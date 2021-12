Sitter du med en modern bärbar dator är chansen stor att din hårddisk är mellan 256-500 gigabyte. Så fort du ska ha storlekar bortom det skenar priset iväg. Något alla Mac-ägare är smärtsamt medvetna om.

Om du tillhör dem som har mycket data men lite lagringsminne, då kan en portabel disk vara för dig. Det finns fördelar både privat och professionellt. Om du är ute och reser och vill ha med dig ett filmbibliotek, som tar upp plats på hårddisken, passar en portabel hårddisk alldeles utmärkt. Skulle du arbeta som fotograf eller filmare, då finns det ännu större skäl att skaffa en portabel hårddisk. Redigerar du film i 4k kommer du snabbt bli varse om vilket utrymme sådan video tar.

Välj rätt hårddisk

Vilken hårddisk ska du ha? Mja, det beror på vad du ska göra. Om du bara vill ha en hårddisk som du använder en gång i halvåret för att kopiera några filer hit eller dit, spelar det mindre roll. Arbetar du professionellt finns det bara ett val: en ssd-hårddisk. Fördelarna är många, men framför allt är det mycket snabbare än mekaniska hårddiskar.

Ska du använda hårddisken för att göra backup fungerar det också med billigare, men vi skulle ändå vilja slå ett slag igen för ssd-hårddiskar. Då de inte har rörliga delar minimeras risken för att något ska sönder. Vilket kan innebära en mindre katastrof oavsett om du är professionell användare eller bara vill ha en backup på dina filer.

För övrigt kan vi tillägga att en hårddisk med 500 gigabyte lagringsminne rymmer ungefär 131 000 musikfiler, 142 000 digitalbilder eller 220 långfilmer.

Storite

Storite är en bärbar extern hårddisk som använder sig av protokollet usb 3. Höljet som skyddar den mekaniska hårddisken är tillverkat av anodiserad aluminium och har en snyggt räfflad yta. Dock känns själva usb-kontakten aningen skraltig, som om den skulle kunna ge vika och tryckas in. När vi ändå är inne på usb-kontakten, kan vi meddela att det är en förbryllande sådan.

Problemet är inte att det är en udda usb, problemet är om du tappar bort sladden.

Kontakten som ska in i datorn är av usb-a-typ. Inget konstigt alls. Den ser ut som alla andra usb-kontakter du pluggar in i datorn. Men kontakten som ska in i hårddisken är av micro-usb typ b, ett format undertecknad aldrig sett. Första tanken var ”proprietär”, men så är inte fallet.

Sladden går att köpa lite varstans. Oavsett, att introducera ytterligare kontakter, som enbart passar en produkt, i hemmet känns inte helt hundra. Tappar du bort sladden till en hårddisk som använder micro-usb är chansen stor att du har en liknande sladd hemma. Att du skulle ha en liknande sladd som den här kräver är en lågoddsare. Annars är det ett relativt gediget bygge.

Vissa hårddisk-tillverkare brukar skicka med program som kan kryptera disken, i Storites fall får du inte med något sådant. Läs- och skrivhastigheten som Storite bjuder på är godkända. Det är trots allt en mekanisk hårddisk som sitter i den.

Specifikationer

Anslutning: Usb micro typ b

Protokoll: Usb 3.0

Storlek: 500 GB

Läsa: 111,774 MB/s

Skriva: 107,387 MB/s

Föra över fil: 20 sekunder

Pris per gigabyte: 73 öre

Pris: Kostar 368 kronor hos Amazon Sverige



Lacie Rugged SSD

Lacie är allt annat än duvungar i landet Portabla Hårddiskar. De är också ett företag som inte tvekat inför tanken att leka med formspråket eller är det bara undertecknad som kommer ihåg deras Lego-diskar från 2006?

Lacie Rugged SSD är precis vad det låter som. En portabel hårddisk som skyddas av ett tjockt, orangefärgat gummerat yttre. Det är inte enbart av kosmetiska anledningar. Den här handstora hårddisken är vattentålig (ip67-certifierad), dammtålig, klarar fall från tre meter samt två tons tryck. Att det är en ssd (solid state drive) innebär att det inte finns några rörliga delar, vilket gör den idealisk för dig som ofta är på språng och gillar att bara slänga ned grejerna i en ryggsäck eller om du bara har en fallenhet för att tappa saker i golvet.

Det här är en disk med usb-c-kontakt. Som tur är skickar Lacie med två sladdar, en med usb-c till usb-c och med usb-a. Ssd:n som sitter i den här är en nvme usb 3.1 gen 2, vilket innebär teoretiska hastigheter uppåt 1 050 MB/s. Teoretiska alltså. Vi kom upp i dryga 450 MB/s i såväl läs- som skrivhastighet, vilket är fyra gånger snabbare än de mekaniska diskarna. För att ge en fingervisning för hur snabb den är, kan vi berätta att det tar åtta sekunder att föra över en två gigabyte stor fil från datorn till Lacie Rugged SSD. En annan spännande funktion är att disken är självkrypterande.

Du kan också koppla in den här till en Ipad via usb-c eller till en spelkonsol.

Specifikationer

Anslutning: Usb-c, sladd för usb-a och c ingår.

Protokoll: Thunderbolt 3, usb-c, usb 3.0

Storlek: 500 GB

Läsa: 452,779 MB/s

Skriva: 458,980 MB/s

Föra över fil: 8,25 sekunder

Pris per gigabyte: 2,90 kronor

Pris: Kostar 1 490 kronor hos Amazon Sverige

Sonnic

Sonnic är lika blå som Sonic, men där upphör (nästan) likheterna. Sonnic rymmer 320 gigabyte samt har stöd för usb 3.0. Liksom Storite har den ett hölje av aluminum och tillika den för allmänheten okända usb micro typ b-kontakten. Och det finns i flera färger om du inte tycker om blått.

Sonnic har också en usb-port som inte känns helt tillförlitlig. Det tar emot att trycka in sladden, eller så är anledningen det skumma formatet som kontakten har. Hastighetsmässigt befinner den sig i paritet med Storite. Snudd på halvminuten för att föra över en två gigabyte stor fil är helt okej.

Värt att påpeka är att den marknadsförs bland annat som en hårddisk du kan använda för ditt tv-spel och detta stämmer. Men tänk på att mekaniska diskar endast stöds av förra generationens tv-spel. Du kan koppla in en mekanisk extern hårddisk till en Xbox Series S/X, men du kan bara lagra musik, bilder och film på den då.

Specifikationer

Anslutning: Usb mikro type b

Protokoll: Usb 3.0

Storlek: 500 GB

Läsa: 85,198 MB/s

Skriva: 83,530 MB/s

Föra över fil: 25,16 sekunder

Pris per gigabyte: 1,32 kronor

Pris: 376 kronor på Amazon Sverige



Lacie Rugged

Till skillnad från Lacie Rugged SSD är det här en portabel hårddisk med en mekanisk hårddisk i. Trots detta håller den här för tuffa tag. Fall från 1,2 meter ska inte vara några problem. Vi anser dock att 1,2 meter är i minsta laget för en hårddisk som marknadsförs som stryktålig. Däremot kan den motstå vädrets makter och kan lämnas ute i regnet.

Det här är en hårddisk med stöd för usb-c, men i paketet får du med kablar som även är usb-c till usb-a. Protokollet som stöds är usb 3.0. Vad innebär det i praktiken? En himla massa teoretisk data och bra resultat när testar den med Crystal Disk Mark. I praktiken är den visserligen snabbare än de andra två mekaniska diskarna i att läsa, men när det gäller att skriva data till Lacie Rugged är den långsammare, något som också upprepades när vi kopierade över en två gigabyte stor fil till den, en operation som tog nästan 52 sekunder. Jämför det med 20-25 sekunder för Sonnics och Storite.

Det här är dock en hårddisk för dem som prioriterar hårdare tag.

Specifikationer

Anslutning: Usb-c

Protokoll: Usb 3.0

Läsa: 128.606 MB/s

Skriva: 64.705 MB/s

Föra över fil: 51,94 sekunder

Storlek: 500 GB

Pris per gigabyte: 1,10 kr

Pris: 550 kronor hos Komplett.se

Samsung MU-PC500T

Snyggast i klassen är utan tvekan Samsungs MU-PC500T. Den vi fick in för att testa var grafitgrå, eller rymdgrå, som ett känt företag skulle kalla den. Det här är en liten portabel hårddisk som utan problem smiter ned i fickan på ett par jeans. Den är dessutom snygg. När kallade du en hårddisk snygg sist? Precis! Den finns i flera olika färger.

Prestanda var i klass med Lacie Rugged SSD, dock var den aningen långsammare när vi körde Crystal Disk Mark, men resultatet är absolut inget att skämmas för. När vi kopierade en fil på två gigabyte till den tog det 8,6 sekunder, alltså någon tiondels sekund långsammare men väl inom felmarginalen jämfört med Lacies ssd.

Det följer med ett krypteringsprogram, både till pc, Android och - fanfar! - Mac. De flesta tillverkare brukar bara lägga på ett program för pc, men hatten av för Samsung som täcker upp alla operativsystem.

Än är det inte slut på berömmet. När vi kopplade in disken till en Xbox Series S gick det utmärkt att dels använda disken som lagringsenhet, dels att köra vissa spel från disken. Men det finns begränsningar, exempelvis gick det inte att köra Halo: Infinite från disken. Men undertecknad skulle hellre lägga XXX kronor på den här hårddisken än ett svindyrt proprietärt minne som enbart går att använda i Xbox. Sist men inte minst, du får med sladdar så du kan koppla den till äldre usb-a-portar.

Det är inte varje dag en hårddisk framkallar ett leende, men idag var en sådan dag. Inte bara snyggast, utan även bäst.



Anslutning: Usb-c

Protokoll: Usb 3.2 next gen

Storlek: 500 GB

Läsa: 461,64 MB/s

Skriva: 449,9 MB/s

Föra över fil: 8,6 sekunder

Pris per gigabyte: 1,54 kronor

Pris: 774 kronor på Amazon Sverige