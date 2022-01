Tiden när vi var tvungna att skaffa en ny papperskalender vid årsskiftet är över. Alla som har en digital kalender slipper ägna tid åt att föra över information mellan två olika kalendrar varje gång det blir nytt år.

En gång i tiden fanns det mängder med fristående kalendertjänster, men numera väljer de flesta att använda det system som finns inbyggt i mobilen. Har du en Android-mobil är Google Calendar det naturliga valet medan Iphone-ägare ofta använder Icloud Kalender från Apple. Även Microsoft erbjuder förstås en kalender i sin molntjänst Outlook.

Alla de här tjänsterna är kostnadsfria, och det handlar lyckligtvis om öppna lösningar. Det är med andra ord inget problem att ha samma kalender – även om du har enheter från olika företag.

Bättre app

Du som använder datorn kommer enkelt åt din kalender genom att surfa till exempelvis calendar.google.com i valfri webbläsare. I mobilen eller surfplattan krävs det däremot en speciell app. Som regel har mobiltillverkaren förinstallerat en sådan – och om du är nöjd med den finns det förstås inget skäl att byta.

Du är dock inte bunden till den förvalda appen, och det finns många bra alternativ, exempelvis Jorte Calendar. Fördelen med Jorte är att den har samma design som en vanlig papperskalender. Du får med andra ord bättre överblick än i de flesta andra appar.

En annan fördel är att den har en väldigt kompakt widget, alltså ett miniprogram som du kan lägga på mobilens startskärm.

Med 10 miljoner nedladdningar i Google Play är Jorte en av de mest använda kalenderapparna, men du måste förstås själv avgöra om du vill ge den tillgång till din privata kalender.

Så funkar Jorte Calendar

1. Kalender

Här visas din kalender. I vårt exempel används som synes veckovyn.

2. Återgå

Gå direkt till dagens datum med den här knappen.

3. Händelse

Dubbeldryck på ett datum för att snabbt lägga in en händelse.

4. Detaljer

Skriv in namn, tid, plats – och bläddra dig nedåt för att få fler alternativ för en händelse.

5. Uppgifter

Du kan använda Jorte som en att göra-lista. För att dölja den sveper du med minus-ikonen nedåt.

6. Idag

Today visar dagens alla aktiviteter

7. Kalender

Välj vilka kalendrar som ska visas och på vilket sätt.

8. Vy

Växla mellan att visa dag, månad vecka, med mera.

9. Ny

Skapa nya händelser, uppgifter och annat.

10. Premium

Tjänster som kostar pengar.

11. Inställningar

Här når du appens inställningsmeny.

Frågor och svar om appen

1. Hur installerar jag?

Öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och sök efter Jorte Calendar. (I vårt exempel använder vi Android-versionen.) Tryck på Installera och därefter Öppna. Första gången måste du ge Jorte tillåtelse att komma åt informationen på din mobiltelefon. Då öppnas också en inställningsguide.

2. Hur väljer jag konto?

Om du vill kan du registrera ett konto hos Jorte, men det är onödigt – det enklaste är att använda Google Calendar, som finns inbyggd i telefonen. Det här gör du genom att kryssa i rutan Use under rubriken Google Calendar.

Du får också välja utseende, tidzon med mera. Det enklaste är att acceptera de förvalda alternativen. Du får då välja om du vill få personligt utvalda annonser med Yes I agree eller allmänna annonser No, thank you.

3. Hur väljer jag kalender

Om du har flera olika kalendrar kan du välja vilken som är din förvalda. Det gör du genom att trycka på Settings nere till höger och välja Advanced Settings, Calendar, Select Default Calendar.

Du kan också göra flera val genom att trycka på knappen Calendar på startsidan.

4. Hur skaffar jag en widget

För att lägga Jorte som en så kallad widget på mobilens startskärm trycker du på ett tomt utrymme på skärmen och väljer Widgetar. Leta upp Jorte i listan och välj önskad storlek. Tryck på ikonen och för den till rätt plats. Nu öppnas en inställningsmeny där du får välja typ (exempelvis Vecka eller Agenda). Du får även styra dess utseende på andra sätt. Bekräfta med OK.

5. Kostar det någonting?

Jorte är en annonsfinansierad gratisapp. Vill du slippa annonserna kan du uppgradera till Jorte Plus för 4 dollar om året (35 kronor). Du kan även välja Jorte Premium som kostar 30 dollar om året (260 kronor) och som ger dig fler funktioner.

Du uppgraderar genom att trycka på Premium-ikonen nere till höger.