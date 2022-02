Det dröjde ända till december 2021, men nu har Zyxel till slut släppt sitt första mesh-paket med wifi 6-stöd. Och lite överraskande nog är det ett i budgetklass. Multy M1, även ibland listat i butik med artikelnumret WSM20, är ett paket med två enheter i AX1800-klass, som säljs i butik för mellan 2 000 och 2 500 kronor.

Betyg 3 av 5 Omdöme Zyxel gör flera saker rätt, men behöver få bukt med sitt långsamma system och bökiga handhavande om de ska kunna få till en succé. Nu har de bra hårdvara som bara den tålmodige och redan nätverkskunniga kan få glädje av. Positivt Bra räckvidd per enhet

Gott om nätverksportar

Kan väggmonteras Negativt Sega och frustrerande gränssnitt

Få extra funktioner

Multy M1 sticker ut en del i designen jämfört med de flesta meshroutrar på två sätt. Dels med möjligheten att hänga upp den på väggen, vilket inga av konkurrenterna just nu erbjuder. Du får med en speciell monteringssats för det. Dels med en stor och ljusstark diodrand mitt fram på de upprätt stående enheterna, som ger den en distinkt futuristisk look. De skiftar färg, och kan i vissa fall ge ifrån sig ett spektakulärt ljusspel, beroende på vilken status som ska meddelas.

I normalläge när allt är som det ska skiner de starkt grönt, men lyckligtvis går de att enkelt ställa i ett släckt läge med en knapp på baksidan. Då lyser den bara upp om den har någon speciell annan status att meddela, som tappad anslutning eller under synkroniseringar. På baksidan hittar vi också tre lan, och en kombinerad lan/wan-port per enhet, så du kan plugga in många prylar som saknar wifi till ditt nätverk.

Installationen krånglar

De två enheterna är identiska och du pluggar in valfri till ditt bredband och ett vägguttag för att komma igång med installation. Tanken är att du ska använda mobilappen Multy till det, men där stöter vi på problem. Efter ett par misslyckade försök att hitta routern, trots att den ska identifieras med en qr-kod som sitter på enhetens undersida, går det helt plötsligt vägen, utan någon förklaring om vad som gick fel strax innan.

Framsidan lyser knallgrön, om du inte stänger av det med en knapp på baksidan.

Därefter registrerar vi routern på ett konto hos Zyxel för att aktivera fjärråtkomst. Resten av installationen ser ut att gå som den ska, fram till en firmwareuppdatering, som slänger in routern i en felmeddelandeloop där vi ombeds att systemåterställa den, och börja om från början. Om och om igen.

Efter ett tredje varv ger vi upp och försöker installera via webbgränssnitt istället. Det finns inga instruktioner om det, men det visar sig gå bra. Ip-adressen står på undersidan av routern, och konto-inloggningen vi skapade finns kvar. När det till slut är ordnat kan vi gå tillbaka till appen och lägga till andra mesh-noden i systemet. Det går uppenbarligen inte att göra via webbgränssnittet.

Stabil wifi, till slut

Förutom den frustrationen, som är hanterbar för den som har routervana, men säkert kan vara för mycket för många användare, fungerar gränssnitt och inställningar som de ska, även om routern ibland är irriterande långsam på att implementera ändringar. En del funktioner och mer detaljerade nätverksinställningar är du också hänvisad till webbgränssnittet för, såsom brandvägg, vpn-funktion via Open VPN och detaljerade wifi-inställningar.

Där behöver vi gå in direkt, då det visar sig att sådant som mu-mimo-funktion och ofdma är inaktiverat som standard. Det gör att vi inte kommer upp i routerns maxhastighet och får längre svarstider mot en wifi 6-klient. Det finns en liten risk med att ha dem på då enstaka äldre wifi 5-enheter kan ha svårt att hantera det, men det var mer relevant för ett par år sedan när wifi 6 var färskt än det är idag.

Monteringssats för väggupphängning medföljer. Det är inte så vanligt.

Prestanda i routern är väl godkända, men inget märkvärdigt i sin prisklass. Vi kommer som bäst upp i drygt 600 megabit per sekund till en laptop i samma rum som routern, och är vi anslutna till nätverket via satelliten så halveras den hastigheten. Det är fortfarande bra nog för bra surf- och strömningshastighet. Vi rekommenderar dock att du delar upp nätverket på två ssdid, ett för 2,4 GHz och ett för 5 GHz, då vi annars ofta blir förpassade till 2,4 GHz utan vettig anledning.

Signalen når långt

Även om maxhastigheten ligger lite under de snabbaste konkurrenterna är den bland de bättre när det kommer till räckvidd. Vi kan utan tvekan ställa andra noden två rum bort, vilket ger en täckning i ett våningsplan på upp till fem rum, och det med god marginal. I Multy-appen hittar vi också en utmärkt guide som mäter signalstyrka och rekommenderar optimal placering av noderna.

Det du inte får med Multy M1 är en stor uppsjö extra funktioner. Du kan sätta upp ett enkelt gästnätverk, du får en föräldrakontroll som enbart består av schemalagd surftid, och du kan som vi tidigare nämnt sätta upp vpn som klient eller server med OpenVPN. Vi hittar ingen QoS-funktion, extra säkerhetsfunktioner eller sådant som röststyrning via Google Home eller Alexa.

Appen är visuellt tilltalande och har en del intressanta funktioner.

Det är inget som vi akut saknar. Det vi däremot efterlyser från Zyxel är bättre kvalitetskontroll på mjukvaran. Det här är inte första vi möts av visuellt snygga men praktiskt irriterande administrationsgränssnitt från Zyxel. Det finns en bra router här, men utan rätsida på det kan det inte bli toppbetyg.

Specifikationer

Produktnamn: Zyxel Multy M1 WSM20

Testad: Januari 2022

Tillverkare: Zyxel

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 1201 Mbit/s

Antal noder, testat paket: 2

Säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 1st gigabit wan/lan, 3st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 612 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 19 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja, webb och app

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, vpn-server och klient

Storlek per enhet: 6,6 x 13,3 x 19,2 cm

Rek. pris: 2 490 kr (2-pack)

Pris: 1 990 kronor på Dustinhome (2-pack)

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.