar den rätta prestandan, har hög kapacitet för många användare, och kan täcka ett medelstort hem utan problem. Gränssnittet, och handhavandet döljer dock en del frustrationsmoment som tar lystern av annars riktigt behändiga extrafunktioner. En trimning av det och det hade blivit en självklar rekommendation.

Specifikationer

Produktnamn: Huawei Wifi Mesh 7 (2-pack) WS8800

Testad: December 2021.

Tillverkare: Huawei

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 1 201 + 4 804 Mbit/s

Antal noder: 2

Antenner: Interna

Anslutningar: 4 st gigabit wan/lan

Ethernet backhaul: Ja

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Användargränssnitt: App

Fjärradministration: Nej

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll,

Hastighet, 3m*: 865 Mbit/s

Hastighet, 15m med innevägg*: 330 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 19 meter (2 innerväggar)

Storlek per enhet: 7,6 x 15 x 22,1 cm

Rek. pris: 4 599 kr

