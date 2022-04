Med en utsida helt i mörk, matt aluminium, extra tunna skärmkanter och väldigt stabilt chassi känns Lenovo Ideapad 5 Pro som en betydligt dyrare dator än vad den är. Det beror delvis på att den är just det, den kostade mer tidigare i år, men har nyligen fått en officiell prissänkning. Nu kan vår modell köpas för precis under 8 000 kronor. Ideapad 5 Pro finns även med 16-tumsskärm, men här är det 14-tummaren som gäller.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Mest prestanda och bäst skärm i sin prisklass, elegant design, högklassigt ljud, och kvalitet i detaljer som webbkamera och tangentbord. Det här är ett erbjudande som ingen annan tillverkare i skrivande stund matchar. Batteritiden är en nackdel, men en av mycket få. Positivt Mest prestanda i klassen

Högupplöst kvalitetsskärm

Utmärkt byggkvalitet

Hög kvalitet på det mesta Negativt Begränsad batteritid

Något högljudd kylning Läs vårt test av laptops under 8 000 kronor

Det är inte den tunnaste och lättaste datorn i sin klass, med en vikt på 1,45 kilo kan den vara för mycket för den som letar efter något verkligt mobilt, men som kompakt och smidig dator i hemmet eller i en större väska under resor passar den perfekt. Bygget håller hög klass rakt igenom, från snyggt sammansatt chassi, hög kvalitetskänsla i tangentbordet och stadigt gångjärn för skärmen, men fortfarande följsamt nog för att kunna fälla upp det med en hand.

Det är inte bara byggkvaliteten som ger mycket för pengarna. Det här är också en av de mest kraftfulla och välutrustade laptops vi sett på denna prisnivå. Processorn i den är sexkärniga AMD Ryzen 5 5600U. Det är en av de processorer i Ryzen 5000-serien som är baserade på Zen3-arkitektur istället för Zen2, vilket ger den ett påtagligt lyft i prestanda i vissa typer av situationer, till exempel videorendering.

Den är dock inte snabbast på allt. Intels Iris Xe-grafik är vassare, om än inte med stor marginal. Minne och lagring matchar andra laptops i prisklassen, med 8 gigabyte ram och 512 gigabyte halvsnabb ssd. Värt att notera som en av datorns få nackdelar är att ram-minnet är lött på moderkortet och inte går att uppgradera. Det är inte ovanligt men tål att påpekas.

Snygga, snabba och många pixlar

Du får även en för prisklassen ovanligt bra bildskärm. Den har 16:10 i bildförhållande och 1400 punkter på höjden, vilket ger den en extra skarp bild. Dessutom har den god kontrast och färgomfång i srgb-klass, vilket gör film och foton visade på den extra livfulla. Ljusstyrkan är inte högst i klassen, men den överträffar faktiskt de 300 cd/m2 som utlovas när vi gör en mätning. Skärmen har också möjlighet att ställas till 90 Hz bildfrekvens vilket gör fönsterhantering och skrollning extra snygg och jämn.

Vi rekommenderar dock bara det om du har datorn mestadels hemma och har nära till ett vägguttag, för det drar onekligen extra energi, vilket tillsammans med den högre skärmupplösningen bidrar till kortare batteritid än konkurrerande 14-tummare. I 60 Hz-läge klarar den sig längre, men ligger fortfarande efter konkurrenter vi testat.

Batteriet laddas dock relativt snabbt med medföljande laddaren som ansluts till en dedicerad typ c-port. Utöver den finns här en typ c-port till och två usb 3 typ a-portar. Extern skärm kan enbart anslutas via separat hdmi-kontakt. Det finns ingen displayportfunktion på någon av usb typ c-portarna.

Hög kvalitet i de flesta funktioner

Ideapad 5 Pro producerar snyggt, luftigt och detaljerat ljud från sina två högtalare på undersidan av datorn. Det sitter galler på vardera sida av tangentbordet som först får oss att tro att högtalarelementen sitter där och är uppåtriktade, men så verkar inte vara fallet. Så vad poängen med den designdetaljen är förstår vi inte. Bra låter det i alla fall, mycket tack vare Dolby Atmos-stöd. Det saknas dock lite tryck i basen för att det ska kunna kallas klockrent.

Du får en pålitligt bra webbkamera, med bra kontroll på färgtoner och ljus, och brusfri bild under de flesta ljusförhållanden. Även datorns inbyggda mikrofon håller god klass, med ren röstupptagning utan för mycket bakgrundsbrus. En bonus för webbkameran är att den har ir-upptagning, vilket gör att den kan användas för biometrisk ansiktsigenkänning för inloggning i Windows. Det är bra det, för fingeravtryckslösare får du inte.

Datorn hör till en äldre generation och kommer levererad med Windows 10 Home. Vi får ingen omedelbar prompt i Windows uppdateringshanterare för att gå över till Windows 11, men det är fritt fram att göra bytet manuellt. Det är tillsvidare gratis, fram tills minst denna höst, och lätt att göra. Datorn har en liten uppsättning extra program, men det enda vi skulle kalla för bloatware är prova på-versionen av McAfees säkerhetsprogram Livesafe.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Ideapad 5 Pro 14"

Testad: Mars 2022

Modellnummer: 82L7001AMX

Tillverkare: Lenovo

Processor: AMD Ryzen 5 5600U, 2,6 GHz hexa core

Grafik: AMD Radeon Graphics

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 14 halvmatt ips, 2240x1400 bildpunkter

Webbkamera: 720p, ir for Windows Hello

Anslutningar: 2 st usb 3 gen 1 typ c, 2 st usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 10/11 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, ansiktsinloggning, 2 års garanti

Ljudnivå: 0-39 dBa

Batteritid: 1h 35min (hög belastning), 11h 40min (låg belastning)

Storlek: 31,2 x 22,1 x 1,8 cm

Vikt: 1,45 kg

Rek. pris: 7 990 kr

Aktuellt pris: 7 990 kr hos Elgiganten

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 9 009 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 354 poäng

Geekbench 5, cpu: 6 130 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 314 poäng

Geekbench 5, grafik: 13 690 poäng

Disk, läsning: 2 663,78 MB/s

Disk, skrivning: 1 419,54 MB/s