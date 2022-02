Både Intel och AMD ska ha ”verbalt informerat ryska tillverkare” att man följer en ny sanktion satt av amerikanska U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), skriver Windows Central.

Sanktionen har införts efter Rysslands invasion av Ukraina.

Det kan få allvarliga följer för Ryssland, i alla fall på sikt, om företag och myndigheter inte längre kan uppgradera, byta ut eller bygga ut datorer, servrar, molnlagring, superdatorer och liknande – åtminstone inte med processer från Intel och AMD.

I sammanhanget kan nämnas att Ryssland har en egen processorindustri, men dess MCST Elbrus-8C, en cpu ämnad för servrar, ska ha kritiserats för att vara ”väldigt svag” i jämförelse med exempelvis Intels Xeon Cascade Lake-processorer.

Sanktionen gäller för industriellt bruk, och riktar sig inte mot enskilda konsumenter.