Har du installerat Windows 11 på en dator som inte officiellt når upp till systemkraven? Snart kommer du få konstanta påminnelser om det.

Microsoft har tidigare meddelat att systemet kommer visa en ”vattenstämpel” på skrivbordet och en varning i Inställningar på dessa maskiner, och dessa ingår nu i de senaste betaversionerna av Windows 11 bygge 22000.588.

The "System requirements not met" watermark and settings notice are now shown in the latest Windows 11 beta and RP build 22000.588.@XenoPanther pic.twitter.com/kC3gx8nK7c