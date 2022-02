Google är på jakt efter en värdig ersättare till tredjepartskakan, så mycket vet vi. Under vinjetten Privacy Sandbox har företaget bland annat lanserat först Floc, vilket sedermera lades på is till förmån för Topics. Tanken med de olika satsningarna är att ge en mer integritetsvänlig hantering av personligt anpassade annonser. Integritet är hett, och en som det gärna pekas finger på på området är just Google.

Men annonshanteringen ska vässas även på våra smartphones och surfplattor. I dag nämligen kommer den senaste nyheten inom Privacy Sandbox; att personligt anpassade annonser ska bli mer integritetsvänliga även på Android. I ett blogginlägg skriver Google bland annat att 90 procent av alla appar på Google Play är kostnadsfria, vilket möjliggörs av just annonser.

Krönika: Oj, nu blev det svettigt för alla företag som spårar dig online

Företagets vision framöver är att delningen av annonsprofiler mellan olika appar ska begränsas, men också att datatillgången utifrån dessa ska begränsas gentemot tredje part, och att det ska bli svårare för bedrägliga appar att samla data i smyg.

Det hela kan omfattas som ganska abstrakt i ett tidigt skede, men för den verkligt intresserade erbjuder Google en djupare titt på filosofin kring Privacy Sandbox för Android på den här sidan. Detta bland annat för att bevara transparens och samförstånd med utvecklare, annonsnätverk och företag som noga lär följa alla Googles steg på den nya, mer integritetsvänliga annonsmarknaden.