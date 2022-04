Vostro är Dells kontorslaptops främst tänkta för företag, men de finns att lätt få tag på för vem som helst som vill ha en, och skillnaden mellan dem och konsumentserien Latitude är inte så stor. Du får Pro-version av Windows, vilket en del användare uppskattar, men annars är skillnaderna inte så stora.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme Det kan vara lockande att spara en slant, men denna 15-tummare med äldre hårdvara blir inte ett så bra budgetval som vi hoppats. Gapet upp till modernare maskiner är för stort och med påtaglig budgetkänsla blir det svårt att rekommendera. Det är kvaliteten i sådant som skärm och webbkamera som fäller den, inte egentligen prestandan. Positivt God ergonomi

Godkänd batteritid

Lågt pris Negativt Bara knappt godkända prestanda

Blek bildskärm och trist ljud

Underkänd webbkamera

Plastigt bygge Läs vårt test av laptops under 8 000 kronor

Just den modell Dell skickat in för test är inte purfärsk, med en äldre generation AMD Ryzen 5-processor vilket gör att den halkar efter de bästa konkurrenterna just nu i prestanda. Men de nyaste modellerna är inte lika prispressade som denna och Dell håller äldre modeller vid liv och säljer till lägre pris länge speciellt på företagssidan. Det finns gott om denna 15,5-tummare, både i butiken och för direkt beställning från Dell, och den blir din för ungefär 6 300 kronor.

Och det är inte så att den är diskvalificerande långsam. Denna fyrkärniga processor ger dig fullgott med kraft för att surfa och köra Office-program, strömma media och göra lite grundläggande bildredigering. Men visst finns det begränsningar. Påtagligt är till exempel relativt svag inbyggd grafikkrets.

AMD Ryzen har inte heller Intels multitrådsteknik så det faktum att vi bara har fyra kärnor blir här mer påtagligt än i en Core-processor. Du får räkna med att vissa saker som att hantera tunga dokument och multitaska mycket eller använda filter och effekter i mediaredigeringsprogram både går segt och bidrar mer till fläktbrus och batteriåtgång än i nyare datorer.

Bekvämt men billigt

Är det en surf och kontorsdator den är tänkt att vara så duger den gott och väl. Då kan vi också glädjas av det större formatet med 15-tumsskärm, en stor musplatta och ett brett tangentbord med komplett sifferknappsats på sidan. Tangentbordet i sig har knappar med bra svikt och mekanisk respons, men trist kort slaghöjd. Det är också ett visst skrammel i det när vi använder det som ger en budgetkänsla till datorn.

Det går igenom i hela bygget, där allt yttre är i matt plast och är allt annat än snyggt och lyxigt att titta på eller greppa. Den är stadigt byggd och ytor är reptåliga, men en del osnygga skarvar samlar damm och chassit har en tendens att knaka i fogarna när vi lyfter och bär runt på datorn.

Bildskärmen är en ips-panel med bred betraktningsvinkel och jämnt neutrala färger, men varken särskilt hög kontrast eller färgmättnad. Dess matta yta gör ett bra jobb med att undvika reflexer. Det är bra, för tyvärr har den inte mer är knappt godkänd ljusstyrka. Vill du jobba utomhus, eller med ett dagsljusfönster i ryggen, kan det vara tillräckligt för att påverka användbarheten.

Det är en bra skärm för surf och kontorsjobb vid ett skrivbord men inte en lika rolig upplevelse för mediaupplevelse. Högtalarna, två nedåtriktade element nära framkant på datorn, gör inte mycket för att förbättra det. De har inte rätta kraften, tappar detaljer i alla frekvensområden och levererar en vagt burkig ton. De verkar anpassade för att fokusera på röster, men även dessa får en onaturlig ton.

Tveksam webbkamera

Webbkamera och mikrofon övertygar inte heller. Kameran producerar bleka och utfrätta hudtoner i en kontrastfattig och brusig bild, och mikrofonen tar visserligen upp mycket ljud, men också mycket bakgrundsbrus och lägger på egna onaturliga undertoner och artefakter. Nej, ska du köra Zoom-möten med den här datorn med någon sorts kvalitet behöver du hänga på en separat webbkamera.

Det finns det tre usb-portar till på sidorna, två usb 3 och en usb 2, alla av stor typ a. Du får utöver det också fast ethernet-port, hdmi-utgång, hörlursport och en sd-kortläsare. Kanske hade vi uppskattat en extra usb istället för en kortläsare, men det är en smaksak.

Datorn är behagligt ren från bloatware, utöver rediga support- och underhålls-appar från Dell är det rent Windows. Windows 10 eller Windows 11-installation, beroende på var du köper den och när den kom till butikens lager – innan Windows 11 började skeppas eller efter. Det är fritt att uppgradera om du får 10:an. Vårt testexemplar kom med Windows 11, och allt fungerar precis som det ska.

Specifikationer

Produktnamn: Dell Vostro 3515

Testad: Mars 2022

Modellnummer: 3515 1X4V3

Tillverkare: Dell

Processor: AMD Ryzen 5 3450U, 2,1 GHz quad core

Grafik: AMD Radeon Vega 8

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 256 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 15,6 tum matt led

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2st usb 3.1 gen 1 typ a, usb 2 typ a, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10/11 Pro

Övrigt: Siffertangentbord

Ljudnivå: 0-37 dBa

Batteritid: 2h 5min (hög belastning), 11h 30min (låg belastning)

Storlek: 35,9 x 23,6 x 1,9 cm

Vikt: 1,7 kg

Rek. pris: ca 6 500 kr

Aktuellt pris: 6 299 kr hos Dustinhome

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 2 128 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 857 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 467 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 707 poäng

Geekbench 5, grafik: 6 508 poäng

Disk, läsning: 2 408,03 MB/s

Disk, skrivning: 1 576,71 MB/s