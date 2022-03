En gång i tiden användes vår Gmail-adress till en enda sak: Att skriva och läsa e-post. Det här var dock väldigt länge sedan. Numera är Gmail-adressen, eller ditt Google-konto som det egentligen heter, nyckeln till en mängd olika saker.

Har du en mobil eller surfplatta med Android används den för inloggning, och samma sak gäller för Chromecast, Chromebook och Nest Audio, alltså Googles mediespelare, datorer och högtalare. Många väljer också att logga in i datorn – via Googles webbläsare Chrome.

Men din Gmail-adress används även i allt högre utsträckning av andra företag än Google – och du har säkert märkt att vissa tjänster har ersatt sina egna konton med en Google-inloggning.

Enklare användning

Fördelen med att logga in med ett Google-konto handlar framför allt om enkelhet. Användningen blir smidigare, eftersom du omedelbart kommer åt samma information i alla enheter. Du kan exempelvis ha samma bokmärken i såväl datorn som surfplattan och mobilen.

Att använda Google-inloggningen hos tredjepartsföretag gör dessutom att du slipper hålla reda på en massa lösenord – och eftersom tjänsterna delar information får du många nya och smarta funktioner.

Nackdelen handlar om integritet och säkerhet. Ju mer du loggar in med ditt Google-konto, desto större möjligheter har Google att samla information om dig.

Men även om det är ett pris du är villig att betala är det viktigt att du bara är inloggad på tjänster som du litar på – och på enheter du verkligen använder. Om du exempelvis gör dig av med en smartphone eller någon annan enhet bör du koppla bort den från ditt Google-konto.

Skulle du ha missat att tänka på det här är det lyckligtvis möjligt att göra i efterhand.

1. Logga in

Surfa till Google-kontots webbsida på myaccount.google.com. Logga in som vanligt. Om du redan är inloggad på exempelvis Gmail trycker du på ikonen med din profilbild uppe till höger och väljer Hantera Google-kontot. Oavsett vilket hamnar du nu på samma sida.

2. Hitta dina enheter...

Öppna avdelningen myaccount.google.com. Beroende på skärmstorlek hittar du menyn till vänster eller högst upp. Bläddra dig därefter ned till Dina enheter. Klicka på den du vill kontrollera eller välj Hantera enheter så hamnar du på en sida med alla enheter.

3. ... och ta bort dem

Kontrollera nu alla enheter i listan. Du kan exempelvis se vilka du inte har använt på länge – och om det finns sådana som har några säkerhetsproblem som du borde lösa. För att ta bort en enhet klickar du på den och väljer Logga ut, Logga ut.

4. Radera appar...

Du ska nu radera främmande appar och tjänster genom att gå tillbaka till sidan Säkerhet och bläddra dig ned till Appar från tredje part med kontoåtkomst. Välj Hantera åtkomst för tredje part och klicka på den du vill ta bort. Välj Ta bort åtkomst.

5. ... och sajter

Lite längre ned, under Logga in med Google, visas de sajter som kommer åt ditt Google-konto. Klicka på den du vill ta bort och välj Ta bort åtkomst. Du kan också ta bort hela funktionen genom att avaktivera Meddelanden om att logga in med Google-kontot.

6. Använd mobilen

Föredrar du att använda mobilen? I de flesta Android-mobiler hittar du samma inställningar som ovan genom att öppna mobilens inställningsmeny och bläddra dig ned till Google. Tryck på Hantera Google kontot, välj fliken Säkerhet och bläddra dig nedåt.

Gör en säkerhetskontroll av ditt konto

Vill du öka säkerheten ytterligare kan du använda Googles verktyg Skydda ditt konto. Du når det genom att logga in på ditt Google-konto och öppna avdelningen Säkerhet. (Hur du gör visar vi i de första stegen ovan).

Överst i Säkerhetsavdelningen hittar du alternativet Skydda ditt konto. Här samlas skräddarsydda tips om vad just du bör göra för att öka säkerheten. Det kan exempelvis handla om att lägga till ett skärmlås på en mobiltelefon som saknar detta eller att logga ut från en enhet du inte använt på länge. I vissa fall får du nöja dig med instruktioner, men ofta kan du lösa problemet på direkten.