Windows 11 har fått sin första större uppdatering. Det är också Microsofts första ”halvstora” uppdatering som frångår Windows 10:s gamla modell med två funktionsuppdateringar om året som båda gör större ingrepp i systemet och skickas ut separat från vanliga uppdateringar.

Den nya uppdateringen sker istället via flera separata uppdateringar, både via Windows Update och som programuppdateringar via Microsoft-butiken. Det senare innebär till exempel en ny version av gamla trotjänaren Anteckningar.

Android-appar

Stöder för Android-appar via Amazons appbutik tar nu steget från Windows Insider-programmet till allmän lansering. Till att börja med gäller det precis som betan bara den amerikanska butiken (vilket du dock ganska enkelt kan kringgå) och bara ett 60-tal appar.

Bättre aktivitetsfält

Aktivitetsfältet är en grundläggande del av Windows gränssnitt, men Windows 11 har gjort flera ändringar här som inte har tagits väl emot av användare. Flera av dessa fixas nu. Klockan visas nu på alla anslutna skärmar, och en ny väderwidget har lagts till i aktivitetsfältet. Dessutom tillkommer knappar för att snabbt stänga av mikrofon och kamera, men märkligt nog bara i Teams och inte i hela systemet.

Mediaspelare

Mediaspelaren är ett nytt program som ersätter Groove Music. Det är en enkel och funktionell spelare med grundläggande stöd för spellistor men inga andra avancerade funktioner.

Nya Anteckningar

Anrika programmet Anteckningar har moderniserats och har nu stöd för mörkt läge (och kan följa systeminställningen för ljust och mörkt läge). Men framför allt har det äntligen fått stöd för att ångra i flera steg. Och stöd för emoji, för de som bryr sig om det.