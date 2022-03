Det finns flera skäl att konvertera dina gamla kassettband till digitalt format. Ljudet lagras på banden genom att ett magnetskikt magnetiseras. Hållbarheten på kassettband är inte den bästa. Räkna med att ljudet försämras efter 30 år, framför allt är det diskanten som tar stryk. Detta beror på att de magnetiska partiklar som lagrar ljudet förlorar sin magnetisering med tiden. Ett kassettband kan i bästa fall behålla bra kvalitet i 50 år, sedan blir det värre.

”Varför digitalisera överhuvudtaget?” kanske vän av ordning frågar sig och pekar på Spotify med sitt gigantiska bibliotek. Sant, men det kan röra sig om intervjuer från radio, de första stapplande stegen ni tog i replokalen som finns på kassettband. Musik och tal som helt enkelt inte finns på Spotify eller någon annanstans.

Vi har testat ett enkelt externt ljudkort, USB Audio Capture. Det är en tämligen intetsägande historia som har en usb-kontakt, en liten svart dosa, två stycken rca-kontakter (honor) samt en hederlig 3,5 millimeters hörlursplugg. Hur analogt som helst med andra ord.

I paketet följer det inte med någon mjukvara, men det finns en qr-kod på paketet du kan skanna med din telefon, som skickar dig till en sida där det finns drivrutin till Windows samt en länk till det fenomenala ljudprogrammet Audacity.

Du kan inte ställa in något i hårdvaran, all ljudbehandling sker i programmet Audacity.

Vi testade USB Audio Capture på en Mac och behövde inte ladda någon drivrutin överhuvudtaget. En tämligen smärtfri installation således: plugga in usb-sladden i datorn och USB Audio Capture dyker upp som utlovat i Audacity. Vi pluggade in 3,5-millimeterskabeln i en kassettbandspelares hörlursuttag, tryckte på play och – voilá! – började spela in musiken på datorn. Så enkelt är det.

Har du en skivspelare kan du koppla den via rca-kontakterna och spela in via Audacity. Allt som antingen har en 3,5-millimeters utgång eller rca-kontakt går att använda som ljudkälla.

Ljudet går inte att justera via hårdvaran

I och att med att priset är såpass lågt på USB Audio Capture finns det inga som helst möjligheter att ändra eller justera kvaliteten på vad du spelar in. Allt detta får du göra i mjukvaran efteråt. Men då det här är en pryl avsedd för vanliga människor vars primära intresse är att få en tillräckligt bra inspelning i datorn spelar det mindre roll. Det hade dock varit trevligt med någon slags indikator som visade signalstyrkan på ljudkortet.

Det finns dyrare externa ljudkort som låter dig ställa in ljudet innan det ska in i datorn och det finns även lika dyra ljudprogram att köpa som låter dig ställa in frekvenser på en subatomisk nivå. Men för oss vanliga dödliga duger USB Audio Capture alldeles utmärkt.

Nu ska undertecknad upp på vinden och försöka hitta alla gamla alster som spelades in på 1980-talet med en sunkig trummaskin och gitarr, på en 4-kanals Tascam Portastudio 244, som kostade en förmögenhet då det begav sig.

Namn: USB Audio Capture

Produkt: Externt ljudkort

Ingångar: 1 x 3,5 mm & 2 x rca

Pris: Kostar 376 kronor hos Amazon Sverige