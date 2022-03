TP-link Deco X50 som kom i början av februari ser till det yttre exakt likadan ut som ett par andra mesh-routrar från TP-link, Deco X20 och Deco X60. Varje enhet är en vit stubbe som är 11,4 centimeter hög och 11 centimeter i diameter, med platt topp, gummifötter i botten och en diskret statusdiod framtill i nederkant.

Betyg 4 av 5 Omdöme TP-link tar det som var bra med tidigare modellen, lägger till extra nätverksportar och förbättrar prestanda och stabilitet. Även med de mest avancerade tjänsterna bakom en betalvägg är Deco X50 ett prisvärt routerpaket. Du får tillräckligt med god grundfunktion utan, och kan sedan välja vad utökat skydd är värt för dig. Positivt Trimmad prestanda och ökad stabilitet.

Mycket bra räckvidd

Lätt att använda och installera

Få men bra funktioner. Negativt Saknar enstaka funktioner

Begränsade inställningsmöjligheter

Full säkerhet kostar extra Stort test: De bästa mesh-routrarna just nu – alla med wifi 6

Prestandamässigt ska den kanske främst ses som en uppföljare och uppgradering av Deco X60 som nu har två år på nacken. De är bägge dubbelbandssystem med dynamisk wifi-backhaul på delar av 5 GHz-bandet, det vill säga där mesh-noderna pratar med varandra, och har samma bandbredd. 574 Mbit/s på 2,4 GHz och 2,4 Gbit/s på 5 GHz.

Den säljs också till ungefär samma pris som Deco X60 när den kom. Än så länge kan du bara köpa ett tre-pack, vilket kostar 4 490 kronor. Men håll utkik efter kampanjerbjudanden i olika butiker – den har redan varit med i reor i en del butiker. Då går det att spra åtskilliga hundralappar.

Det nya paketet har en handfull förbättringar jämfört med Deco X60. Den mest uppenbara ser vi på baksidan, där TP-link har lagt till en extra ethernetport. Alla tre är flexibla portar som kan agera wan eller lan, och alla tre noderna i paketet är identiska. Det är bara att plugga in en till ditt bredband i valfri kontakt och sätta igång med konfigurationen.

Rätta bandbredden och ny toppnotering

Det är fortfarande gigabit ethernet på kontakterna och det finns såvitt vi kan se ingen möjlighet till länkaggregering. Så trots att det finns mycket bandbredd i wifi blir detta din maxkapacitet för surf och strömning. Fördelen med ett par gigabit wifi på 5 GHz-bandet blir därför främst för de mer sällsynta tillfällen som du behöver hög hastighet mellan enheter hemma, samt att systemet kan avsätta gott om bandbredd till sin interna kommunikation.

En Deco X60-enhet är inte minst i klassen, men liten nog för att enkelt och diskret kunna placeras ut i hemmet.

En sak som ser ut att ha trimmats jämfört med Deco X60 är hastighet och stabilitet till en enskild klient. Vi har kvar samma laptops som vi testade X60 med, och med den fick vi varierade resultat från 350 till 850 Mbit/sek. Nu är topphastighet mellan dem istället högre, runt 910 Mbit/s, och framför allt håller den sig stabilt där. Om det beror på ny hårdvara under huven eller uppdaterad firmware i routern är svårt att säga, men det höjer intrycket ytterligare för en router vi redan tyckte höll god klass.

Det som var bra med X60 är bra även här, nämligen en utmärkt räckvidd per enhet för att vara så kompakt designad som den är. Vi kan ställa nästa Deco-dosa med ett helt rum och två halvtjocka innerväggar emellan och får fortfarande surf- och strömningshastighet på strax över 200 Mbit/s. Det gör att två noder kan täcka en stor lägenhet och tre räcker riktigt långt i en villa. Men du får tänka efter lite var du placerar den tredje om den ska stå ensam på ett våningsplan.

Allt i appen

Att installera Deco X50 är enkelt. Allt sköts via mobilapp som finns för Android och IOS. För att komma igång behöver du först ett konto hos TP-link, så att de kan hålla koll på säkerhetstjänster, fjärråtkomst, uppdateringar med mera. Sedan hittar appen automatiskt routern och sätter igång en enkel installationsprocess som tar max tio minuter. Se dock till att stänga av din gamla routers wifi eller ta bort lösenord och automatisk inloggning till den i din mobil, annars blir appen förvirrad och fattar inte vilket nät den loggat in på, vilket helt kan halta installationen.

När första enheten är installerad och igång kan du enkelt plugga in de andra två där du vill ha dem, och står de inte utom räckhåll så hittar systemet den direkt och synkar upp dem. Det kan dock vara en poäng att göra det manuellt i efterhand istället, då får du bättre hjälp om något skulle gå snett, och du kan också namnge placeringen för vardera nod en och en.

Nu med en extra nätverksport. Eller tre, en per enhet.

Routern är nästan uteslutande tänkt att skötas med mobilappen. Det finns ett webbgränssnitt, men där får vi bara statusinformation, möjlighet att kolla systemloggar, starta om systemet och manuellt uppgradera firmware. Alla funktioner samt wifi- och nätverksinställningar nås enbart via mobilen. Det är inte överdrivet mycket av den varan.

Du har begränsad wifi-kontroll och kan till exempel inte dela upp 2,4 och 5 GHz på varsitt ssid, och har ingen kontroll över sådant som kanalval. Grundläggande nätverksinställningar finns i alla fall tillgängliga med möjlighet att definiera lokala ip-nummer, ange dns-server, sätta upp portvidarebefodran, kontrollera upnp, ipv6 och så vidare.

Bättre översikt, tack

En sak som definitivt saknas i appen är en bra nätverkskarta över noderna, dess respektive signalstyrka och hastighet samt var olika klienter är anslutna. Det finns i webbgränssnittet, så vi hoppas att det är något TP-link också kan lägga in i appen tids nog. Informationen finns där, men det är inte helt intuitivt att leta sig fram till det.

Utan usb-port finns ingen möjlighet att koppla in lagring och få filserverfunktioner, och övriga funktioner är relativt få, till exempel ser vi inte ut att kunna sätta upp en vpn-tunnel. Finns möjligheten så hittar vi den inte i gränssnittet. Vi kan sätta upp enkelt gästnätverk utan extra funktionalitet, skapa åtkomstkontroll med en svartlista av enheter som inte får släppas in, och det går också att fjärrstyra routern med Alexa, Google Assistent eller IFTTT. Har du TP-link-produkter som smarta lampor och strömbrytare, kan du också använda routern som hubb för dem och sätta upp enklare automatisering.

Appen är på flera ställen i gränssnittet angelägen att berätta om att du borde uppgradera till betalversionen av Home Shield. Men det kan du ingorera om du vill.

Slutligen har vi Home Shield, TP-samling av med säkerhetsfunktioner. En gratisversion ingår, där du får en handfull enklare funktioner – grundläggande föräldrakontroll med innehållsfilter och kontroll av internetåtkomst, säkerhetskontroll av ditt wifi, samt samma kontroll av publika wifi om du har Deco-appen igång i mobilen.

Köp extra säkerhet

Betalar du 65 kronor i månaden eller 609 kronor per år får du mycket mer detaljerad föräldrakontroll, med övervakning och rapporter, möjlighet att kvotera ut surftid med mera, virus- och ddos-skydd för dina IoT-prylar, och aktivt webbfilter som blockerar skadliga adresser. Samt detaljerad säkerhetsstatistik.

Det har vi inte specifikt testat här, men vi har kollat in tjänsten tidigare och det ser ut att vara ett gediget utbud av funktioner. Det är lätt att prova på med 30 dagars gratis period innan du behöver betala första gången. Exakt vad virusskydd och ddos-skyddet verkligen gör och hur effektiva de är, är dock svårt att säga. Vi har inte sett en oberoende säkerhetsexpert ta sig an de olika inbyggda skydd som fler och fler routrar för hemmet numera har.

Oavsett vilket så är Deco X50 en stabil och bra mesh-router som ger både rätta topphastigheten och god räckvidd till bra pris. Under vårt test på tre dagars vardaglig användning upptäckte vi inga stabilitetsproblem och de få gånger som noder behövde justera sig och återansluta gick det snabbt och smärtfritt. Det är det viktigaste, och därför kan vi enkelt rekommendera paketet.

Specifikationer

Produktnamn: TP-link Deco X50

Testad: Mars 2022

Tillverkare: TP-link

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2402 Mbit/s

Antal noder: 3

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, xps

Anslutningar: 3 st gigabit wan/lan

Hastighet, 3m*: 910 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 19 meter

Admin-gränssnitt: App

Fjärradministration: Ja

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, antivirus, stöd för Google Assistent, Amazon Alexa och IFTTT

Storlek per enhet: 11 x 11 x 11,4 cm

Rek. pris: 4 490 kr (3-pack)

Pris: Kostar 2 290 kronor på Kjell & Co (3-pack)

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.