Lagring var länge en stor flaskhals i datorer. Medan processorer, grafikkort och minne blev allt snabbare drogs vi med långsamma magnetiska hårddiskar. Ssd:er har på inte speciellt många år äntligen frigjort oss från hårddiskarna, och hastigheterna blir bara högre och högre.

För ett par år sedan var snabbaste du kunde ha en nvme-baserad ssd med pci express 3.0 och hastigheter runt 3 500 megabyte per sekund. Sedan förra året säljs datorer med pci express 4.0 och nvme-ssd:er ger nu dubbelt så höga hastigheter. Men ännu högre hastigheter är redan på gång.

Intel var sena med pci express 4.0 men är istället först med pci express 5.0, som ingår i de nya Alder Lake-processorerna med Core I9-12900K i spetsen. Nu har företaget i samarbete med Samsung visat upp en nvme-ssd som utnyttjar den nya standarden, och det går undan.

I en video som har delats på Twitter ser vi att Samsungs PM1743-ssd ger hastigheter på över 13 000 megabyte per sekund – nästan fyra gånger högre än pci express 3.0-diskar.

Perks of the job! Was going to save this demo for #CES2022 but with that off the table, why not just share it with everyone right now?! Here’s a 12th Gen ⁦@intel⁩ Core i9-12900K system paired with a new ⁦@Samsung⁩ PM1743 PCIe 5.0 SSD getting over 13GB/s!! pic.twitter.com/oyL08KzDtV