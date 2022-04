Vi är många som ibland har svårt att fokusera. Oavsett om det handlar om att studera inför en tenta, skriva ett viktigt dokument på jobbet eller läsa in en rapport inför föreningsmötet så kan det vara svårt med koncentrationen. Det är frestande att börja titta på Youtube-klipp och Instagram-uppdateringar i stället för att koncentrera sig på det viktiga jobbet.

Ett bra tips för att alla som har svårt att fokusera kan vara att hitta rutiner. Du kan exempelvis jobba med en bestämd uppgift under en bestämd tid, och sedan ta en paus och röra på dig. I Windows 11 kan du få hjälp med det här i det nya verktyget Fokussessioner.

Följ målen

Fokussessioner är en del av Windows 11-verktyget Klocka. Tidigare bestod det bara av just en klocka, men nu finns flera smarta funktioner.

I grund och botten är Fokussessioner en timer som du kan ställa in på en viss arbetstid. Du kanske har bestämt dig för att plugga eller jobba under två timmar. Fokussessioner håller nu koll på din arbetade tid och meddelar när du är klar. Som standard har den även lagt in två pauser i timmen. Tanken är alltså att du ska arbeta fokuserat i ungefär en halvtimme och sedan ta en paus. Upplägget påminner om den så kallade pomororo-principen, men det krävs inte några extra verktyg.

Fokussessioner har också fördelen att du kan koppla ihop den med Microsofts att göra-lista To-Do – och du kan använda bakgrundsmusik eller ljud som förbättrar koncentrationen.

Om du vill kan du sätta upp ett dagligt mål, exempelvis att du ska vara fokuserad en timme per dag. Du kan sedan se om du har uppfyllt målet direkt i programmet.

1. Öppna

Tryck på Startknappen, välj Alla appar och leta upp Klocka i den alfabetiska listan. Du kan förstås även klicka på sökverktyget och göra en sökning efter Klocka. Förstora fönstret så att du ser menyn till vänster och se till att fliken Fokussessioner är öppen.

2. Ställ in tiden

Tryck på Kom igång och ange hur lång tid du vill fokusera på uppgiften. Om du väljer 45 minuter eller mer läggs det automatiskt in pauser i ditt arbetspass, men det här kan du skippa med hjälp av ett kryss i rutan Hoppa över brytningar.

3. Starta

Genom att trycka på Starta fokussessionen startar en timer som visar hur lång tid det är kvar till nästa paus. Stäng eller göm klockan och fokusera på ditt jobb. När det är läge för paus visas ett meddelande på skärmen – och du hör en ljudsignal.

4. Sätt ett mål

Om du vill kan du sätta upp ett dagligt mål för ditt arbete. Det visas uppe till höger och genom att klicka på Redigera dagliga målet (pennan uppe till höger) kan du ändra det. Du kan även rensa – och det går att avgöra om helger ska vara med i målet.

5. Använd att göra-listan

Du kan koppla ihop Fokussessioner med att göra-listan Microsoft To Do. Tryck på Logga in nere till vänster, välj ditt Microsoft-konto och följ instruktionerna. När det är klart går du till att göra-listan, som du hittar under rubriken Uppgifter.

6. Koppla till Spotify

Musik eller bakgrundsljud kan göra det lättare att fokusera, och om du använder musiktjänsten Spotify kan du välja Länka din Spotify nere till höger. Logga in med användarnamn och godkänn villkoren så ser du lämpliga ljud i fönstret till höger.

7. Hitta fler smarta finesser i klockan

Fokussessioner är inte det enda verktyget som du hittar i klockan. Genom att klicka på rätt val uppe till vänster kan du välja mellan följande.