Samsungs Galaxy Book-datorer lanserades för ett år sedan, och våren 2021 testade vi enklaste 15-tumsmodellen som bara heter just Galaxy Book. Men det var en dyrare konfiguration med pris på över 10 000 kronor, och som fortfarande idag ligger en bra bit över 8 000 kronor i pris om du inte har tur och hittar den på rea. Däremot finns en enklare konfiguration som finns att köpa permanent för under 7 000 kronor. Den har vi testat här.

Betyg 3 av 5 Omdöme Med nyare modeller som tar över och enkel hårdvara hade Galaxy Book kunnat bli ett fynd denna vår. Men för det hade priset behövt hyllas av ytterligare. Den har sina fördelar. Bra batteritid för en 15-tummare, och tyst drift. Men det kompenserar inte för en blek skärm, begränsade prestandan och för mycket budgetvibbar i konstruktionen. Positivt Slimmad och snygg

Tystare kylning och bra fläktkontroll

God batteritid Negativt Måttliga prestanda

Trist tangentbord

Blek bildskärm Läs vårt test av laptops under 8 000 kronor

Det är dessutom en ny generation av Galaxy Book-datorer på gång, så chansen finns att denna dator kan sjunka ytterligare i pris. Det är ingen omedelbar risk att den slutar säljas, då det finns gott om enheter i lager, men räkna med att de kan ta slut under året, för nya kommer inte att tillverkas.

Galaxy Book är en 15-tummare i relativt tunn och lätt konstruktion. Chassit är mestadels i plast, förutom skärmlocket som är i aluminium. För sitt pris har den en godkänd byggkvalitet, men upplevelsen i vissa detaljer känns onödigt mycket som en ännu billigare budget-laptop. Ett stumt tangentbord med plastig känsla och inkonsekvent respons i knapparna hör till irritationsmomenten. Det saknar också bakbelysning.

Du får en bra uppsättning externa portar, två usb 3 typ c och två usb 3 typ a. Batteriet laddas via en av typ c-portarna, vilket gör det extra välkommet att de är två till antalet. Du kan ansluta extra skärm med hdmi, men inte displayport via typ c-port. Uppkoppling med wifi 6 är snabb och problemfri, och denna billigare modell har inte det inbyggda mobilmodem vi hittar i en del Galaxy Book-datorer.

Stor men svag skärm

Skärmen på 15,6 tum har 1080p-upplösning och matt yta som gör ett bra jobb med att hålla reflexer borta. Ljusstyrkan på 300 cd/m2 räcker bra för inomhusbruk, men kommer till korta utomhus. Tyvärr är inte kontrasten den bästa, och med hög ljusstyrka blir mörka ytor fort påtagligt bleka i tonen. Färgomfånget är också det i lägsta laget, bara godkänt för kontorsjobb och gör film och foton till en ganska livlös upplevelse,

Högtalarna är godkända, även om de är bäst anpassade för röståtergivning och kommer lite till korta för musik, då både basen och diskanten huggs av så att varken djupa toner eller riktig höga återges korrekt. Datorns mikrofon är också den väl avvägd för just röster och är utmärkt för videomötet. Däremot är webbkameran på sin höjd medelbra, med framför allt vissa problem med överexponering.

Det som gör det här till en billigare modell är framför allt processorn – här sitter en Intel Core i3, något som vi sällan får tillfälle att testa. Core i3 är enda Core-processorn i 11:e generationen som bara har två kärnor när alla andra gått upp till minst fyra. Det gör att multitrådade jobb, som videokodning och intensiv multitasking inte går lika bra här som på en Core i5-dator.

Kan uppgraderas till Windows 11

Men den är konfigurerad med hög klockfrekvens, så individuella uppgifter klarar den fortfarande av att utföra snabbt. Som att ladda ett tungt dokument, sköta en videoström eller rendera en webbsida utan lagg. Så länge du är medveten om begränsningarna så är datorn inte diskvalificerande långsam. En svagare grafikkrets är också ett visst minus, men inte avgörande för vardaglig surf och kontorsjobb.

En fördel med beskedligare processor är lägre kylningsbehov. Galaxy Book med Core i5-processor var inte särskilt högljudd den heller, men här är det sällan fläktar drar igång alls. Samsung har också en bra egen kontroll för fläktar som gör att du kan stänga av dem helt och köra i tyst läge på bekostnad av maxprestanda. Men då maxprestanda här är relativt låg så förlorar du mindre på det.

Datorn kommer med Windows 10 men kan uppgraderas till Windows 11 utan problem. Vi testade inte detta, utan körde datorn på systemet den levereras med. Då Samsung har en stor svit egna program och tjänster, så kan det finnas en liten risk med att byta operativsystem, om du använder dem och de slutar fungera eller fungerar på annat sätt efteråt. Men inga av dem är livsviktiga för datorns funktion, så är du medveten om det bör det gå bra att gå över till Windows 11.

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Galaxy Book

Testad: Mars 2022

Modellnummer: NP750XDA-KD1SE

Tillverkare: Samsung

Processor: Intel Core i3-1115G4, 3 GHz dual core

Grafik: Intel UHD Xe Graphics G4

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 256 GB ssd, plats för micro sd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2 st usb 3 gen 1 typ c, 2 st usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10/11 Home

Övrigt: 2 års garanti, sifferknappsats

Ljudnivå: 0-34 dBa

Batteritid: 2h 30min (hög belastning), 17h (låg belastning)

Storlek: 35,7 x 22,9 x 1,55 cm

Vikt: 1,61 kg

Rek. pris: 7 490 kr

Aktuellt pris: 6 990 kr hos Dustinhome

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 2 677 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 325 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 688 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 320 poäng

Geekbench 5, grafik: 7 429 poäng

Disk, läsning: 1 950 MB/s

Disk, skrivning: 1 412 MB/s