Google meddelar nu att en ny integrerad vy för Gmail kommer släppas nästa vecka. Tanken är att det nya gränssnittet ska göra det lättare och smidigare att snabbt röra sig mellan Gmail, Gchat och Google Meet.

Från och med 8 februari kommer användare kunna välja att testa den nya Gmail-upplevelsen. Det kommer fortfarande vara möjligt att återgå till den tidigare designen.

I april 2022 kommer även användare som inte valt att testa den nya Gmail-upplevelsen att börja se det nya användargränssnittet. Återigen kommer det vara möjligt att återgå till den tidigare designen.

Vid slutet av andra kvartalet 2022 kommer den nya Gmail-upplevelsen att bli standarden för Gmail. Det kommer då inte längre vara möjligt att välja den tidigare designen.

Detta gäller för Google Worspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterpris Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits och G suite Basic och Business-kunder. Det gäller inte för Google Workspace Essentials-kunder.

