Vi har genom åren testat två utgåvor av Corsair One, det läckra kompakta vertikala datortornet som tar hand om avkylningen med en enda massiv fläkt högst upp. Med datortorn menar vi alltså en komplett dator formad som ett torn, inte ett chassi av tower-typ. När tillverkaren nu stoppar in all ny teknik, från snabbaste nya Intel-processorn till extra snabba ddr5-minnen och ett RTX 3080 ti-grafikkort så är vi nyfikna på hur bra de lyckas med det i så kompakt format.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ska du bara ha en pålitlig prestanda-pc med (nästan) kompromisslösa prestanda och inte har för stora tankar på att uppgradera den i framtiden, är det svårt att hitta fel på Corsairs kompakta bygge. Prisvärdet kan diskuteras, men inte kvaliteten. Positivt Snygg och kompakt

Tunga prestanda för produktivitet och spel

Diskret kylning

Går fortfarande att uppgradera… Negativt …men bara lite.

Riktigt bra, visar det sig. Med ett kompakt mini ixt-moderkort i mitten, vätskekyld processor, minne och lagring på ena sidan och vätskekylt grafikkkort på den andra, får de plats med all kylning de behöver, med ett smart och effektivt luftflöde som dessutom innebär att datorn bara behöver en stor fläkt som kan jobba på låga varvtal. Dessutom är det en fläkt med bra dämpad mekanik som även när den spinner upp som mest inte väsnas allt för mycket.

Snyggt är det också, chassit har inte designats om sedan första gången vi testade en Corsair One, och är en stilren enhet på högkant, med yttre i dämpat grå metall och två led-ränder som löper utmed vardera sida i framkant. Dessa kan kontrolleras med Corsairs Icue-program i datorn och kan ställas till att visa en mängd olika färgglada effekter. Vi föredrar dock den svalt blå standardinställningen.

One-datorerna finns i två kategorier. One, och One Pro, där vanliga One ska vara stationära gaming-datorer och One Pro vassa arbetsstationer för kreativa proffs och utvecklare. Hårdvarumässigt är det enbart små skillnader, och när även denna icke pro-modell kommer med Windows 11 Pro så ser vi ärligt talat inte vad skillnaden är. Vanliga One är dock de enda som hittills är uppdaterade med nya Intel-generationen samt ddr5-minne. Annars hade det inte varit särskilt intressant att testa.

Hemligheten bakom den dämpade kylningen, en jättefläkt på ovansidan.

Du får en god uppsättning snabba usb 3-portar på baksidan, samt ett par extra framtill, 2,5 gigabits ethernet, wifi 6e-stöd och thunderbolt 4-portar. Grafikkortet har tre displayport-utgångar och en hdmi.

Snabb och problemfri prestanda

Prestanda är helt klart övertygande. Med effektiv vätskekylning på både cpu och grafik går det att pressa mycket ur systemet utan att det behöver sänka ambitionerna. Vi testar inte att överklocka utan låter allt köras enligt Corsairs specifikationer, och kan konstatera att den i det läget drar ungefär jämnt med vår hemmabyggda Alder Lake-dator vi körde i höstas.

Den testade vi både med och utan automatisk överklockning, och Corsair matchar dess cpu-prestanda. Vi får snäppet sämre resultat i ett Cinebench-test och lite bättre resultat med Geekbench. Det kan dock vara tillfälligheter, skillnaden är marginell.

Det som inte är marginellt är att Corsair One i300 är mycket tystare och mycket kompaktare. Med en bas på cirka 18 x 20 centimeter och en höjd på 38 centimeter tar den bara upp mellan en tredjedel och en femtedel av vad en vanlig desktop-pc gör. Den är visserligen lika hög som en, men det går inte riktigt att undvika med tanke på hur pci express-grafikkort är utformade.

De flesta portarna sitter traditionellt placerade på baksidan. Datorn har egentligen två wifi-antenner, men en av dem hade kommit bort för vår lånade testdator. Det gick bra att surfa snabbt ändå.

Begränsat för uppgradering

Den kompakta formen har givetvis vissa andra nackdelar. Det är inte en dator som du lätt underhåller och uppgraderar själv. Det är inte så svårt att komma in i datorn. Vi lyfter bort överdelen som består av stora fläkten och en lika stor kylfläns, och kan sedan lossa ena sidan av chassit med ett par skruvar.

Då kommer vi åt ram-minnes- och lagringsplatser. Här finns två m.2-platser för ssd varav en är ledig, samt plats för en 2,5 tums sata-enhet. Minnet går däremot inte enkelt att bygga vidare på, det lilla moderkortet har bara två dimm-platser och de är fyllda. Å andra sidan är de fyllda med 64 GB riktigt snabba minnen, så behovet att uppgradera är inte direkt stort.

Grafikkortssidan öppnas inte lika lätt, men det finns inte heller någon större anledning att göra det. Det har en specialbyggd vattenkylningslösning och är inte tänkt att du själv ska byta ut, även om det tekniskt sett inte är omöjligt. Men vi skulle inte rekommendera att du försöker dig på det så länge du har garanti på datorn, och därefter på egen och hög risk, och bara om du redan är en pc-moddare av rang.

Dtortorn med kvalitet, men för vem?

Nej, det här är inte en dator för pc-mekaren som vill hålla sin investering igång i evigheter, utan för den som är beredd att betala lite extra för tyst och drift och smart diskret design. Och sedan betala lika mycket för en ny när datorn en gång i framtiden blivit för gammal. Det är smart, snyggt, användarvänligt, och snabbt. Men kanske inte prisvärt i längden.

Sidorna går inte att koppla loss helt, tack vare slangar för kylningen. Utfällda är det dock hyfsat lätt att komma åt inuti. I alla fall för lagring och minne. Behöver du göra något mer kan det bli knepigare.

Men att köpa en kompromisslös prestanda-pc år 2022 är inte prisvärt på något sätt i alla fall, så det kanske inte är en viktig faktor för dess tänkta köpare. Frågan är vem det är. Vill du satsa stora summor på en gaming-dator du inte lätt kan stoppa in nästa generation grafikkort i om ett par, tre år?

Det gör att även denna dator som säljs som en gaming-pc känns mer som en Corsair One Pro, riktad mot arbetsstationsanvändning. Där har du inte samma behov av löpande uppgradering utan löpande stabilitet slår högre, och den tysta driften blir ett extra plus i kanten om du till exempel redigerar video.

Specifikationer

Produktnamn: Corsair One i300 CS-9020032-PE

Testad: Mars 2022

Tillverkare: Corsair

Processor: Intel Core i9-12900K, 8st Performance upp till 5 GHz + 8st Efficient 2,5 GHz

Grafik: Geforce RTX 3080ti, 12 GB

Minne: 64 GB ddr5

Lagring: 2 TB ssd

Anslutningar, bak: 2st thunderbolt 4, 2st usb 3 gen 2 typ a, 4 st usb 3 gen 1 typ a, 2,5G ethernet, 3st displayport, hdmi, 2.1, audio ut, mikrofon

Anslutningar, fram: Usb 3 gen 2 typ c, 2st usb 3 gen 1 typ a, headset

Trådlöst: Wifi 6E, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Pro

Ljudnivå: 0-37 dBa

Storlek: 18,3 x 19,7 x 38 cm

Rek. pris: 5 099,99 Euro (ca 53 100 kronor)

Aktuellt pris: 5 099,99 Euro hos Corsair

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 25 366 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 2 014 poäng

Geekbench 5, cpu: 18 004 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 2 044 poäng

Geekbench 5, grafik: 211 738 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 40 398 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 19 051 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 12 659 poäng

Disk, läsning: upp till 6 609,72 MB/s

Disk, skrivning: upp till 4 947,54 MB/s