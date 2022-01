Du kanske redan använder en lösenordshanterare? Smart – du har då ökat din säkerhet genom att inte förlita dig på lappar, kalkylblad eller andra osäkra former för att komma ihåg dina lösenord. För att dra full nytta av en lösenordshanterare bör du använda så många av dess funktioner som möjligt.

För att hjälpa dig har vi gjort en lista på 10 funktioner som du bör prova (eller åtminstone vara medveten om) som finns hos gratis eller köpbara lösenordshanterare. Har du ännu inte en lösenordshanterare? Kolla in vår sammanfattning av de bästa lösenordshanterarna och se om någon kan passa dig.

De här tipsen är enklast att implementera med en molnbaserad tjänst (vilket är praktiskt taget alla är nuförtiden).

Använd lösenordsgeneratorn

Försöker du fortfarande hitta på egna lösenord och sedan överföra dem till din lösenordshanterare? Använd istället din tjänsts lösenordsgenerator. Den kommer att skapa mycket säkrare lösenord som verkligen är slumpmässiga. Du kan dessutom enkelt justera inställningarna så att de matchar webbplatsens lösenordskrav.

För att göra det enkelt för dig, använd din lösenordshanterarens webbläsartillägg. Den kommer inte bara att generera ett lösenord, utan också spara det till ditt konto.

Installera webbläsartillägg och mobilapp

Att installera webbläsartillägg för din lösenordshanterare i Chrome eller Firefox ökar användarvänligheten dramatiskt.

Efter att du har registrerat dig för en lösenordshanterare online fortsätter en del att bara logga in via en webbläsare för att hämta sin inloggningsinformation. Ett snabbare sätt att hantera dina lösenord är att installera din tjänsts webbläsartillägg, som du kan använda för att automatiskt fylla i ditt användar-id och lösenord.

På samma sätt innebär installation av din tjänsts mobilapp på din telefon att du snabbt och säkert kan använda din inloggningsinformation när du är på språng.

Gör lösenordsdelning gratis

Att dela ditt Netflix-lösenord med dina hushållsmedlemmar i ett kalkylblad kan vara ett enkelt sätt att göra det på, men det är inte säkert. En bättre idé är att dela informationen via din lösenordshanterare.

Denna funktion är allmänt tillgänglig för både gratis och betalda tjänster, men betalande användare får vanligtvis fler delningsmöjligheter. Ett undantag är den kostnadsfria versionen av Bitwarden, där delning inte är tillgängligt på ett gratiskonto. Du måste då skapa en annan typ av konto för att gratis kunna dela lösenord mellan två personer.

Aktivera tvåfaktorsautentisering

Foto: Shutterstock En autentiseringsapp är det enklaste sättet att ställa in tvåfaktorsautentisering för din lösenordshanterare.

Eftersom en lösenordshanterare centraliserar all inloggningsinformation är det smart att skydda ditt konto så mycket som möjligt. Att ställa in tvåfaktorsautentisering, utöver ett starkt lösenord, ger bättre säkerhet. Om någon knäcker ditt lösenord måste de fortfarande mata in en andra uppsättning information som bara du har åtkomst till.

Även för gratiskonton stöder de större lösenordshanterarna den enklaste formen av tvåfaktorsautentisering – autentiseringsappar som genererar en tillfällig numerisk kod för engångsbruk, som du matar in efter att du har angett ditt lösenord. Du kan använda alternativ som Authy eller Google Authenticator för mobil. WinAuth finns om du inte använder en smartphone. Betalande användare kan dra nytta av mer avancerade former av tvåfaktorsautentisering som YubiKeys, en usb-säkerhetsnyckel som du måste ansluta till en dator. Det är en bra idé att ställa in mer än en tvåfaktorsautentisering, om du skulle förlora telefonen.

Kör en lösenordsgranskning

Att ha en lösenordshanterare en del av säkerheten. Den andra delen är att välja starka lösenord. Den goda nyheten är att det är mycket enklare att hantera lösenord med en lösenordshanterare. De flesta har en funktion som inte bara verifierar dina lösenords styrka, utan också kontrollerar att de inte har dykt upp i ett dataintrång. Om du skulle upptäcka att ett lösenord läckt vid ett dataintrång går snabbt att ändra dessa, särskilt om du har installerat lösenordshanterarens webbläsartillägg.

Ändra dina lösenord automatiskt

Okej, du körde en lösenordsgranskning (se ovan), och nu har du några lösenord som behöver ersättas. I vissa lösenordshanterare, som LastPass och Dashlane, kan detta åtgärdas snabbt, tack vare automatiserade lösenordsändringar. Tidsbesparingen varierar eftersom funktionen bara fungerar med webbplatser som stöds – vanligtvis populära sådana – men det är fortfarande bekvämt att snabbt kunna åtgärda detta.

Ställ in notiser

1Password ger dig notiser som varnar för dataläckor.

Dataintrång är tyvärr något som händer alldeles för ofta. Många lösenordshanterare erbjuder övervakning om din data skulle upptäckas vid ett intrång eller på dyka upp på ”dark web”. Kom ihåg att vissa bara skickar ut e-postvarningar till betalande användare. Om du redan har en prenumeration, se till att du är registrerad för att få aviseringar – de hjälper dig att agera snabbt om din information äventyras och du behöver ändra ditt lösenord.

Ställ in nödåtkomst

Det är inte alla lösenordshanterare som erbjuder det här alternativet, men för de som gör det är det en praktisk funktion. Ibland händer det oförutsedda saker i livet, att skapa en nödkontakt ger dem tillgång till ditt konto för dina (eller ditt dödsbos) vägnar. Funktionen varierar mellan tjänsterna, se till att du verkligen läser på hur det fungerar. Till exempel tillåter Bitwarden att du kan ge fullständiga behörighet till en nödkontakt, medan LastPass gör en engångskopia av din information och sparar det sedan i en mapp på nödkontaktens konto.

Lägg till annan känslig information

Lagra din kreditkortsinformation i din lösenordshanterare för att minska ekonomiska risker online.

Många tillåter att deras kreditkortsinformation lagras på enskilda webbplatser. Förbättra säkerheten genom att istället lagra informationen i din lösenordshanterare, så att endast en källa har informationen. Det minskar riskerna nästa gång det sker ett intrång i en webbutik.

Betalande användare kan ofta dra nytta av fillagring för att ladda upp kopior av viktiga dokument – ​​som resedokument eller vaccinationskort.

Dra nytta av unika funktioner

Några lösenordshanterare har funktioner som du inte kan hitta någon annanstans – till exempel erbjuder 1Password ett ”reseläge” som låter dig dölja specifika grupper av lösenord. Tanken är att om du reser så kan du hålla känslig information privat, om du skulle tvingas att låsa upp din telefon och lämna över den till en myndighet.

Kort sagt, missa inte något väldigt användbart, särskilt om du redan betalar för det!

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt