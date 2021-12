Google Play Games är ett kommande nytt Windows-program som ska släppas under 2022 och gör det möjligt att spela spel från Play-butiken på datorer och surfplattor med Windows. Företaget avslöjade nyheten under Game Awards på torsdagskvällen, rapporterar The Verge.

Det nya programmet har utvecklats internt av Google utan något samarbete med Microsoft. Spelen körs lokalt på datorn via någon form av emulering – inte strömmat – men exakt hur har inte avslöjats.

Microsofts egna stöd för Android-appar på Windows 11 håller fortfarande på att testas och har inte fått något slutgiltigt lanseringsdatum. Men Microsofts lösning är ett samarbete med Amazon och kommer inte utnyttja Googles Play-tjänster.