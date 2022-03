När Samsung presenterade Galaxy S8-surfplattorna kom de i skymundan, då nya toppmobilerna avtäcktes samtidigt. Men nu har vi fått tag på och testat en. Precis som mobilerna i Galaxy S22-serien handlar det om tre nya, Tab S8, Tab S8 Plus och Tab S8 Ultra i olika storlek och pris. Här är det mellanmodellen S8 Plus vi testat. Den finns med eller utan 5G, samt med 128 eller 256 GB lagring, med pris från 10 490 till 13 460 kronor. Vår modell har 5G, 128 GB minne och prislappen 11 990 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Med slimmad design, vacker amoled-skärm, bra ljud, utmärkt pennkontroll och lång batteritid är detta en platta i toppklass. Inget matchar Ipad Pro i prestanda, men Galaxy Tab S8 Plus är så snabb att det inte avgör. Systemet spretar dock lite i upplevelse. Vissa delar är lysande, andra mer röriga, och du behöver mer än du får i boxen för att få full glädje av plattan. Positivt Välbyggd, lyxig och tunn

Hög klass på skärm och högtalare

Lysande pennkontroll

Bra batteritid Negativt Inget skal eller laddare medföljer

Android inte bäst på stor skärm

Vassa kanter försämrar komforten Jättetest: Surfplattor i toppklass

Med dess 12,4-tumsskärm känns den påtagligt stor jämfört med 11-tummaren Tab S8, men har långt upp till massiva Ultra-modellen med sin 14,6-tumsskärm. Det är lite på håret att den är bekväm att ha som handhållen platta, men med ännu mindre skärmkanter än i tidigare Galaxy Tab S7-plattorna så lyckas Samsung ändå hålla måtten under kontroll. Dessutom är den utmärkt tunn och väger mindre än i stort sett lika tunna 12,9 tums Ipad Pro.

Byggkvaliteten går det inte att klaga på; allt är snyggt och proffsigt sammansatt, med styvt metallchassi och heltäckande Gorilla Glass 5 framtill. Precis som Ipad Pro har den skarpa, rätvinkliga kanter runtom, något som vi inte är helt förtjusta i. Det gör den mindre bekväm att greppa och bära än en del andra surfplattor. Mestadels billigare plattor, dock. Samtliga Ipad-modeller i hög prisklass, både Air och Pro, har samma typ av design, och sedan finns det inte så många alternativ att välja bland.

Galaxy S-serien är de enda riktiga proffs-plattorna just nu som det inte står Ipad på, och konkurrerar direkt med Ipad Pro i pris, funktioner och kvalitet. Det finns inga andra Android-alternativ på denna nivå, utan konkurrenterna håller sig till plattor för just surf och medieströmning till mycket lägre priser, medan Galaxy Tab S8-plattorna ska ses som plattformar för skapande och produktivitet.

Du köper inte denna platta för att bara kolla Netflix. Då slänger du många tusenlappar i sjön. Snarare är det även Windows-plattor som Microsoft Surface den ska jämföras med. Men kanske framför allt då Ipad Pro. Därför är det lite synd att vi inte fått testa Galaxy Tab S8 Plus med ett tillhörande tangentbord. Den har ytkontakter och magnetlås för det på nedre långsidan, och Samsungs tangentbord för Galaxy S7 Plus är kompatibelt. Det kostar runt 1 600 kronor.

Galaxy Tab S8 Plus.

Snabbast… för att vara Android

Med Snapdragon 8 gen 1 som systemkrets får du så bra prestanda som en Android-enhet kan leverera just nu, och det är inte ofta vi stöter på tillämpningar där den känns seg att använda. Att dra igång ett videomöte på Zoom i ett fönster inne i skrivbordsgränssnittet Dex, samtidigt som vi kör Office-app i ett fönster, Googlar information i webbläsaren på ett annat och klottrar anteckningar med pennan i ett tredje, går utmärkt smidigt. Det är mestadels en fråga om skärmutrymme och inte prestandaresurser när det ibland blir bökigt att hantera.

Det går dock inte helt att ignorera att M1-kretsen i en Ipad Pro är betydligt mer kraftfullt, med mellan 20 och ungefär 90 procent mer prestanda beroende på vad som testas, och det finns tillfällen då skillnaden märks: videoredigering med filter, extra krävande multitasking som flyter på ännu rappare och enstaka spel på full skärmupplösning, där du får högre bildfrekvens med en Ipad Pro. Men något Arm-baserat M1-alternativ som inte är Apple-exklusivt finns helt enkelt inte just nu. Det är bara att acceptera.

Och man ska inte stirra sig blind på det. Stora siffror är coolt, men i slutänden är det viktiga att du får den kraft du behöver. Det här är en riktigt snabb platta, som levererar en snabb och responsiv upplevelse i stort sett i alla situationer. Relativt snabb UFS 3.1-lagring bidrar också till en pigg upplevelse. Du kan också utöka utrymmet med micro-sd-kort.

Däremot hade vi uppskattat ännu mer ram-minne i en så här pass dyr pryl, kanske tolv gigabyte istället för de åtta vi får. Det har många av de bästa Android-mobilerna, och Android är bra på att utnyttja det för just bra resursfördelning vid multitasking.

Prestanda räcker med god marginal till det mesta, även gaming. Även om den underpresterar något jämfört med mobiler vi sett med samma processor. Vi antar att den tunna designen gör det svårare att avleda värmen effektivt.

Snabb surf och snabb skärm

Lika viktigt som snabb processor är snabb uppkoppling, och där blir vi inte besvikna. Med stöd för både wifi 6E och 5G i modellerna med det inbyggt har du alla förutsättningar att surfa strömma obehindrat. Vi upptäcker inga problem med wifi-uppkoppling under vårt test, och får snabb och stabil wifi både till wifi 5 och wifi 6-nätverk. Vi har inte haft tillfälle att testa plattan mot ett 5g-nätverk, men får lika god signalstyrka när vi ansluter till 4g som med mobiler på samma plats.

Bildskärmen levererar väntad amoled-kvalitet, med rätta punkttätheten, stort färgomfång och färgbalans, och upp till 120 Hz i adaptiv bildfrekvens för extra jämn upplevelse. Ljusstyrkan uppgiven till 420 cd/m2 räcker långt i de flesta situationer, men faller aningen kort för riktigt intensiv hdr-upplevelse i filmer. Skärmen uppges ha någon sorts hdr-stöd, men inte specifikt hdr10 eller Dolby Vision. Men med oleds hundraprocentiga kontrast och fina ljuskontroll blir det ändå en genomgående lyckad upplevelse vare sig om vi strömmar film, surfar eller jobbar kreativt.

Med medföljade S-pen, som fäster och laddar batteriet med magnetlås baktill på plattan, får vi utmärkt kontroll. Samsung har jobbat extra på ai-stödd intelligens i pennspårningen, som nästan helt eliminerar lagg mellan handrörelse och registrering på skärmen. Den gissar vart du är på väg och börjar rita, och skulle den gissa fel korrigerar den efterhand. Det är nästan omärkligt, bara nästan, men det räcker för en övertygande direkt känsla av kontroll. Pennan är också trots sin något tunna form bekväm att greppa och

pekskärmen har väl avvägd tryckkänslighet.

Om du kan läsa frågan här, är svaret ja, det kan plattan också.

Mycket ljud med rätt klang

Fyra högtalare, två på vardera kortsida, levererar fylligt och detaljerat ljud, med utmärkt stereospridning och bra surroundeffekt när vi aktiverar Dolby Atmos-stöd. Både musik, film och spel får rätta känslan, och vi behöver inte trixa med många inställningar för det; Atmos-läget i inställningarna har ett automatiskt läge som vi tycker verkar hitta rätt nästan jämt. Det är dock lätt att täcka ett par av högtalarna med händerna i horisontellt läge, vilket dämpar ljudet. Så tänk på hur du greppar plattan.

Galaxy Tab S8 Plus har en 12-megapixelkamera fram för selfies och videosamtal, och den är en påtaglig förbättring jämfört med S7-serien. Vidare vinkel och bättre ljus och färgkontroll. Du kan utan problem köra Zoom-möten utan att behöva oroa dig för hur du presenteras. Plattans inbyggda mikrofoner är också bra på att ta upp din röst utan allt för mycket störande omgivningsljud.

På baksidan sitter en huvudkamera på 13 megapixel och en vidvinkel på 6 megapixel. De är ingenting som matchar kvaliteten i en ny Galaxy-telefon, varken S22-serien eller mellanklassmobiler, men de kan fungera för enklare fotografi om du inte har just att hala upp telefonen.

Med ett batteri på precis över 10 000 milliamperetimmar räcker plattan för en hel dags aktiv användning utan att vi behöver leta upp ett vägguttag. Som regel kan du behöva ladda plattan över natten, men glömmer du det finns det fortfarande troligen energi kvar för några timmars jobb även dagen efter.

Pennan på sin laddningsplats.

Hög frekvens drar extra

Vi strömmar video i 1080p-upplösning nonstop i över tolv timmar på hög ljusstyrka. Det får anses mycket bra med tanke på den stora skärmytan. Då kör skärmen på 60 Hz, bildfrekvens vilket spar en del energi. Dämpat vi ljusstyrkan och gör mer blandat jobb, fast i 120 Hz-läge, räcker den aningen längre än så.

När det är dags att ladda batteriet gör Samsung här som de gör med sina toppmobiler och skippar laddare helt. Det förutsätter att du redan har eller köper en separat. Det känns lika dumsnålt här som för mobilerna, speciellt som du verkligen behöver en effektiv laddare. Plattan stödjer 45 watts laddning enligt Power Delivery 3.0-standard. Med mesigare laddare än så blir påfyllnad av batteriet en frustrerande långsam upplevelse.

Det mesta med Galaxy Tab S8 Plus håller högsta möjliga klass. Är det något som brister så är det själva Android, ett system vars gränssnitt aldrig riktigt har känts rätt på stort skärmformat, och speciellt inte liggande. Samsung har som vanligt sitt egna One UI-gränssnitt över, och det gör en del för att lyfta upplevelsen, framför allt med sin förbättrade hantering av delad skärm. Men även här hade det behövts ett separat designat gränssnitt istället för ett som är gjort främst för Galaxy-mobiler.

Ett tangentbordsfodral känns som ett måste för att kunna utnyttja S8 Plus till fullo. Samsungs egna på bilden här är välbyggt men dyrt. Det finns också billigare tredjepartsalternativ som kan vara bättre och som också inkluderar musplatta.

Undantaget här är Dex, men det går istället åt andra hållet och är ett skrivbord för plattan för laptop-lik navigering med mus. En Ipad OS-liknande hybrid är något som Google eller Samsung borde jobba på att få fram. Nu verkar det som om Google kommer först, med Android 12L. Så förhoppningsvis är det något Samsung snyggt kan anpassa One UI till för Tab S8-serien framöver.

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G SM-X806

Testad: Mars 2022

Kontakt: Samsung

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8 gen 1

Processor: 1 st Cortex-X2 3 GHz + 3 st Cortex-A710 2,5 GHz + 4 st Cortex-A510 1,8 GHz

Grafik: Adreno 730

Minne: 8 GB

Lagring: 128/256 GB, plats för mikro sd

Skärm: 12,4 tum amoled, 2800+1752 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 13 megapixel + 6 megapixel vidvinkel med led bak, 12 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 gen 1 typ c, tangentbordsdockning

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6E, bluetooth 5.2, gps, galileo

Operativsystem: Android 12 med One UI

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, s-pen, stöd för dockat tangentbord

Batteri: 10 090 mAh, 12 tim 15 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 14 tim blandad användning (wifi, låg ljusstyrka, 120Hz)

Batteriladdning: Upp till 45 W usb (PD 3.0), laddare ingår ej

Storlek: 28,5 x 18,5 x 0,6 cm

Vikt: 567 gram

Rek. pris: 11 990 kr (128 GB), 12 490 kr (256 GB)

Aktuellt pris: Från 11 990 kr hos Prisjakt

Prestanda

Antutu Benchmark: 816 423 poäng

Geekbench 5: 3 118 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 224 poäng

3dmark Wild Life: 8 263 poäng

Lagring, läsning: 1 724,5 MB/s

Lagring, skrivning: 1 049,2 MB/s