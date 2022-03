Surfplattan har under flera år tappat i betydelse och intresse från köpare, allt eftersom vanliga mobiler har blivit större i formatet, och tillverkarna av Android-plattor blev sakta färre och färre. Flera tillverkare som tidigare utmanade Microsoft om att släppa Windows-datorer i platt-format, som Asus och Acer, har också dragit sig tillbaka från det. Men när vi klev in i 2020-talet tog det av någon anledning fart igen. Både med fler och mer intressanta modeller från de leverantörer som fortsatt, och med ett par nya utmanare.

Surfplattor i detta test

Tillbaka till ursprunget

Så gjorde vi urvalet och testet

Surfplatta är ett brett begrepp, som beroende på vem du frågar kan betyda olika sak. I grund och botten bara en dator där tänkande delen, processor, minne, grafik och anslutningar, sitter bakom skärmpanelen istället för i en separat del nedanför med tangentbord och musstyrning. De finns med en mängd olika operativsystem, storlekar, funktioner och tänkt användning.Men det beskriver även vad en smartphone gör, så egentligen handlar det om ett visst format i storlek mer än något annat. Från ungefär åtta tum i diameter och uppåt brukar räknas dit. Finns det någon övre gräns? Svårt att säga, den senaste plattan från Samsung är på hela 14 tum och Lenovo, Microsoft och Apple har även de riktiga flak till plattor på 13 tum. Alla med tydlig proffs-inriktning, tänkt för dockbara tangentbord, proffsiga pennor och andra mer seriösa applikationer.Det de flesta tänker på när de hör ordet är dock den klassiska plattan i Ipad-stil. Tunn, handhållen och i sisådär 10-tumsformat. Det är det vi har testat här, och just fokuserat testandet på den typ av användning de flesta förknippar med den. Film och tv-serietittande på sofflocket, enklare mejlande och sociala medier, tidsfördriv i form av småspel, behändigt digitalt anteckningsblock och givetvis webbsurfande. Därav namnet.Plattorna kommer från klassiska leverantörer som Samsung, Lenovo och Apple, men också från nya utmanare som Nokia och Xiaomi, som bokstavligen talat breddar sitt utbud genom att ta sina erfarenheter från Android-smartphones till ett bredare format. Och även en minimodell av Surface från Microsoft platsar in.Så det blir en mix av operativsystem och gränssnitt att ställa mot varandra, och inte alltid uppenbart hur bra de står sig mot varandra prestandamässigt. Dels för att mätprogram och rutiner ser olika ut för olika system, dels för att även systemen påverkar upplevelsen markant. De är olika bra på olika saker, och frågan är hur bra gränssnitt och kodbas är optimerad för olika sorters användning.Plattorna varierar i pris från strax över 2 000 kronor för den billigaste, till strax under 5 000 kronor. Det gör att vi inte jämför dem helt och hållet rakt av, utan bedömer dem utefter sin vardera prisklass. En dyrare platta har givetvis mer prestanda, bättre bildskärm, mer minne och eventuellt extra funktioner. Men en billig kan överraska och knipa ett högt betyg om den erbjuder mer kvalitet än väntat.Vi har under året testat ett litet antal surfplattor som matchar kriterierna i detta test. Ett par av dessa har vi tagit in för test på nytt, då det var en för dyr modell vi testade förra gången. Vi kompletterade sedan testet med nya tester av plattor som finns att köpa i svenska butiker i 10-11-tumsstorlek och med ett maxpris på 5 000 kronor.Plattorna har testats fabriksnya eller efter systemåterställning och full uppdatering av operativsystem och förinstallerade appar. Prestanda mättes med Antutu Benchmark, Geekbench 4 och 3dmark, i den mån respektive system stödjer det, samt med manuell bedömning av webbläsare, mediaströmning, filkopiering, och annan vardaglig användning.

Apples nya Ipad (generation 9) är som gjord för videosamtal

Betyg 4 av 5 Omdöme Normalt sett köper du inte standard-Ipad för att den har de senaste och sexigaste finesserna. Du köper den för att den är bra nog, om du inte ska göra något krävande, och för att den är prisvärd. Men i år har den faktiskt fått den senaste trevliga finessen Centrerat, som magiskt zoomar och panorerar för att hålla dig i rutan när du har videosamtal. Är det detta du har din Ipad till kan det därför vara värt att uppgradera. Ipad är fortfarande utmärkt jämfört med konkurrenterna och är fortsatt rekommenderad i budgetsegmentet. Särskilt grundmodellen för 3 995 kronor. Positivt Dubbelt så mycket lagring till samma pris

Nya ultrawide Facetime-kameran med Centrerad

True Tone automatisk justering av skärmens färgtemperatur

Smart connector för tangentbord Negativt Fortfarande Lightning-kontakt

Bara 4g-uppkoppling

Gamla Apple Pencil

Lenovo Yoga Tab 11: Egensinnig surfplatta bäst i hemmet

Lenovos smart utformade 11-tummare levererar bra ljud och smart form.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Yoga Tab 11 går sin egna väg med annorlunda design som gör den utmärkt hemma men opraktisk på språng. Det samt bra ljud och batteritid kommer den långt på, men skärm och prestanda hade kunna vara snäppet bättre. Positivt Smart, praktisk utformning för hemmet

Kraftfullt ljud

God batteritid Negativt Något blek skärm

Opraktisk att ha med

Något tung

Microsoft Surface Go 3: Miniplatta med Windows 11 från start

Bra kamera och levereras med Windows 11, men tyvärr är det inte mycket mer med den som känns spännande.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme En blygsam processoruppgradering och nya Windows är egentligen det enda märkbart nya med Surface 3 Go, och vi är inte säkra på att kombinationen av de två innebär en förbättring. Vill du ha en enkel liten Windows-tablet gör den jobbet. Så länge du har tålamod med den ofta sega upplevelsen. Så frågan är om du vill ha det, eller om en Android-platta eller Ipad kan ge dig det du behöver och mer för pengarna. Positivt Först ut med Windows 11

Bra uppkoppling och anslutning

Kvalitetskamera Negativt Tveksamma prestanda

Bara knappt godkänd batteritid

Dyr för var du får

Nokia T20 – lyckad debut för företagets första surfplatta

När Nokia gör surfplatta gör de det på samma sätt som de gör telefoner, med fokus på enkelhet och prisvärde. Det blir faktiskt riktigt lyckat.

Betyg 4 av 5 Omdöme Du får givetvis acceptera vissa kompromisser, som billigare skärm och högtalare och lägre prestanda. Men då de fortfarande håller godkänd klass och allt annat, speciellt premiumkänslan i chassit och utmärkta batteritiden, är i topp, blir T20 ett riktigt lyckat budgetalternativ. Positivt Byggkvalitet i topp

Bäst batteritid i sin klass

God kvalitet på webbkamera

Smidigt och problemfritt gränssnitt Negativt Inget vidare färgomfång

Tunt ljud från högtalare

Måttliga prestanda

Samsung Galaxy Tab A8 – budgetplatta som gör vad den ska

Samsungs senaste surfplatta slåss inte med toppmodellerna. Det är istället en budgetplatta med godkända kvaliteter för sin prisklass.

Betyg 3 av 5 Omdöme Utöver en design som känns mer premium än prislappen är det ingenting som är särskilt imponerande med Galaxy Tab A8. Men förutom att det är snålt med lagringsplats är det inte heller något som är diskvalificerande fel med den. Det är en budgetplatta med budgetkvaliteter. Positivt Välbyggd, snygg och bekväm

Ljusstark skärm

Stabil, problemfri uppkoppling

Lte-modell till bra pris Negativt Snålt med ram-minne och lagring

Tidvis laggigt gränssnitt

Blek kontrast i skärmen

Svag medföljande laddare

Xiaomi Pad 5: En modern och välbyggd surfplatta

När Xiaomi för första gången på flera år släpper surfplatta i Sverige gör de det med kvalitet, men utan överraskningar.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den är snabb nog för det mesta, har bra batteritid, är snygg och välbyggd, och den har utmärkt bild och ljud för mediaströmning. Utöver det gör den dock inget extra. Små men potentiellt viktiga funktioner som mobiluppkoppling, minneskortsplats, fingeravtrycksläsare och gps saknas. Men ska du bara ha en bra platta på soffbordet träffar den rätt. Positivt Välbyggd och elegant designad

Bra prestanda

Snygg smart skärm och utmärkta högtalare

God batteritid Negativt Saknar en del extra funktioner

Tangentbord finns ej i Sverige

MIUI i tabletläge kan finputsas

Det är mycket att gilla med Ipad, framför allt att den har flera nivåer högre prestanda än andra plattor till samma pris.: September 2021: 10,2 tum Retina ips, 1620x2160 bildpunkter: 3 GB: 64/256 GB...: Februari 2022: 11 tum ips, 2000x1200 bildpunkter: 4 GB: 128 GB, plats för mikro sd...: Oktober 2021: 10,5 tum blank ips, 1920x1280 bildpunkter: 8 GB ddr4: 128 GB ssd, plats för mikro sd-kort...: Februari 2022: HMD / Nokia : 10,4 tum ips, 2000x1200 bildpunkter: 3 GB: 32 GB, plats för micro-sd...: Januari 2022: 10,5 tum tft, 1920x1200 bildpunkter: 3 GB: 32 GB lagring, plats för mikro sd...: Februari 2022: 11 tum ips, 2560x1600 bildpunkter: 6 GB: 128 GB lagring

