Testad produkt: HP Envy 6020e

Pris: Kostar från 921 kronor på Prisjakt

Skrivare kan ofta vara omständliga att administrera, med Envy 3060e vill HP göra det så enkelt som möjligt för användaren. Både med det vardagliga användandet, installation samt löpande underhåll. Det är en kompakt allt-i-ett med skrivardel byggd på bläckstråleteknik och en flatbäddsscanner ovanpå.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är inte en skrivare för dig som vill skriva ut stora mängder, men vill du bara skriva ut några sidor då och då, och vill ha koll i förväg på vad det kostar, är Envy 6020e en användarvänlig och behändig allt-i-ett-skrivare som med HP:s Instant Ink-tjänst är ett behändigt val. Om än inte super-ekonomiskt. Positivt Lättinstallerad och lättanvänd

God utskriftskvalitet

Flera smarta onlinefunktinoer

Enkel prenumeration på bläck Negativt Inte lika bra kvalitet på kopior

Hög sidkostnad

Det är inte den mest kompakta allt-i-ett vi sett, med sin bredd på över 40 centimeter, men den gör ett godkänt jobb med att hålla ned mängden bordsyta den tar upp. När den inte används kan du fälla in en arm framtill som tar emot utmatade papper. En enkel kontrollpanel på sidan med touchknappar, som också är dioder, får du enkel kopiatorkontroll, men för övrigt sköts allt i skrivaren med antingen en mobilapp eller ett program från en pc.

I ett litet pappersmagasin på undersidan kan du fylla på med upp till 100 ark om pappret är tunt nog. Tyvärr finns det ingen plats för manuell inmatning av papper, så vill du byta media, för att till exempel skriva ut på fotopapper, får du tömma det först.

Scannern är en enkel flatbäddsscanner som läser in i upp till 1200 dpi, och gör ett överlag bra jobb med detta. Det är inte proffskvalitet, men för att spara undan gamla foton digitalt eller digitalisera enskilda dokument fungerar den bra. Att kopiera är inte lika roligt. Kopior blir klart blekare och brusigare än om vi först manuellt scannar och sedan skriver ut. De dras också med en viss randighet vi inte får vid utskrift.

En statusdiod ovanför utmatningsfacket lyser upp i olika färger. Vitt innebär att allt är i sin ordning,

Snyggt och snabbt

Utskrivna dokument på vanligt papper håller hög kvalitet. I standardläget med utskriftskvalitet satt till ”normal” är svart text aningen blek, men det går att justera om du vill ha extra snygga dokument att dela med dig av. Foton och grafik har jämna färgytor och ser relativt bra ut även på vanligt kopiatorpapper.

Med fotopapper i skrivaren kan vi skriva ut godkänt snygga, högupplösta foton. Återigen inte i proffsklass, men det förväntar vi oss inte av en skrivare med denna typ av bläcklösning. Det går hyfsat snabbt att få ut en utskrift, ibland så lite som 13 sekunder, men ofta har skrivaren en startsträcka för att vakna, om den inte använts på ett par timmar. Ett 10 x 15 centimeters foto tar ungefär en minut.

Att komma igång med Envy 6020e är mycket lätt. Vi laddar hem appen HP Smart på mobilen som direkt hittar skrivaren med bluetooth och som sedan ansluts till wifi. Det går också att koppla in skrivaren till en dator via usb, men trådlöst är standardmetoden för anslutning. Därefter möts vi av det snyggaste och bäst guidade installationsförfarande vi någonsin sett hos en skrivare. Appen säger åt oss att fylla på med papper, eller öppna luckan för att sätta i patroner, och det matchas av dioder placerade på rätt plats på skrivaren som lyser upp.

Scannern är Envy 6020e:s svagaste punkt. Dels tack vare dåligt stöd för tjocka böcker, dels för att kopiatorn inte håller samma kvalitet som resten.

Dold betaltjänst?

Det enda som är krångligt är om du ska registrera skrivaren och knyta den till ett konto på HP:s onlinetjänst HP+. Du kan skippa det om du vill, men då går du miste om en del bra funktioner som molnutsrifter, utökade säkerhetsfunktioner och förlängd garanti. Samt HP:s tjänst Instant Ink. Vi kommer till den strax. För att vara kvalificerad för HP+ kräver HP att du alltid använder deras orignalpatroner för bläck. Synda en gång och du får klara dig utan.

I HP+ ingår också en samling bonusfunktioner som kallas HP Smart Advance i två år. Därefter får du betala extra för dem. Här ingår en del funktioner som känns konstiga att de skulle vara en prenumerationstjänst, som förbättrad ocr-scanning och scanning av id-kort. Men också en faxfunktion via HP:s servrar.

Det här är ingen särskilt dyr skrivare, i HP:s egna webbshop säljs den för 1 190 kronor, och finns att hitta i ett flertal butiker under tusenlappen. Det innebär dock att HP väntar sig att kunna ta igen en del vinst på bläckförsäljning. Det här är absolut inte en skrivare i samma klass som de bläcktanksbaserade skrivare vi testade tidigare under hösten, med utskriftskostnader som kan bli lägre än en stor laserskrivare.

I skrivaren finns plats för två små patroner.

Här är det klassiska små patroner, en svartvit och en i färg, som monteras in på skrivhuvudplats. och som räcker till cirka 250 utskrifter. Medföljer i paketet gör bara startpatroner för cirka 100 utskrifter. Köper du bläck på vanligt vis innebär det en löpande sidkostnad på nära en krona för svartvita utskrifter och nära två kronor för fyrfärg.

Bläcket i brevlådan

Men tanken är inte att du ska göra det. Till skrivaren ingår 6 månaders prova på-abonnemang av Instant Ink. Det innebär att du prenumererar på bläck och får nytt hemskickat automatiskt när dina befintliga patroner börjar ta slut. Här ingår också ett återvinningsprogram för de gamla patronerna, så du kan få känna dig lite miljövänlig också.

Du betalar inte per patron, utan betalar en fast summa per månad för en maxvolym av utskrifter – så lite som 15 sidor per månad för 12 kronor, upp till 700 sidor per månad för 249 kronor. Som synes är det fortfarande relativt dyrt per sida, särskilt de flesta troligen skaffar ett abonnemang och inte utnyttjar hela utskriftsvolymen varje månad. Men det är ett fast antal sidor oavsett om det är svartvitt med minimalt med bläck eller stora fotoutskrifter. Skriver du ut mycket i färg kan det bli mer ekonomiskt.

Många funktioner att utforska i appen.

Det här är givetvis ett sätt för HP att låsa kunderna vid deras eget bläck och att få löpande inkomster även från dem som skriver ut mer sporadiskt. Men vill du först och främst ha kontroll på vad det kostar, kan det vara en lösning som lockar. Skriver du stora volymer är det här ändå inte skrivaren för dig, då det blir ohållbart att konstant byta ut de små patronerna.

Det vi inte har kunnat testa är hur servicen fungerar. Får du nytt bläck i tid, hur fungerar returer, vad händer om du går över din utskriftskvot en månad? Räknar systemet rätt? Allt det kräver långtidstest. Det vi kan konstatera efter att ha signat upp till prov-halvåret är att en första omgång reservpatroner kom med posten. Om det håller i sig återstår att se.

Specifikationer

Produktnamn: HP Envy 6020e

Testad: December 2021

Kontakt: HP

Skrivartyp: Bläckstråle med patroner

Upplösning: Upp till 1200x1200 dpi

Dubbelsidig utskrift: Ja, automatisk

Max pappersformat: A4

Kapacitet inmatningsfack A4: 100 ark

Anslutningar: Wifi, usb

Inbyggd scanner/mfc: A4, ingen dokumentmatare

Utskriftshastighet, första sida A4: 14 sek (sv), 17 sek (färg)

Utskriftshastighet, flera sidor A4: 9,2 sid/min (sv), ca 5 sid/min (färg)

Kontrollprogram/app: Ja/ja

Molnutskrift: Apple AirPrint, Chrome OS, HP Smart app, Mopria

Mått: 43,3‎ x 35-52 x 13 cm

Garanti: 3 år

Rek. pris: 1 190 kr

