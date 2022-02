Betyg 4 av 5

Omdöme

Där konkurrenterna i samma prisklass levererar AX1800-wifi får du här AX3000. Det innebär att fler användare kan göra mycket internt på nätverket samtidigt utan att det blir trafikstockning. Det är alltid ett plus just för en mesh. Smidig installation är ett plus, men en bitvis virrig app kan behöva ses över.