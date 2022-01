En del av oss stänger alla flikar när vi är klara, andra inte. Om du är av den senare typen kanske du kommer glädja dig åt en uppdatering i Chrome för Android. I version 100 av webbläsaren finns en liten men naggande god ny funktion, skriver Android Police.

Innan alla filkar stängs via alternativet ”close all tabs” kommer en ny dialogruta upp, som ett extra hinder på vägen om du råkade klicka fel. Via dialogrutan kan användaren avbryta nedstäningen, eller fortsätta stänga alla filkar som blivit kvar sedan tidigare.

Version 100 av Chrome för Android har släpps i en beta-kanal kallad Canary, så det dröjer ett tag innan funktionen kommer till allmänheten.