Det var bättre förr! Ja, ibland är den här klyschan sann – och den stämmer bra när det handlar om videoredigering i Windows-datorer.

Under många år ingick det lättanvända programmet Movie Maker i Windows, men 2017 försvann det från marknaden. Det går visserligen att klippa video i Windows-appen Foton (läs mer i vår guide här), men det är inte ett lika kraftfullt verktyg.

För dig som kan betala en tusenlapp är Adobe Premiere Elements ett bra program, men gratisalternativen är tyvärr få. Ett av de bästa heter Davinci Resolve, och det har nyligen kommit i en ny version.

Avancerade verktyg

Davinci klarar förstås av grundläggande uppgifter som att kombinera flera olika videoklipp till en film. Du kan även trimma dem, alltså skära bort delar som du inte vill ha. Det går förstås även att lägga på ljud och olika videoeffekter.

Men det här är bara en bråkdel av alla funktioner som vi hittar i programmet. Här finns också avancerade verktyg för att justera ljuset och lägga på olika effekter i 2d och 3d. Davinci har även ett inbyggt bibliotek med gratis bakgrundsljud plus ett verktyg för att redigera ljud.

Davinci Resolve används faktiskt av många Hollywood-proffs – som kopplar ihop programmet med speciella mixerbord och annan hårdvara. Det här kan dock bli en kostsam lösning, och för den vanliga användaren räcker gratisversionen av programmet bra.

Att komma igång med grunderna i Davinci är förhållandevis enkelt, men att bemästra programmet kräver både tid och tålamod. Det finns dock gott om videofiler som hjälper dig att komma igång, och programmet har ett aktivt supportforum där du (förhoppningsvis) kan få svar på dina frågor.

Så funkar Davinci Resolve

1. Menyer

Alla funktioner i programmet hittar du i rullgardinsmenyerna.

2. Verktyg

Ta fram verktyg som exempelvis videoeffekter och bakgrundsljud.

3. Genvägar

Här finns genvägar för att ändra visningsläge och göra sökningar.

4. Media pool

I Media pool visas dina videor och annan media som du lagt in själv.

5. Förhandsvisning

Här finns två fönster för att förhandsvisa den video du arbetar med.

6. Kontroller

Styr uppspelningen i videofönstret ovan.

7. Verktyg

Här finns verktyg för att exempelvis flytta videoklipp eller dela upp dem.

8. Markör

Genom att flytta markören väljer du var videouppspelningen ska starta.

9. Klipp

Ett videoklipp visas som en blå videodel och en grön ljuddel.

10. Läge

Växla mellan olika lägen, exempelvis det enkla Cut – eller Edit som ger fler möjligheter.

11. Start

Öppna programmets hemsida och inställningsmenyn.

Frågor och svar om programmet

1. Hämta och registrera

Surfa till www.blackmagicdesign.com och klicka på Download Now. Under rubriken DaVinci Resolve 17 väljer du Windows. Fyll i registreringsformuläret och klicka på Download and Register.

Högerklicka på filen du laddade ned och välj Extrahera alla, Extrahera. Öppna sedan den mapp som skapats och dubbelklicka på installationsprogrammet. Nu visas en lista över de filer som krävs. Ändra dem inte utan tryck bara på Install.

2. ... och installera

Nu startar en självförklarande programinstallation och när den är klar får du en uppmaning att starta om. Gör det och öppna Davinci Resolve så visas en installationsguide. När du har kört den är allt klart.

Som du ser kontrollerar installationsprogrammet att din dator är tillräckligt kraftfull.

3. Hur kommer jag igång...

Öppna DaVinci Resolve och tryck New Project. Döp projektet och välj Create. Byt till Edit-läget (se punkt 10 i den stora bilden ovan) för att komma åt redigeringsverktygen.

Nu kan du lägga till videoklipp genom att trycka på knappen Import media uppe till vänster och leta upp de klipp du vill använda. De hamnar i Media pool-fönstret.

4. ... och hur klipper jag

Dra de videofiler du vill använda från fönstret Media pool till tidslinjen (nedan). De hamnar efter varandra, och du kan förstås byta plats genom att markera och dra. För att beskära klippet i slutet eller början placerar du markören där och drar in mot mitten.

Vill du beskära mitt i ett klipp måste du först dela upp det. Det gör du genom att välja Blade Edit mode (rakbladet) och klicka där du vill dela det.

5. Hur sparar jag?

När du jobbar i Davinci Resolve sparas ett så kallat projekt, men detta går inte att visa i andra program. När du är klar måste du därför exportera filen till ett format som går att spela upp överallt. Det gör du enklast genom att välja File Quick export. Här kan du välja Youtube, Vimeo eller Twitter – eller H.264 för att spara filmen på hårddisken. När du gjort ditt val trycker du på Export.